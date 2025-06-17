Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов

Компания Fusion Factor Fintech, принадлежащая бывшему гендиректору платежной системы Qiwi Андрею Протопопову, выкупила по оферте 6,7% акций Nanduq (нынешнее название Qiwi) у их российских владельцев за 888,5 млн руб. В ходе второго раунда оферты могут быть выкуплены акции на сумму до 1,13 млрд руб.

Итоги первого этапа оферты на выкуп акций Nanduq

Гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая экс-гендиректору платежной системы Qiwi Андрею Протопопову, сообщила о завершении первого этапа оферты на выкуп акций Nanduq (нынешнее название Qiwi). В рамках данного этапа было выкуплено 4,22 млн ADR (американские депозитные расписки) на акции Nanduq что составляет 6,7% от общего числа акций.

Исходя из ранее объявленных параметров оферты, за данный пакет акций должно было быть заплачено 885,5 млн руб.

Оферту объявили в конце мая 2025 г. Она касается ADR, чьи владельцы зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре, в частности, в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Компания бывшего гендиректора Qiwi Андрея Протопопова выкупила по оферте 6,7% акций Nanduq (нынешнее название Qiwi) у их российских владельцев за 888,5 миллионов рублей

В рамках двух этапов оферты FFF может выкупить до 10 млн ADR Nanduq, что составляет 16% от общего числа акций. Первый этап прошел с 27 мая по 20 июня 2025 г., ценные бумаги в рамках него выкупались по цене 210 руб. за одну ADR. Данная цена представляла из себя премию в размере 18,6% к цене закрытия торгов акциями Nanduq на Московской бирже 26 мая.

Второй этап оферты на выкуп акций Nanduq

Второй этап продлится с 16 июня по 7 июля 2025 г. Цена выкупа одной ADR в рамках данного этапа будет меньше - 195 руб. за одну ценную бумагу, что на 10,2% больше цены закрытия торгов акциями Nanduq 26 мая.

Соответственно в рамках второго этапа FFF может потратить на выкуп акций Nanduq до 1,13 млрд руб., а общие затраты на оферту составят до 2 млрд руб.

Согласно презентации FFF необходимость осуществления оферты вызвана тем, что корпоративные права владельцев ADR Nanduq, которые учитывают в НРД, могут быть значительно ограничены, а восстановление их прав в ближайшее время не произойдет.

В частности, такие владельцы могут столкнуться с проблемами при получении дивидендов, участии в собраниях акционеров, при переводе ADR за пределы инфраструктуры НРД и конвертировании ADR Nanduq в обыкновенные акции.

«В условиях ограничений со стороны иностранных государств проведение выкупа в будущем или возможность монетизации для владельцев ADR Nanduq могут быть ограничены или отсутствовать вовсе, - предупреждали в Nanduq. - Также выкуп может уменьшить общую ликвидность ADR Nanduq, что может повлиять на возможность владельцев ADR активно торговать принадлежащими им ADR». В Nanduq подтверждали получение тендерного предложения от FFF, отметив, что покупатель не является связанной с компанией стороной.

Взлеты и падения Qiwi

Платежная система Qiwi была создана в 2008 г. путем объединения систем ОСМП и E-port. Основным бизнесом компании были платежные терминалы и электронные кошельки. В 2013 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем компания также поучила листинг на Московской бирже. Основным владельцем компании стал один из ее основателей Сергей Солонин.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Nasdaq, такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых площадках. В 2013 г. администрация Nasdaq одобрила схему реструктуризации бизнеса Qiwi, предполагавшую уход компании из России с возможностью восстановления листинга на американской бирже.

В начале Qiwi продала свое российское подразделение АО «Киви» за 23,75 млрд руб. Покупателем выступила FFF. Сделка предполагала рассрочку сроком на четыре года. У Qiwi остались активы в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и др.

Однако вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в АО «Киви». В результате этого работа платежных терминалов и электронных кошельков остановилась. Позднее АО «Киви» продала факторинговую платформу Rowi «Т-Банку».

Тем не менее сделка по продаже АО «Киви» не была отменена. Но покупатель несколько раз запрашивал отсрочки по второму и третьему траншам на суммы 11,875 млрд руб. и 2,679 млрд руб. соответственно, которые были предоставлены - последний раз до 31 октября 2025 г.

Сама Qiwi была переименована в Nanduq, но биржа Nasdaq, вместо ожидаемого решения о возобновлении листинга приняла решение о делистинге. После этого, дополнительно к Московской бирже, Nanduq получила листинг на Международной бирже Астаны.