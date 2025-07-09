Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках

В рамках реализации второго этапа разработки ГИС «Антикартель» планируется интеграция технологий искусственного интеллекта для автоматизации анализа всех открытых торгов, проводимых в Единой информационной системе (ЕИС) и на торговой площадке «ГИС Торги». Это будет способствовать выявлению потенциальных признаков картельного сговора с применением расширенного комплекса аналитических критериев.



ГИС против картелей

Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) внедрит искусственный интеллект (ИИ) в ГИС «Антикартель» для борьбы с картельными сговорами в госзакупках.

Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. Внедрение технологии искусственного интеллекта пройдет в рамках второй очереди по созданию системы.

Тендер был опубликован 9 июля 2025 г. Прием заявок на участие в электронном аукционе пройдет до 25 июля. Итоги конкурса подведут 29 июля. На работы ФАС выделила 241,4 млн руб. Однако цена может измениться в ходе проведения торгов.

Как указано в карточке закупки, работы должны быть закончены до 20 декабря 2025 г.

В ГИС « Антикартель » внедрят ИИ

ГИС «Антикартель» — это государственная информационная система, которая начнет работать с 1 августа 2025 г. Ее задача — предотвращать, обнаруживать и пресекать антиконкурентные соглашения с помощью автоматизированного анализа данных.

Система обеспечит возможность комплексного анализа данных и ежедневного мониторинга всех закупочных процедур. Это позволит оперативно получать необходимую информацию и сократить количество запросов, как считают в антимонопольной службе.

Оператором системы является Федеральная антимонопольная служба.

Стоит упомянуть, что 25 июня 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О защите конкуренции».

В закон «О защите конкуренции» вводится норма, которая предусматривает создание государственной информационной системы для предотвращения, обнаружения и пресечения соглашений, ограничивающих конкуренцию (ГИС «Антикартель»).

ИИ в системе

Основным дополнением в рамках второй очереди разработки системы станет внедрение алгоритмов машинного обучения, которые способны автоматически анализировать 100% открытых торгов в Единой информационной системе (ЕИС) и на площадке «ГИС Торги» и выявлять малейшие признаки сговора по расширенному набору критериев.

Система будет проверять закупки по известным шаблонам нарушений и обучаться на исторических данных и решениях ФАС, выявляя неизвестные ранее схемы координации участников.

Алгоритмы «Механизма выявления шаблонов поведения на торгах» (МВШТ) смогут обнаруживать сложные паттерны, например, синхронный отказ от снижения цены или необычные последовательности ставок.

Каждой закупке будет присваиваться вероятность нарушения антимонопольного законодательства (АМЗ), позволяя сотрудникам ФАС фокусироваться на самых подозрительных случаях. При обнаружении высокого риска система даже сможет автоматически создавать задачи на проверку для экспертов.

Параллельно получит мощное развитие подсистема поиска взаимосвязи лиц (физических, юридических или ИП), при которой одно из них получает возможность влиять на бизнес другого, либо это влияние взаимно (аффилированность).

Теперь, помимо данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП, она будет анализировать информацию из ЕГРН (права на недвижимость), Национального кредитного бюро (НКБ), Шлюза Спарк (Интерфакс) и Реестра аккредитованных ИТ-компаний, выявляя скрытые связи между участниками закупок, заказчиками и поставщиками. Визуализация этих связей станет сложнее и нагляднее, включая новые типы отношений и расширенные фильтры.

Также через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) компании и физлица смогут провести предварительную самопроверку на предмет потенциального неосознанного участия в антиконкурентном соглашении. Система проанализирует историю участия в закупках и выдаст оценку риска.

Что было реализовано ранее

В рамках первой очереди разработки от 16 августа 2024 г. была разработана подсистема планирования, контроля и исполнения задач. Она включает авторизацию пользователей через ЕСИА, работу с личными кабинетами для разных ролей, инструменты для постановки планов и задач, а также сбор данных о заключении антиконкурентных соглашений и возбужденных делах.

Создана подсистема оповещений, которая информирует пользователей о статусе расследований, введенной информации, поступлении данных, готовности результатов анализа, уведомлениях от администраторов системы, сотрудников обучения и технической поддержки, а также о другой вспомогательной информации.

Подсистема выявления признаков правонарушений выполняет автоматизированный скрининг данных из внешних информационных систем (ИС) по заданным критериям не реже одного раза в день. Также реализована система ранжирования закупочных процедур по критериям правонарушений на основе экспертных правил.

Разработана подсистема обучения пользователей, которая включает создание и настройку базы знаний с возможностью добавления новых разделов и настройки прав доступа для разных ролей, а также обновление обучающих материалов.

Создана подсистема интеграции с внешними информационными системами, включая ЕИС, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Ресурс БФО, ЕРСМСП, ФГИС «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий», СЭД ФАС России, ИС «Картотека арбитражных дел», ГИС «Независимый регистратор» и ГИС Торги. Данные из этих систем приводятся к формату, пригодному для дальнейшей обработки.

Проблемы с подрядчиками

Как ранее сообщал CNews, предыдущие контракты на разработку ГИС дважды срывались. Первый контракт был заключен 27 апреля 2024 г. с интегратором ИТ-систем ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг».

Причиной расторжения контракта послужил ряд замечаний со стороны заказчика. Согласно тексту решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик отметил, что первый этап выполнения работ был исполнен ненадлежащим образом.

Позже на этот же тендер была подана жалоба от ООО «Национальный Центр Информатизации». Как было указано в тексте жалобы, в документации по конкурсу содержались положения, которые нарушали требования закона о контрактной системе и (или) не позволяли подать заявку на участие неограниченному кругу лиц ввиду установления заведомо неисполнимых сроков исполнения контракта.

Однако, по данным сайта госзакупок жалоба была признана необоснованной, а победителем тендера была объявлена компания ООО «Большая Тройка».