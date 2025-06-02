Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

Министерство финансов переходит с Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange на отечественное ПО. Также покупают ряд серверного оборудования и отечественных ОС.



Масштабное импортозамещение

Как выяснил CNews, Министерство финансов России (Минфин) выделило 2,68 млрд руб. на модернизацию своей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и импортозамещение ПО американской корпорации Microsoft, а именно Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange

Минфин планирует купить серверное оборудование: программно-аппаратные комплексы (ПАК), серверы, системы хранения данных (СХД), лицензии Kaspersky и Astra Linux.

Проект, рассчитанный до 10 сентября 2026 г., направлен на создание защищенных контуров на базе российских технологий для минимизации санкционных рисков и обеспечения бесперебойной работы государственных информационных систем, включая критически важные «Электронный бюджет» и АИС «Финансы».

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Минфин опубликовал тендер 30 мая 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 16 июня 2025 г. Итоги конкурса объявят 20 мая.

Подробности закупки

Проект разделен на три стадии. Первая, наиболее ресурсоемкая, включает глубокую модернизацию существующей инфраструктуры с внедрением отечественных решений. Особое внимание уделяется аппаратной части.

Параллельно будет модернизирована Система обеспечения безопасности информации (СОБИ) Минфина. Внедряются российские решения для межсетевого экранирования, криптографической защиты, антивирусной защиты, управления конфигурациями, мониторинга событий безопасности и обнаружения вторжений.

В карточке закупки указаны лицензии ПО Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert и Kaspersky Endpoint Security 1. Наименования остальных ПО не указаны. CNews задал Минфины вопросы с целью узнать названия ПО и ожидает ответов.

На платформе ЗКВС (закрытый контур) впервые создается подсистема многофакторной аутентификации, охватывающая 2500 пользователей с 2 факторами аутентификации и интеграцией с 4 ресурсами. Все модернизированные сегменты пройдут обязательную аттестацию по требованиям ФСТЭК России.

Вторая стадия проекта предусматривает замену почтовой системы на базе Microsoft Exchange на российское решение. После обследования действующей системы будет спроектирована и развернута новая платформа, использующая импортозамещенную инфраструктуру первой стадии. На какое ПО будет осуществлен переход в техническом задании не указано.

Ключевые требования: поддержка протоколов SMTP/S, POP3/S, IMAP/S, HTTP/S; отказоустойчивость; миграция почтовых ящиков, календарей и контактов 2500 пользователей с обеспечением сосуществования старых и новых систем на время перехода.

Третья стадия нацелена на замену службы каталога Microsoft Active Directory. По аналогии с почтой, после обследования будут развернуты отечественные службы каталога, также использующие новую инфраструктуру.

Требуется поддержка управления пользователями, группами, компьютерами, групповыми политиками, интеграция с системой многофакторной аутентификации и обеспечение отказоустойчивости. Пилотная миграция затронет пользователей и устройства под управлением Astra Linux.

Какое «железо» и ОС покупают

Всего из оборудования Минфин закупает: ПАК виртуализации нескольких типов Каждый включает не менее 10 узлов управления и до 24 вычислительных узлов. Серверные узлы оснащаются двумя 24-ядерными процессорами с базовой частотой от 2.2 ГГц, 384 ГБ оперативной памяти и высокопроизводительными накопителями (SSD и NVMe объемом от 400 ГБ до 1.92 ТБ).

Системы хранения данных (СХД): Две системы с «сырой» емкостью от 115 ТБ каждая. Оснащены двумя контроллерами с активным режимом работы (active-active), унифицированным кэшем от 1024 ГБ для файлового (NFS/CIFS) и блочного (iSCSI/FC) доступа. Поддерживают установку до 574 накопителей (SSD/HDD), максимальный размер тома — 2500 ТБ.

Машины баз данных — 2 штуки. Включают узлы управления (2x24-ядерных CPU, 384 ГБ RAM), узлы СУБД (2x24-ядерных CPU, 768 ГБ RAM, 4x NVMe 3.2 ТБ + 16x SSD 1.92 ТБ) и узлы резервного копирования. Узлы СУБД связаны высокоскоростными интерфейсами InfiniBand (100 Гбит/с). Хранилище резервных копий масштабируется узлами расширения с 60 HDD по 6 ТБ каждый.

И несколько типов серверов с суммарным объемом установленной оперативной памяти в каждом сервере тип не менее 384 ГБ и двумя 24 ядерными процессорами.

Закупаются и лицензии отечественную ОС Astra Linux и сертификаты на ее техническую поддержку.