Разработчик ChatGPT получил первый публичный контракт от армии США. Сумма - $200 миллионов

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, получила первый контракт от Пентагона на сумму $200 млн. Ожидается, что его результатом станет разработка прототипов ИТ-инструментов для развития технологий с искусственным интеллектом.

Заключен контракт

Компания OpenAI, владелец ChatGPT, получает контракт от Пентагона для разработки передовых ИТ-инструментов для искусственного интеллекта (ИИ), об этом сообщили в опубликованном материале на сайте Министерства обороны (Минобороны) Соединенных Штатов.

Контракт OpenAI с Пентагоном — это первый проект компании в рамках инициативы OpenAI for Government. Опыт OpenAI поможет Минобороны создать прототип того, как ИИ-технологии могут изменить административные операции ведомства.

По данным Пентагона, ожидается, что его результатом работы сотрудников OpenAI станет разработка прототипов ИТ-инструментов для ИИ-технологий. Они призваны решать критические задачи национальной безопасности. Примерный срок завершения работ — июль 2026 г.

OpenAI for Government включает государственные проекты компании, в том числе версию ChatGPT для чиновников ChatGPT Gov, а также сотрудничество с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Национальным институтом здоровья и другими структурами в Соединенных Штатах.

Минобороны США Разработчик ChatGPT получил первый контракт от Пентагона на сумму $200 млн

OpenAI – американская компания, работающая над созданием продуктов в области ИИ-технологий. Ее сотрудники в том числе создали языковые модели GPT-4 и ChatGPT. В апреле 2025 г., как писал CNews, руководство ИТ-компании заявляло о том, что заинтересована в приобретении браузера Chrome, если суд обяжет Google продать его в рамках антимонопольного разбирательства. Тогда глава ChatGPT Ник Терли (Nick Turley) пообещал в такой ситуации создать в браузере более глубокий и удобный пользовательский интерфейс, а также расширить доступ к ИИ-технологиям.

Утверждение подрядчика

В 2024 г. владельцы OpenAI убрали из своего регламента формулировку, запрещающую применять ИТ-продукты компании в военных и боевых целях, поскольку генеральный директор Сэм Альтман (Sam Altman) и его коллеги приняли решение начать сотрудничество с оборонными предприятиями. Альтман уже заключил сотрудничество с правительственным подрядчиком Carahsoft, основатель которого помогает технологическим компаниям предоставлять свое программное обеспечение (ПО) Пентагону.

Как сообщалось на сайте компании Carahsoft, OpenAI стала частью проекта по выполнению государственных заказов от Минобороны США под названием Computer Hardware, Enterprise Software and Solutions (CHESS) т.е. («Компьютерное оборудование, корпоративное ПО и ИТ-решения»).

Данный механизм используется американским правительством для быстрого приобретения услуг у частных компаний без административных осложнений. Благодаря налаженной работе Carahsoft способна быстро предоставлять нужные технологии для Пентагона — облачные вычислительные сети, ПО на базе ИИ-технологий и ИТ-инструменты для повышения производительности, таких как Google Workspace, — и крупных технологических компаний США, включая Google, Microsoft и Hewlett-Packard (HP).

Согласно описанию проекта на сайте, CHESS является основным источником получения коммерческих ИТ-продуктов для нужд американской армии, который упрощает использование готовых технологий без дополнительных контрактных переговоров и бюрократии.

22 октября 2024 г. представители OpenAI подтвердили, что ИТ-компания присоединилась к CHESS в мае, вскоре после начала сотрудничества с Carahsoft. На то время OpenAI еще не заключила контракт с Минобороны США напрямую, однако Carahsoft помогла компании получить другие государственные заказы.

Военный продукт

5 декабря 2024 г. OpenAI заключила соглашение с компанией Anduril Industries для разработки ИИ-модели, которая должна улучшить защиту американских военных от атак беспилотников.

По данным Reuters, партнерство OpenAI и Anduril Industries будет направлено на совершенствование технологий обнаружения и сбивания беспилотников, угрожающих американским военным и их союзникам. В рамках сотрудничества компании объединят ИИ-модели OpenAI, включая GPT-4o и OpenAI o1, с системами и софтом Anduril Industries. Представитель OpenAI сообщил в комментарии The Washington Post, что соглашение соответствует правилам ИТ-компании, поскольку она сосредоточена на ИТ-системах, которые защищают от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов (БЛА), и партнерство не распространяется на другие сферы использования.

«OpenAI создает ИИ-технологию, чтобы принести пользу как можно большему количеству людей, и поддерживает усилия США, направленные на то, чтобы технология поддерживала демократические ценности. Наше партнерство с Anduril Industries поможет гарантировать, что технология OpenAI защитит американских военнослужащих, а также поможет людям, связанным с национальной безопасностью, понять и ответственно использовать эту технологию, чтобы обеспечить безопасность и свободу наших граждан», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Новый партнер OpenAI Anduril Industries известен как производитель различных товаров военного назначения — от дронов и автономных подводных лодок до средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Известно, что Пентагон уже покупает у Anduril Industries перехватчик беспилотников Roadrunner. Сооснователем Anduril был изобретатель Oculus Rift Палмер Лаки (Palmer Luckey). Эта гарнитура заложила основу линейки Meta* Quest, которая сегодня занимает львиную долю рынка виртуальной реальности (VR) и дополненной (AR).

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).