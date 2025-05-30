Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. в подготовку «сеньоров»

Минцифры более не будет увеличивать количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям, так как это не позволяет решить проблемы нехватки кадров. В ведомстве полагают, что рынок перенасыщен «джунами», и намерено вводить 36,27 млрд руб. в подготовку «сеньоров».

Почему увеличение бюджетных мест не помогло решить проблему нехватки кадров в ИТ

Количество бюджетных мест по подготовке ИТ-специалистов с 2019 г. по 2024 г. выросло в два раза - с 62,3 тыс. человек до 128,6 тыс человек соответственно. Всего за 2019-2024 гг. счет бюджета было подготовлено 598,6 тыс. специалистов с высшим образованием по ИТ. Об этом директор Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры Татьяна Трубникова рассказала на конференции «Стратегии сотрудничества: вузы, индустриальные компании и государство в подготовке ИТ-специалистов».

Государство наращивало бюджетные места, так как ИТ-отрасль жаловалась на дефицит специалистов. Однако проблемы дефицита так и не была решена, сетует Трубникова.

В этой связи Минцифры проанализировало ситуацию на рынке труда и выяснило, что на одну вакансию «джуна» (junior, начинающий специалист в коммерческой разработке) приходится восемь-девять резюме, а на одну вакансию «сеньора» (senior - опытный разработчиком с глубокими знаниями в области создания ПО) - только одно.

senivpetro / FreePik На работу джунов не берут, потому что нет опыта, а опыта у них нет, потому что никто не берет их на работу

В связи с этим в Минцифры решили больше не наращивать число бюджетных мест по ИТ-специальностям, Вместо этого совместно с вузами будут переработаны образовательные программы для подготовки специалистов под запросы отрасли.

17 млрд руб. на подготовку топ-специалистов в ИТ

Для реализации этой задачи была разработана программа «ТОП-ИТ» по подготовке специалистов с продвинутыми ИТ-специальностями. В программе примут участие 53 вуза, которые разработают аналогичное число образовательных программ. Модель компетенций в сфере ИТ будет разработана совместно с профильными организациями-работодателями.

Федеральный бюджет выделит на данное мероприятие в 2025-2030 гг. 13,3 млрд руб., еще 30% затрат обеспечат ИТ-компании. То есть общий объем финансирования программы составит 17,29 млрд руб. До 2030 гг. предполагается обучить 3,5 тыс. человек на программах высшего образования для топ-специалистов в сфере ИТ. Также через программы повышения квалификации пройдут 270 руководителей образовательных программ и 1,7 тыс. человек из числа профессорско-преподавательского состава.

В рамках проведенного в 2025 г. конкурсного отбора вузов по программе «ТОП-ИТ» было выбрано 26 высших учебных заведений. Размер выделенных на 2025-2027 гг. грантов составил 1,5 млрд руб., софинансирование от компаний составило 700 млн руб. То есть всего общий объем финансирования составил 2,2 млрд руб. На обучение будут приняты 2,4 тыс. человек. Участие в софинансировании принимают такие компании, как «Яндекс», «1С», VK, Yadro, «Ростелеком», «Газпромнефть», «Авито», Курчатовский институт, Центр информационных технологий Республики Татарстан, Сбербанк, «Астра» и др.

19 млрд руб. на подготовку топ-специалистов в сфере ИИ

Вторая программа, запущенная Минцифры, это ТОП-ИИ. Она предполагает подготовку топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В программе примут участие не менее 18 вузов, будут разработаны 82 образовательные программы Модель компетенций в сфере ИИ будет актуализирован с привлечением профильных организаций-работодателей и исследовательских центров. Также будут созданы отраслевые модули - для обучения студентов отраслевых направлений подготовки технологиям ИИ.

Финансирование программы из федерального бюджета в 2025-30 гг. составит 14,6 млрд руб., еще 30% составит софинансирование со стороны ИТ-компаний. То есть общий объем финансирования программы составит 18,98 млрд руб. Обучение по образовательным программ высшего образования для топ-специалистов в сфере ИИ пройдет не менее 10,2 тыс. человек. Будет обеспечена повышение квалификации не менее 200 человек из числа руководителей образовательных программ и не менее 1,9 тыс. человек из числа профессорско-преподавательского состава.

В 2025 г. конкурсный отбор по программе «ТОП-ИИ» уже прошли 22 вуза. В том числе шесть вузов по более «сильным» направлениям ИИ, 19 - по более «простым».

Размер гранатового финансирования на 2025-2027 гг. составит 2,9 млрд руб., еще 1,4 млрд руб. составят средства софинансирования от компаний. То есть всего размер финансирования составит 4,3 млрд руб. На обучение было принято 7,7 тыс человек. Участие в софинансировании приняли «Сбербанк», «Яндекс», «Ростелеком», VK, «Авито», «Базальт СПО», «Академия АйТи» и др.

Всего на две образовательные программы Минцифры - «ТОП ИТ» и «ТОП ИИ» - в 2025-2030 гг. будет выделено 36,27 млрд руб., из которых 27,9 млрд руб составят средства федерального бюджета.

Запросы на ИТ-специалистов от московских компаний

За последние пять лет численность работников в ИТ-секторе в Москве выросла в полтора раза - до 500 тыс. человек, при этом спрос на специалистов увеличился в два раза.

Об этом рассказала Департамента предпринимательства и интонационного развития Правительства Москвы Кристина Кострома. В 2024 г. 10% работников в Москве были заняты в отрасли «Информация и связь». Количество вакансий для ИТ-специалистов в 2024 г. выросло на 14%. Средний срок закрытия позиций по ИТ-специальностям составляет 42 дня.

В то же время 61% работодателей в ИТ-отрасли отмечают недостаток высококвалифицированных кадров и необходимость дополнительного обучения. 82% работодателей указывают на несоответствие зарплаты предложений и ожиданий. 52% работодателей в ИТ-отрасли отказывают кандидатам из-за недостаточного опыта работы. Аналогичная доля отказов связана с нахождением кандидатов за пределами России.

В 2017 г. в Москве была запущена программ добровольного квалификационного экзамена - она позволяет проверить уровень профессиональных знаний студентов с последующим трудоустройством в ведущие компании Москвы. В настоящее время в нем создан модуль «Карьера в ИТ». который позволяет проверить навыки в сфере ИТ как по теоретической части - hard и soft skills - так и практической части (задание на кодинг и кейцсы с учетом отраслевой специфики). Тестирование будет происходить по 40 востребованным ИТ-специальностям и более, чем по 1 тыс. компетенций профессиональных и гибких навыков.

ИТ-специальности, по которым будет происходить тестирование, будут разделены на 3 направления: «ИТ-разработка» («Разработчик Java», Front-end разработчик», «Разработчик C#» и др.) , «Управление продуктами» («Администратор баз данных», «Тестирование ПО, «Системный аналитик», «Системный администратор» и др.) и «ИТ-инженерия» («QA-инженер», «DevOPS-инженер» и др.).

В 48% отказы связаны с отсутствием опыта работы по профилю компании, в 46% в связи с невыполнением тестового задания. В 40% отказов связаны с личными качествами, в 18% - с отсутствием профильного образования, в 15% - с возрастом и также в 15% - с внешним видом кандидатов.

Мнения экспертов

Гендиректор «Яндекс.Практикум» Илья Курмышев не согласен с тем, что ИТ-рынок «перегрет «джунами». «Рынок труда так устроен, что никем, кроме «джунов», он не может пополняться - «сеньор» из воздуха не появится, всегда нужен начинающий специалист, - говорит Курмышев. - Наша задача - работать над качеством подготовки «джунов».

Запущенные Минцифры программы «ТОП-ИТ» и «ТОП-ИИ» будут востребованы, так как они направлены на подготовку именно высококвалифицированных специалистов, а не просто рядовых сотрудников, считает замдиректора Центра научно-технологической политики МГУ им. М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

«В последнее время наблюдается нехватка именно таких кадров, которые имеют фундаментальную профильную подготовку, - говорит Воронин. - Думаю, что точно должны быть привлечены МГУ (факультет ВМК и механико-математический), МФТИ, ИТМО. Из компаний - «Яндекс», «Ростелеком», «Сбер», ГК «Астра», ВТБ, «Т-Технологии». Выбор компаний обоснован как и лидерскими позициями на российском рынке, так и востребованностью в большом количестве квалифицированных кадров.

«Идея запуска подобных программ – очень полезная инициатива для ИТ-рынка, но успех их реализации зависит не столько от объема выделяемых средств, сколько от качества обучения, скорости адаптации учебной программы к динамично меняющимся технологиям, особенно если говорить про ИИ», - полагает директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.