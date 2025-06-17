Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятый

Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятыйIntel, в силу массы причин по-прежнему испытывающая серьезные финансовые трудности, выставит на улицу 15-20% от общего числа сотрудников – до 10 тыс. человек в абсолютном выражении. Большая часть увольнений придется на июль 2025 г. В отличие от кампании по сокращению штата 2024 г. на этот раз искать добровольцев, желающих уйти по собственному желанию за щедрое вознаграждение или выйти на пенсию досрочно, не будут.
Численность сотрудников Intel ощутимо сократится
Корпорация Intel планирует уволить до 20% сотрудников принадлежащих ей предприятий.
«Это трудное, но необходимая мера для решения наших проблем и выхода из сложившегося финансового положения. Она [мера] причиняет боль каждому из нас», – говорится в сообщении за авторством вице-президента по производству Intel Наги Чандрасекарана (Naga Chandrasekaran), направленном в адрес сотрудников компании 14 июня 2025 г. Его копия, подлинность которой была подтверждена четырьмя сотрудниками американского чипмейкера, оказалась в распоряжении издания The Oregonian.
По словам топ-менеджера, компания намерена снизить численность штата сотрудников на 15-20%. Наиболее масштабные сокращения, как ожидается, придутся на июль 2025 г. В Intel отказались комментировать содержимое служебной записки, однако отметили, что компания будет «относиться к людям с заботой и уважением, пока эта важная работа не будет доведена до конца».
«Устранение сложностей организационного характера и укрепление отношений с инженерами позволит нам более качественно удовлетворять потребности наших клиентов и повысить управленческую эффективность, – заявили в Intel. – Мы принимаем эти решения на основе тщательного анализа того, что необходимо для позиционирования нашего бизнеса в будущем».
Работы лишатся тысячи человек
Intel впервые объявила о грядущей волне увольнений в апреле 2025 г., однако о масштабах сокращений и их структуре официально не сообщалось.
По состоянию на конец 2024 г. совокупная численность сотрудников Intel, занятых в подразделениях компании по всему миру, насчитывала 109 тыс. человек. По самым оптимистичным оценкам, работу в результаты очередной волны сокращений потеряют несколько тысяч человек, и нельзя исключать, что итоговое число уволенных превысит 10 тыс.
Под сокращение попадут работники заводов сразу в нескольких странах, однако, как отмечает издание, наиболее существенным образом текущая кампания может повлиять на социально-экономическую ситуацию в штате Орегон (США), «сердце» производственной машины Intel. Здесь на предприятиях корпорации трудится около 20 тыс. человек, и она является крупнейшим работодателем штата.
«Добровольцев» искать не будут
По итогам всего 2024 г. Intel избавилась от примерно 15 тыс. сотрудников, 3 тыс. из которых являлись работниками орегонского предприятия. Несколько волн сокращений, проведенных Intel, стали ответом на невыдающиеся операционные успехи, не самые радужные краткосрочные прогнозы экспертов, обусловленные суровой конкуренцией на рынке персональных компьютеров и сложностями, которые у компании возникли при разработке и выводе на рынок ускорителей для решения задач в сфере искусственного интеллекта – совокупности технологий, в последние годы находящихся на подъеме.
Если в 2024 г. Intel сокращала расходы на персонал не только за счет увольнений, но и предлагала работникам ранний выход на пенсию или расторжение контракта по собственному желанию за щедрое вознаграждение, то в 2025 г. чипмейкер не планирует полагаться на добрую волю действующих сотрудников. Менеджмент самостоятельно решит, кто именно из них компании более не нужен, в том числе исходя из расставленных руководством приоритетов и с учетом индивидуальной эффективности каждого из кандидатов на увольнение.
В сообщении Чандрасекарана говорится, что при отборе кандидатов на увольнение Intel будет опираться на совокупность факторов, таких как запланированные изменения состава продуктового портфеля, решения о ликвидации отдельных должностей и «некоторые сложные решения относительно проектных инвестиций».
Финансовое положение по-прежнему удручает
В конце апреля 2025 г. Intel опубликовала финансовый отчет, согласно которому выручка чипмейкера составила $12,7 млрд – практически столько же он заработал за аналогичный период 2024 г. (-0,4%). Компания также отчиталась о чистом убытке в размере $0,8 млрд. В 2024 г. этот показатель был вдвое меньше – на уровне $0,4 млрд.
В 2024 г. при администрации тогдашнего президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) Intel удалось добиться федеральных субсидий в размере $7,9 млрд на расширение производственных мощностей в Орегоне, Аризоне, Нью-Мехико и Огайо. Из этой суммы главный американский чипмейкер получил лишь $1 млрд в рамках программы CHIPS Act. Ее реализация была приостановлена по инициативе нынешнего хозяина Белого дома – Дональда Трампа (Donald Trump), администрация которого выразила желание пересмотреть решения его предшественника относительно механизмов распределения финансовой поддержки, но так пока и не продемонстрировала каких-либо результатов.
Нынешняя реструктуризация – первая под руководством нового генерального директора (CEO) Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Как сообщал CNews, он занял этот пост в марте 2025 г. Его предшественник Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) возглавлял компанию с февраля 2021 г. по декабрь 2024 г. Гелсингер затеял масштабные перемены, но так и не довел дело до конца, зато при нем компания установила собственный антирекорд, отчитавшись по итогам 2024 г. об убытке в размере $19 млрд.
В апреле 2025 г. Лип-Бу Тан объявил об увольнениях, реструктуризации, и сокращении операционных расходов на $1,5 млрд. Попутно он заставил сотрудников вернуться в офисы с удаленки.