Власти вернут сотовым операторам деньги, потраченные на частоты для 5G

Минцифры планирует вернуть сотовым оператором средства, которые они потратят в ходе предстоящего аукциона по продаже 5G-частот. Затраты на строительство 5G-сети в Москве оцениваются в 100 млрд руб., примерно четверть от этой суммы может быть возвращена операторам.

Возврат денег, потраченных на 5G

Средства, которые государство выручит от предстоящих аукционов по продаже частот для 5G (пятое поколение сотовой связи), будут направлены на возмещение затрат сотовых операторов на строительство данных сетей. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева.

Предполагается, что средства, полученные в ходе аукциона, буду возвращены сотовым операторам в виде льготных кредитов. Кроме того, сотовые операторы получат льготу на оплачу частот.

Аукцион будет проводиться по распределению частот в диапазоне 4,8-4,99 ГГц. В нем будет два лота со стартовой ценой 20 млрд руб. каждый.

Фото: pixabay.com Государство собирается вернуть сотовым оператором примерно четверть денег, которые они потратят на предстоящем аукционе по продаже 5G-частот

По словам Шадаева, создание сетей в данном диапазоне потребует в полтора-два раза больше затрат, чем в диапазоне 3,4-3,8 ГГц (базовой диапазон для 5G в мире, которые остается недоступным в России).

Стоимость развертывания сети в Москве Шадаева оценивает в 100 млрд руб. Соответственно, 25% от этой суммы планируется вернуть на строительство сетей. Ранее Шадаев прогнозировал, что при планируемых условиях у сотовых операторов не будет интереса к участию в 5G-аукционе.

Позиция «Ростелекома»

Зампредседателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков указывает, что с точки зрения сотовых операторов более приоритетным диапазоном для 5G является 3,5-3,8 ГГц. Диапазон 4,8-4,9 ГГц предлагается рассматривается лишь в качестве «комплиментарного» к диапазону 3,4-3,8 ГГц.

Кроме того, для развертывания сетей 5G необходима поддержка государства – субсидии и льготы: это либо бесплатное выделение частот, либо налоговые льготы, либо субсидии на строительство сетей. «Примеров широкого разворачивания сетей 5G без тех или иных субсидий или льгот со стороны государства в мире на сегодняшний день не существует», - говорит Годовиков.

Проблема с частотами для 5G в России

Диапазон 3,4-3,8 ГГц используется для спутниковой связи. В связи с этим Минобороны и ФСО (Федеральная служба охраны) выступили против использования данного диапазона для 5G. В Стратегии развития отрасли связи до 2035 г., принятой в 2023 г., был зафиксирован отказ от использования данного диапазона и запуск сетей 5G в диапазоне 4,4-4,99 ГГц.

Однако с этим диапазоном также есть проблемы. В приграничных с Россией странах - членах блока НАТО, а также на Украине, диапазон 4,8-4,99 ГГц используется для морской подвижной и воздушной связи. В связи с этим, согласно правилам Международного союза электросвязи, базовые станции 5G в России должны быть отделены от расстояние 70-450 км от границы. В свою очередь, это приведет к тому, что сети 5G не удастся развернуть в Санкт-Петербурге.

Кроме того, диапазон 4,2-4,4 ГГц используется в России для воздушной радионавигации и воздушной подвижной службы. Защитный интервал для сетей 5G в таком случае должен составлять 150 МГц. Поскольку в крупных городах, как правило, есть аэропорты, для сетей 5G будут доступны частоты, начиная с 4,55 ГГц.