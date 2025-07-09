Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD

MIPS переходит под контроль GlobalFoundries

Контрактный производитель интегральных микросхем GlobalFoundries покупает разработчика чипов MIPS Technologies. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

Согласно опубликованному GlobalFoundries пресс-релизу, MIPS «продолжит работу в качестве самостоятельного бизнеса в составе GF и будет и дальше обслуживать своих клиентов с использованием широкого спектра технологий».

Другими словами, MIPS, вероятно, получит относительную свободу в принятии решений в составе GlobalFoundries и сохранит уже имеющихся клиентов и партнеров, в том числе среди контрактных производителей полупроводников.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2025 г. Ей еще предстоит получить одобрения со стороны ряда антимонопольных регуляторов. Nvidia, еще в 2020 г. объявившей о приобретении Arm, пройти этот этап не сумела, в результате чего в 2022 г. сделка была отменена.

GlobalFoundries становится чипмейкером полного цикла?

MIPS является бесфабричной компанией, поэтому ее коммерческая деятельность сводится в основном к лицензированию интеллектуальной собственности в области полупроводников другим компаниям. GlobalFoundries, в свою очередь, выпускает чипы по дизайнам, предоставленным клиентами.

Благодаря приобретению MIPS GlobalFoundries становится производителем интегральных микросхем полного цикла – вроде Intel или Samsung Electronics – но с гораздом более скромным продуктовым портфелем и производственными мощностями, которые к тому же не предназначены для выпуска чипов по самым современным техпроцессам.

По состоянию на 2024 г. компания специализировалась на техпроцессах 12/14 нм и более зрелых, тогда как Samsung Electronics, к примеру, работала над освоением нормы 2 нм. В рейтинге крупнейших контрактных производителей чипов за IV квартал 2024 г. по версии Trendforce GlobalFoundries удалось занять лишь пятую строчку с долей в 4,6%. По этому показателю ее опередили тайваньская UMC, китайская SMIC, уже упомянутая Samsung и глобальный лидер TSMC.

«Мы расширим наши возможности, чтобы предлагать клиентам более гибкие решения в сочетании с нашими различными технологическими процессами и производственными услугами мирового уровня, помогая им создавать лучшие в своем классе продукты», – отметил генеральный директор GlobalFoundries Нильс Андерскув (Niels Aderskouv).

В приоритетах MIPS – RISC-V-решения

В последние годы MIPS, создатель легендарной одноименной процессорной архитектуры сосредоточился на разработке продуктов с использованием перспективной открытой архитектуры и системы команд RISC-V.

Так, в марте 2025 г. компания анонсировала линейку вычислительных ядер Atlas, предназначенных для построения так называемых физических ИИ-платформ, к каковым, например, относятся промышленные роботы и системы автономного вождения. Как ожидается, клиентам новые продукты MIPS станут доступны уже в 2026 г.

Подробнее о GlobalFoundries и MIPS

GlobalFoundries была основана в 2008 г. на базе производственного подразделения корпорации AMD, которая решила трансформироваться в бесфабричную компанию. В 2010 г. она поглотила сингапурскую Chartered Semiconductor, а в 2015 г. купила IBM Microelectronics, подразделение IBM по производству полупроводников.

Головной офис компании находится в Санта-Кларе (Калифорния, США). Ее заводы расположены в ряде регионов мира, включая Северную Америку, Европу и Азию. По состоянию на ноябрь 2024 г. 82% акций компании принадлежали госкомпании ОАЭ Mubadala Investment Company. В 2021 г. возможность приобретения GlobalFoundries за $30 млрд рассматривала корпорация Intel, до сих пор являющаяся основным конкурентом AMD на рынке процессоров.

Свою историю американская компания MIPS Tech LLC (ранее – MIPS Computer Systems Inc, MIPS Technologies Inc), основанная выходцами из Стэндфордского университета для коммерциализации разработок в области RISC-систем, ведет с 1984 г. Молодая компания быстро привлекла к себе внимание таких крупных игроков рынка того времени как DEC и Silicon Graphics (SGI).

В 1992 г. SGI купила MIPS, крупнейшим клиентом которого сама на тот момент являлась.

В 1998 г. SGI превратила MIPS в самостоятельную компанию, в статусе каковой та и продержалась до 2013 г., после чего перешла под контроль британской Imagination Technologies. Последняя делали большие ставки на MIPS и стремилась создать собственную аппаратную платформу на базе ядер MIPS и интегрированной видеоподсистемы с ядрами PowerVR. Планировалось, что ее решение сможет заменить Arm-процессоры, широко используемые в мобильных устройствах и по сей день, но планам осуществиться было не суждено.

В 2017 г. Imagination Technologies была продана инвестиционному фонду Canyon Bridge с китайским капиталом. Новым владельцем MIPS и связанных с ней лицензий и патентов стал американский фонд Tallwood VC, который основал компанию Wave Computing.

В конце 2018 г. Wave Computing объявила о новой инициативе MIPS Open, в рамках которой сделала MIPS ISA открытой.

Спустя менее чем два года Wave Computing подала заявление о банкротстве. В 2021 г. компания была ликвидирована, а MIPS вновь отправилась в свободное плавание, предварительно переориентировавшись на RISC-V.

За все годы существования MIPS-архитектуры на ее основе было создано свыше 8,5 млрд процессоров. Среди них есть чипы в том числе российской и китайской разработки.

Так, анонс MIPS-процессора «Байкал-Т1» состоялся в 2014 г., а вышел он спустя еще два года, в 2016 г. В его производстве использовался 28-нанометровый техпроцесс, а его частота достигает 1,2 ГГц на двух вычислительных ядрах.

Также MIPS-технологии ранее применяла китайская компания Loongson, разработчик серверных и десктопных процессоров под одноименным брендом. Впоследствии чипмейкер перешел на архитектуру собственной разработки LoongArch, которая, как утверждает компания, является полностью уникальной и не содержит заимствований из х86, ARM, MIPS, RISC-V и иных существующих архитектур.

Среди более известных продуктов на базе MIPS, можно отметить игровые приставки Sony PlayStation первого (R300) и второго (R5900) поколений, консоль Nintendo64 (NEC VR4300). На пике популярности технологии Blu-ray абсолютное большинство плееров дисков этого формата были построены на основе MIPS-чипов. SGI продолжала использовать MIPS-процессоры в своих рабочих станциях вплоть до середины 2000-х гг.

Также лицензиатами MIPS на протяжении многих лет выступали Broadcom и Microchip Technology.