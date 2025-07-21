Авторитетный экономист: ИИ это рыночный пузырь, который лопнет громче, чем пузырь доткомов

История повторяется

Торстен Слок (Torsten Slok), главный экономист инвестиционной компании Apollo Global Management, утверждает, что ряд крупнейших технологических компаний, делающих ставку на искусственный интеллект, серьезно переоценены – даже сильнее, чем интернет-компании эпохи бума доткомов, пишет Gizmodo. Эксперт предупреждает о возможном повторении событий конца начала 2000-х гг., которые привели к ликвидации «пузыря доткомов».

Экономический пузырь 1995-2001 гг., получивший название «пузырь доткомов» (Dot-com bubble), образовался в результате взлета акций интернет-компаний, а также появления большого количества новых интернет-фирм и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции бизнеса, предлагавшего использовать интернет для получения дохода, взлетели в цене под аккомпанемент многочисленных комментаторов, в том числе профессиональных экономистов, которые утверждали, что наступила «новая экономика». На практике же многие из новых бизнес-моделей показали свою неэффективность. Колоссальные средства, влитые в рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, резкому падению индекса NASDAQ, а в дальнейшем – обвалу цен на серверы.

«Разница между ИТ-пузырем 1990-х гг. и сегодняшним пузырем ИИ заключается в том, что 10 крупнейших компаний индекса S&P 500 сегодня переоценены сильнее, чем в 1990-е гг.», — считает Слок.

Инвесторы настроены слишком оптимистично

По мнению эксперта, одним из важнейших признаков пузыря в случае с крупнейшими технологическими компаниями, является высочайший показатель P/E, характерный сегодня для топ-10 самых дорогостоящих ИИ-компаний мира, в сравнении с остальными участниками S&P 500.

Изображение от freepik Если финансовый пузырь, сосредоточенный в активах, связанных с ИИ, лопнет – инвесторам придется несладко

Форвардный коэффициент P/E выражает соотношение между стоимостью акций компании и ее прибылью. Большой коэффициент P/E означает, что инвесторы верят в значительный рост бизнес-показателей компании в будущем и готовы переплачивать за возможность вхождения в ее капитал.

Согласно данным Apollo, к которым апеллирует Слок, текущие значения P/E-коэффициента первой десятки рейтинга превышают аналогичные пиковые показатели времен бума доткомов – в 2000 г. Это значит, что инвесторы делают настолько большие ставки на гигантов ИИ-индустрии вроде Nvidia, Microsoft, Apple и Google, что стоимость их ценных бумаг находится в еще большем отрыве от их реальной прибыльности, нежели в ситуации с Cisco, AOL и других игроков рынка, ставших свидетелями бума доткомов в 1990-е гг.

Индекс S&P 500 в 2025 г. демонстрирует неплохую динамику, однако этим он обязан едва ли не исключительно первой десятке его лидеров. Остальные 490 компаний практически не оказывают никакого влияния.

По мнению Слока, сложившаяся ситуация представляет опасность для экономики, поскольку состояние фондового рынка теперь зависит от успехов крайне небольшого количества фирм. Так, проблемы в стане Nvidia способны отразиться на «здоровье» всего рынка целиком. Проблема заключается в том, что Уолл-стрит воспринимает технологии ИИ как уже доказавший свою эффективность инструмент, наверняка способный привести к революционному росту производительности труда и обеспечить сокращение расходов на уровне нескольких триллионов долларов, считает специалист. В действительности же, несмотря огромные инвестиции в отрасль, отдача от них пока далеко не столь высока, как хотелось бы многим.

Параллели очевидны

Как отмечает эксперт, параллели между экономическим пузырем конца 1990-х гг. и нынешним бумом ИИ пугающе очевидны. Сегодня едва ли не любое отчетное собрание в компании предполагает обязательное упоминание «ИИ-стратегии» – так же, как в 1999 г. каждая фирма была готова добавить модное “.com” к своему названию. Сегодня стремительный рост котировок акций технологических гигантов обеспечивается смутной верой в потенциал ИИ, нежели реальными текущими финансовыми показателями.

При формировании цен акций таких компаний практически не принимаются серьезные риски, в том числе регуляторного характера, колоссальные затраты на вычисления, «галлюацинации», свойственные моделям генеративного ИИ, и банально более низкие темпы внедрения ИИ, чем планировалось. Данные приведенные Слоком говорят о том, топ-10 крупнейших компаний, делающих ставку на ИИ, воспринимаются рынком как абсолютно неуязвимые, что является тревожным сигналом, отмечает Gizmodo.

Опасения Слока разделяет и британский аналитик Джеймс Фергюсон (James Ferguson), сооснователь исследовательской фирмы MacroStrategy Partnership. По его словам, нынешняя ситуация очень напоминает таковую во времена бума доткомов: в ИИ вкладываются колоссальные средства, однако, по его мнению, его эффективность за пределами нескольких узких направлений не доказана и недоказуема.

Что будет дальше

ИИ как набор технологий наверняка переживет возможное разрушение «ИИ-пузыря», как и крупнейшие технологические компании. Однако участники рынка без финансовой подушки безопасности могут и не пережить, как это и произошло в начале 2000-х гг.

Как отмечает Gizmodo, если в какой-то момент разница между доходами от ИИ и капитализацией ставящих на них компаний не начнет сокращаться, «ИИ-пузырь» может лопнуть сам по себе, в отсутствие какого-либо конкретного события, которое было бы способно спровоцировать его уничтожение. В результате фондовый рынок в рекордные сроки потеряет триллионы долларов, серьезно подорвав уверенность инвесторов.

Согласно прогнозу главы китайского интернет-гиганта Baidu Робин Ли (Robin Li), лишь 1% ИИ-компаний переживет возможный взрыв «ИИ-пузыря». Это, в свою очередь, приведет к формированию более стабильного рынка, который способен предложить более реалистичные сценарии применения ИИ.

Тем временем крупнейшие ИТ-компании мира продолжают инвестировать огромные средства в инфраструктуру для дальнейшего развития технологий ИИ. В частности, Microsoft в июле 2025 г. сократила штат сотрудников на 9 тыс. рабочих мест, тем самым компенсировав часть затрат на развертывание ИИ-инфраструктуры, стоимость которой оценивается в $80 млрд.