Трамп пересматривает гранты на микроэлектронику. У производителей чипов хотят отнять щедрые субсидии Байдена

Министр торговли США во время своего выступления в Сенате признался в стремлении нынешнего правительства страны пересмотреть условия предоставления субсидий некоторым производителям чипов, согласившимся на участие в программе развития национальной полупроводниковой отрасли по «Закону о чипах» 2022 г. Некоторые сделки в этой сфере кажутся нынешнему составу правительства «неуместно щедрыми», а некоторые вообще не следовало бы заключать.

Пересмотр субсидий

Власти США дали понять, что некоторые производители чипов могут лишиться субсидий, пишет Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) пересматривает некоторые из грантов, выданных бывшим президентом Джо Байденом (Joe Biden) фирмам, производящим полупроводники, об этом заявил министр торговли США Говард Лутник (Howard Lutnick) на слушаниях 4 июня 2025 г., предположив, что некоторые гранты могут быть отменены.

Некоторые из грантов времен Байдена «казались слишком щедрыми, и мы смогли их пересмотреть», — сказал господин Лютник законодателям в сенатском комитете по ассигнованиям в США, добавив, что цель состоит в том, чтобы принести пользу американским налогоплательщикам. «Все сделки становятся лучше, и единственные сделки, которые не удается заключить, — это сделки, которые вообще не следовало заключать», — добавил министр торговли США, давая понять, что не все гранты удастся пересмотреть.

Wikipedia Власти в США пересматривают программу субсидий по «Закону о чипах», у производителей могут отнять щедрые скидки от Байдена

В 2022 г. Джо Байден подписал закон «О чипах и науке», чтобы направить $52,7 млрд на развитие производства полупроводниковых чипов и исследований в США и переманить производителей чипов из Азии. В рамках программы были выделены миллиардные гранты для таких тяжеловесов полупроводниковой индустрии, как тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американские Intel и Micron. К моменту ухода господина Байдена гранты, хотя и были подписаны ранее, но в 2025 г. только начали выплачиваться.

Больше выгоды

Говард Лутник привел пример успешных переговоров с компанией TSMC. В качестве примера выгодного пересмотра условий по «Закону о чипах» он привел соглашение с TSMC, которая после прихода к власти Трампа решила увеличить свою инвестиционную программу в Аризоне с $65 до $165 млрд, но при этом ограничилась исходными $6 млрд субсидий.

По мнению министр торговли США, до конца лета 2025 г. можно уже будет ожидать изменения достигнутых прежними американскими властями договоренностей с участниками программы субсидирования, предусмотренной «Законом о чипах».

Пересмотр закона

Бывший президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для стимулирования производства и разработок полупроводников в США в 2022 г. Предполагалось, что частные компании, производящие чипы, смогут претендовать на субсидии и получить их, что повысит конкурентоспособность США по отношению к продукции китайской полупроводниковой промышленности.

Критики «Закона о чипах» считали, что он обогатит и без того прибыльные компании, ранее закрывавшие заводы в США. Однако президент Байден подчеркнул, что закон не предоставляет компаниям «пустые чеки». Его цель — устранить дефицит микросхем, который затронул автопром, оборонную промышленность, производство бытовой техники и видеоигр, стимулируя развитие американского производства полупроводников с бюджетом $39 млрд.

Помимо субсидий, закон включает в себя 25% инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, общая стоимость его оценивается в $24 млрд. Закон позволяет выделить $200 млрд в течение 10 лет т.е. до 2032 г. на стимулирование научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем. Для финансирования этих инвестиций Конгрессу США потребовалось принять даже отдельный закон об ассигнованиях.

По информации Bloomberg, Китай предпринимал лоббистские попытки заблокировать «Закон о чипах». Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай решительно выступает против и считает закон напоминающим о менталитете холодной войны. Байден отметил, что Соединенным Штатам нужны чипы для ключевых систем вооружения, таких как ракеты Javelin. «Неудивительно, что Коммунистическая партия Китая активно лоббировала бизнес США против этого законопроекта», — сказал Байден. Многие законодатели США заявили, что обычно они не поддерживают огромные субсидии для частного бизнеса, но отметили, что Китай и Европейский союз (ЕС) выделяют миллиардные стимулы своим компаниям полупроводниковой промышленности.