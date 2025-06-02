Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта

Atos и Франция близки к заключению сделки

Французской Atos SE поступило предложение от государства о приобретении принадлежащего ей бизнеса в области передовых вычислений (Advanced Computing; AC). Об этом европейский технологический гигант сообщил на своем официальном сайте.

Размер сделки составит 410 млн евро (около 36,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 мая 2025 г.), в которые, в частности, включены 110 млн, зависящие от планируемой прибыли компании в 2025 и 2026 финансовых годах (50 и 60 млн евро соответственно).

AC-бизнес Atos объединяет направления высокопроизводительных и квантовых вычислений, подразделения бизнес-вычислений и искусственного интеллекта. По собственной оценке компании, в 2025 г. они принесут владельцу 0,8 млрд евро выручки.

При этом под контролем Atos останется подразделение Vision AI (расположено в Великобритании), специализирующееся на решение в сфере видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта. Технологии Vision AI используется, к примеру, для выявления оставленного пассажирами багажа, обеспечения безопасности массовых мероприятий, контроля качества выпускаемой промышленной продукции.

«Совет директоров приветствует предложение, основанное на отчете независимого эксперта, назначенного советом, который подтвердил, что оценка отчуждаемых активов и условия сделки соответствуют справедливой рыночной стоимости», – говорится в пресс-релизе, опубликованном Atos.

«Государство, где это оправдано, призвано обеспечивать выживание и развитие наиболее стратегически важных промышленных активов, – приводит агентство Bloomberg заявление министра финансов Франции Эрика Ломбара (Eric Lombard) относительно возможной сделки. По данным ведомства, в подразделении, которое может перейти под контроль государства, работает около 2,5 тыс. человек, преимущественно жителей Франции.

Как ожидается, в ближайшие несколько недель стороны заключат юридически обязывающее соглашение, в котором будут закреплены условия сделки. Закрыть же ее планируется в 2026 г.

Перечень отчуждаемых активов сокращается

В ноябре 2024 г. Atos и власти Франции обсуждали приобретение подразделения передовых вычислений целиком, включая Vision AI. Предлагалось, что за него компания получит не менее 500 млн евро, или до 625 млн евро с учетом будущих финансовых показателей прибыли. Предполагалось, что размер первоначального платежа составит 150 млн, и он будет произведен сразу же после подписания договора о покупке акций Atos французским государством.

До этого стороны обсуждали возможность включения в число активов, которые сменят владельца в результате сделки, не только бизнеса передовых вычислений Atos, но и бизнесы по разработке систем кибербезопасности и критически важных систем. К числу последних относятся системы коммуникации, спутникового наблюдения, морской навигации, а также передовые оборонные технологии.

Спасение Atos

Atos, в прошлом одна из крупнейших и важнейших технологических компаний Франции, распродает активы, намереваясь снизить долговую нагрузку и обеспечить дальнейший рост наиболее перспективных направлений бизнеса.

В январе 2025 г. Atos договорилась с акционерами о конвертации долга в размере 2,9 млрд евро в акции, а также получила дополнительное финансирование в форме акционерного капитала. До этого интерес к приобретению отдельных активов Atos проявлял чешский предприниматель Даниэль Кжетинский (Daniel Křetínský), но эта инициатива не снискала одобрения французских правящих кругов.

В мае 2025 г. французский техногигант представил план реорганизации, который, как ожидается, к 2028 г. позволит компании достичь выручки на уровне 9-10 млрд евро. Для этого Atos потребуется провести ряд сделок и выйти на показатель 10-процентный показатель маржинальности бизнеса.

Как компания в долги залезла

Как ранее писало издание The New York Times, финансовые трудности Atos обусловлены не в последнюю очередь результатами ряда сделок по приобретению других компаний на заемные средства – многие из них были проведены в период с 2009 по 2019 гг. Активность Atos на рынке обернулась для компании внушительными долгами.

К марту 2024 г. совокупные обязательства по кредитам и облигациям компании достигли 3,65 млрд евро, которые было необходимо погасить или рефинансировать до конца 2025 г.

В то же время европейская авиастроительная компания Airbus, ранее рассматривавшая вариант приобретения Atos примерно за 1,8 млрд евро, окончательно отказалась от этой затеи после чего власти Франции заявили о намерении защитить от краха всеми доступными методами Atos. Компания тесно связана с проектами Франции в сфере национальной безопасности, в том числе затрагивающими ядерную программу и армию страны.

Примечательно, что в период с 2021 г. по 2025 г. Atos сменила шесть генеральных директоров (CEO). Нынешний CEO Филипп Саль (Philippe Salle), ставший седьмым, присоединился к компании в этой должности в начале февраля 2021 г. С 14 октября 2024 г. Саль также возглавляет совет директоров Atos.

В сентябре 2022 г. CNews писал, что топ-менеджеры российского филиала Atos выкупили его у французов и запустили новый бренд Auxo. Представители Auxo заявили, что российское юрлицо будет работать независимо от глобальной корпорации, но сохранит с ней партнерские отношения.



По итогам 2024 г. выручка Atos составила 9,577 млрд евро, снизившись на 5,4% к прошлому году. Операционная маржа достигла 2,1%.