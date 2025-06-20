Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО

Softline может потратить до 588 млн руб. на покупку разработчика системы управления качеством и разработки ПО «Тест АйТи». Компания была интегрирована с одним из подразделений Softline - «Девелоника».

Как Softline приобретал «Тест АйТи»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла параметры сделки по приобретению компании «Тест АйТи». За 75% долю компании было предоставлено краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 366 млн руб. (была выплачена в течение 2024 г.) и краткосрочное условное вознаграждение в размере 218 млн руб.

Таким образом сумма сделки может достигать 588 млн руб. Вся компания оценена в 778 млн руб. «Тест АйТи» - разработчик одноименной системы управления тестирование и качеством разработки ПО. Как полагают в Softline, данная сделка создала потенциал для роста маргинальности бизнеса по заказной разработке и позволит группе создать уникальный сервис на рынке услуг тестирования ПО, повышающей эффективность процессов за счет сокращения трудозатрат.

Фото: ГК Softline На покупку разработчика системы управления качеством и разработки ПО «Тест АйТи» Softline может потратить до 588 млн рублей

Показатель Гудвин от данной сделки оценивается в 173 млн руб. Он возник в результате синергии в создании уникальной импортонезависимой платформы для управления процессами безопасной и качественной разработки в рамках методологии DevSecTestOps. После сделки «Тест-АйТи» стала частью «Девелоники» - одного из подразделений «Софтлайна». Пресс-служба Softine не отвеила на запрос CNews об итогах интеграции данной компании.

Кому принадлежал «Тест АйТи»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Тест АйТи» была основана в 2019 г. Первоначально компания на паритетных началах принадлежала Замиру Шавалееву и Евгений Хафизов. Затем половина доли Шавалеева перешла к Роману Каримову.

В 2022 г. 25% в компании получила АО «Бизнес-Сфера», в 2022 г. АО «Юнион Холдинг» стало владельцем 31% в компании. Впоследствии доля «Юнион Холдинг» увеличилась до 37%, доля Романа Каримова перешла Надежде Каримовой (возможно, речь идет о родственниках), доля Замира Шавалеева - Зульфии Тагировой.

В мае 2024 г. «Юнион Холдинг» стало единственным владельцем «Тест-АйТи», но уже осенью 2024 г. доля компания сократилась до 25%. Владельцем 75% стал «Инжиниринговый центр «Софтлайн» - одна из структур группы «Софтлайн». Выручка «Тест АйТи» в 2024 г. составила 393,4 млн руб., чистая прибыль - 116,4 млн руб

Крупнейшие сделки Softline

Softline - активны игрок в сфере слияний и поглощений. Так, в 2024 г. компания приобрела «Ирэ - Полюс», владеющую заводом в подмосковном Фрязино по производству волоконных лазеров. Продавцом выступила американская корпорация IPG Photonics, сумма сделки составила 4,5 млрд руб. В рамках сделки Softline добровольно заплатила в российский бюджет 1,4 млрд руб. (в рамках требований Правительственной комиссии по иностранным инвестициям).

Также в 2024 г. Softline приобрела за 2,2 млрд руб. была приобретена 60% доля в ИТ-холдинге «ОМЗ-ИТ», ранее входившей в группу ОМЗ («Объединенные машиностроительные заводы»).

В 2025 г. Softline объявил о трансформации из поставщика решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности в «инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации».

Было решено сформировать кластеры по таким направлениям, как: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.