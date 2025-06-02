CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе Техника
|

Франция национализирует суперкомпьютерный бизнес своего суверенного ИТ-гиганта

Власти Франции предложили выкупить за 410 млн евро бизнес Atos в сфере передовых вычислений. Совет директоров давно испытывающей серьезные финансовые трудности компании в принципе сделку одобряет. Если все пойдет по плану, то она будет закрыта уже в 2026 г.

Atos и Франция близки к заключению сделки

Французской Atos SE поступило предложение от государства о приобретении принадлежащего ей бизнеса в области передовых вычислений (Advanced Computing; AC). Об этом европейский технологический гигант сообщил на своем официальном сайте.

Размер сделки составит 410 млн евро (около 36,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 мая 2025 г.), в которые, в частности, включены 110 млн, зависящие от планируемой прибыли компании в 2025 и 2026 финансовых годах (50 и 60 млн евро соответственно).

AC-бизнес Atos объединяет направления высокопроизводительных и квантовых вычислений, подразделения бизнес-вычислений и искусственного интеллекта. По собственной оценке компании, в 2025 г. они принесут владельцу 0,8 млрд евро выручки.

При этом под контролем Atos останется подразделение Vision AI (расположено в Великобритании), специализирующееся на решение в сфере видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта. Технологии Vision AI используется, к примеру, для выявления оставленного пассажирами багажа, обеспечения безопасности массовых мероприятий, контроля качества выпускаемой промышленной продукции.

eiffel-tower-700.jpg

Anthony DELANOIX / Unsplash.com
Вид на Эйфелеву башню в столице Франции Париже

«Совет директоров приветствует предложение, основанное на отчете независимого эксперта, назначенного советом, который подтвердил, что оценка отчуждаемых активов и условия сделки соответствуют справедливой рыночной стоимости», – говорится в пресс-релизе, опубликованном Atos.

«Государство, где это оправдано, призвано обеспечивать выживание и развитие наиболее стратегически важных промышленных активов, – приводит агентство Bloomberg заявление министра финансов Франции Эрика Ломбара (Eric Lombard) относительно возможной сделки. По данным ведомства, в подразделении, которое может перейти под контроль государства, работает около 2,5 тыс. человек, преимущественно жителей Франции.

Как ожидается, в ближайшие несколько недель стороны заключат юридически обязывающее соглашение, в котором будут закреплены условия сделки. Закрыть же ее планируется в 2026 г.

Перечень отчуждаемых активов сокращается

В ноябре 2024 г. Atos и власти Франции обсуждали приобретение подразделения передовых вычислений целиком, включая Vision AI. Предлагалось, что за него компания получит не менее 500 млн евро, или до 625 млн евро с учетом будущих финансовых показателей прибыли. Предполагалось, что размер первоначального платежа составит 150 млн, и он будет произведен сразу же после подписания договора о покупке акций Atos французским государством.

До этого стороны обсуждали возможность включения в число активов, которые сменят владельца в результате сделки, не только бизнеса передовых вычислений Atos, но и бизнесы по разработке систем кибербезопасности и критически важных систем. К числу последних относятся системы коммуникации, спутникового наблюдения, морской навигации, а также передовые оборонные технологии.

Спасение Atos

Atos, в прошлом одна из крупнейших и важнейших технологических компаний Франции, распродает активы, намереваясь снизить долговую нагрузку и обеспечить дальнейший рост наиболее перспективных направлений бизнеса.

В январе 2025 г. Atos договорилась с акционерами о конвертации долга в размере 2,9 млрд евро в акции, а также получила дополнительное финансирование в форме акционерного капитала. До этого интерес к приобретению отдельных активов Atos проявлял чешский предприниматель Даниэль Кжетинский (Daniel Křetínský), но эта инициатива не снискала одобрения французских правящих кругов.

В мае 2025 г. французский техногигант представил план реорганизации, который, как ожидается, к 2028 г. позволит компании достичь выручки на уровне 9-10 млрд евро. Для этого Atos потребуется провести ряд сделок и выйти на показатель 10-процентный показатель маржинальности бизнеса.

Как компания в долги залезла

Как ранее писало издание The New York Times, финансовые трудности Atos обусловлены не в последнюю очередь результатами ряда сделок по приобретению других компаний на заемные средства – многие из них были проведены в период с 2009 по 2019 гг. Активность Atos на рынке обернулась для компании внушительными долгами.

К марту 2024 г. совокупные обязательства по кредитам и облигациям компании достигли 3,65 млрд евро, которые было необходимо погасить или рефинансировать до конца 2025 г.

В то же время европейская авиастроительная компания Airbus, ранее рассматривавшая вариант приобретения Atos примерно за 1,8 млрд евро, окончательно отказалась от этой затеи после чего власти Франции заявили о намерении защитить от краха всеми доступными методами Atos. Компания тесно связана с проектами Франции в сфере национальной безопасности, в том числе затрагивающими ядерную программу и армию страны.

Примечательно, что в период с 2021 г. по 2025 г. Atos сменила шесть генеральных директоров (CEO). Нынешний CEO Филипп Саль (Philippe Salle), ставший седьмым, присоединился к компании в этой должности в начале февраля 2021 г. С 14 октября 2024 г. Саль также возглавляет совет директоров Atos.

В сентябре 2022 г. CNews писал, что топ-менеджеры российского филиала Atos выкупили его у французов и запустили новый бренд Auxo. Представители Auxo заявили, что российское юрлицо будет работать независимо от глобальной корпорации, но сохранит с ней партнерские отношения.

По итогам 2024 г. выручка Atos составила 9,577 млрд евро, снизившись на 5,4% к прошлому году. Операционная маржа достигла 2,1%.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

«Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

В России раскрывается лишь 2% преступлений, связанных со взломом аккаунтов на ИТ-сервисах

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще