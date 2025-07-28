Москва и Питер «пылесосят» ИТ-шников из регионов. Они обходятся дешевле. Опрос

Компании из Москвы и Санкт-Петербурга все активнее интересуются ИТ-специалистами из регионов. Одна из причин – у них ниже зарплатные ожидания, то есть работодателям выгоднее нанять регионального айтишника вместо столичного. До половины приглашений ИТ-вакансии в обеих ИТ-столицах приходилось на работников из других городов.

Экономия на кадрах

Московские и петербургские компании начали очень активно переманивать ИТ-специалистов из регионов. Так, если в первой половине 2024 г. в Москве и Санкт-Петербурге на местных ИТ-работников приходилось 67% и 63% приглашений на вакансии, то год спустя их стало 63% и 56% соответственно. Об этом CNews сообщили представители российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

В рамках совместного исследования сервисы выяснили, что в первом полугодии 2025 г. столичные работодатели стали приглашать на работу ИТ-соискателей из регионов в общей сложности на 11% чаще, чем годом ранее.

В чем причина

На вопрос редакции CNews, что именно побуждает столичные компании искать ИТ-шников в других регионах, технический директор маркетплейса Flowwow Дмитрий Шестернин ответил: «Квалифицированных ИТ-специалистов на рынке все еще не хватает: они в дефиците как в столицах, так и в регионах. При этом, например, качество ИТ-образования в крупных городах не уступает качеству базового образования в региональных вузах. Поэтому работодатели из столиц все чаще нанимают региональных специалистов».

Фото: © happyalex / Фотобанк Фотодженика Не все столичные ИТ-вакансии предполагают переезд. И не все на него согласятся

Редакция CNews также высказала предположение, что дело может быть и в деньгах, потому как у региональных специалистов уровень зарплатных ожиданий в подавляющем большинстве случаев ниже, нежели у их столичных коллег. На это Дмитрий Шестернин ответил: «На первых этапах у региональных айтишников действительно более низкие зарплатные ожидания. Но со временем они выравниваются с ожиданиями столичных специалистов. К тому же региональные сотрудники гибкие, быстро адаптируются к изменениям и уже привыкли к работе в онлайне. Такие навыки критичны для компаний с удаленным или гибридным режимом работы».

Редакция CNews поинтересовалась, чем именно заманивают «периферийных» айтишников, помимо более высокой зарплаты. Дмитрий Шестернин сказал: «Для ИТ-специалистов важна интересная работа на перспективных технологиях. И это ключевое преимущество, которое позволяет работодателям нанимать высококвалифицированных сотрудников на долгосрочную перспективу и удерживать их».

«В последнее время усиливается спрос на удаленных сотрудников, и работодатели все чаще обращают внимание на кандидатов с периферии. Столичные специалисты, чаще всего, демонстрируют более высокие зарплатные ожидания по сравнению со специалистами из регионов», – сказала CNews Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

А как же налаженный быт

Очень часто, хотя и не всегда получение предложения о работе от столичной компании для регионального ИТ-специалиста означает необходимость переезда, потому что не все специальности в ИТ-сфере подходят для гибридной и тем более удаленной работы. При этом в своем городе у таких работников уже может быть налажен быт, и не все захотят менять жизнь в собственной квартире на проживание в съемной

На вопрос CNews о необходимости смены места жительства в современных реалиях в случае получения предложения работы в столицах. Дмитрий Шестернин ответил: «Со времен пандемии 2020 г. удаленный или гибридный формат работы в ИТ стал основным для многих компаний. Если рассматривать тенденции, в то время всех сотрудников распределили на удаленку и пришлось подстраиваться под новые реалии – учиться работать в онлайн-формате. Сейчас же у компаний появилось четкое понимание, является ли для их бизнеса такой режим работы эффективным. Каким-то компаниям он действительно не подходит. Но, например, мы во Flowwow преимущественно нанимаем удаленных специалистов. Так, кандидату из Татарстана или Владивостока не нужно переезжать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы начать сотрудничать с нами».

Избирательные московские работодатели

Как показала практика, столичные компании отдают предпочтение ИТ-специалистам из конкретных российских регионов. Так, с начала 2025 г. среди нестоличных кандидатов наибольшее количество приглашений на собеседования в Москву получили соискатели из Краснодарского края. Их востребованность за первые пять месяцев 2025 г. выросла год к году на 0,3% в Москве и составила 2,2% от всех приглашений и на 0,6% в Санкт-Петербурге – до 2,4% приглашений.

На втором месте по популярности – ИТ-шники из Татарстана. Спрос на них вырос в Москве на 0,3% (до 1,8% приглашений) и в Санкт-Петербурге на 0,4% (до 1,7%).

Третье место по популярности с результатом по 1,3% от общего количества вакансий заняли специалисты из Свердловской, Ростовской и Самарской областей. За ними идут Новосибирская и Нижегородская области, – по 1,1% приглашений (+0,2% год к году), Башкортостан – 1% (+0,2%), а также Воронежская и Саратовская области – по 0,8% приглашений (+0,1% на каждый регион год к году).

Как дела на севере

Лидерские позиции по спросу соискателей на ИТ-вакансии в Санкт-Петербурге за отчетный период заняли Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская и Воронежская области. Помимо них в перечне также присутствуют Башкортостан и Волгоградская область.

так, на Самарскую область пришлось 1,5% приглашений (+0,5% год к году), на Ростовскую область –1,3% (+0,3%), на Свердловскую – 1,2% (+0,1%), на Нижегородскую – 1,1% (+0,2%), на Новосибирскую – 1% (+0,1%), на Воронежскую – 1% (+0,3%). На Республику Башкортостан пришлось 0,9% приглашений (+0,1%), на Волгоградскую область – 0,8% (+0,3%).

Столичные не интересуют

Спрос на региональных ИТ-специалистов растет по мере того, как падает интерес столичных компаний к столичным же айтишника. Например, спрос на ИТ-кадры Московской области в Москве по итогам первых пяти месяцев 2025 г. снизился на 0,3% год к году.

В северной столице востребованность ИТ-шников из Ленинградской области снизилась на 0,2%, а в Москве спрос на кандидатов из этого региона и вовсе нулевой. В то же время в Санкт-Петербурге специалисты из Московской области пользуются немного более высокой популярностью, нежели годом ранее – она выросла на 0,1% (до 1,2% приглашений).

«С осени прошлого года (2024 г. – прим. CNews) стало наблюдаться снижение объемов подбора в ИТ-сфере. Работодатели для удержания и привлечения ключевых специалистов вынуждены идти на уступки в выборе формата работы. Это выразилось в росте доли ИТ-вакансий с удаленкой – сейчас это каждая третья вакансия, в 2024 г. – была каждая четвертая, а в 2023 г. – каждая пятая. Доля ИТ-вакансий на полный день в офисе сегодня, наоборот, падает, – сказала CNews Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru. – Если говорить о том, почему появилась большая заинтересованность в специалистах с периферии, то стоит отметить, что для бизнеса важнейшим при выборе кандидата остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя-айтишника. То есть просто окончание вуза или каких-либо онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты. Сегодня тема навыков входит в число системных мер национального проекта "Экономика данных" по развитию цифровых трудовых ресурсов, укреплению кадрового суверенитета и созданию прозрачного и эффективного механизма взаимодействия между образованием, бизнесом и государством. В мае этого года (2025 г. – прим. CNews) в России появилась платформа для добровольного подтверждения ИТ-навыков с бесплатным тестированием, оператором которой стала платформа hh.ru. Москва и Санкт-Петербург, как правило, оттягивают на себя большое количество высококлассных специалистов. Работодатели в поисках таких кандидатов начинают все охотнее обращать внимание на кандидатов из других городов. Согласно нашим исследованиям, работодатели в сфере ИТ во второй половине 2025 г. больше остальных ждут роста численности персонала. В качестве бонусов они готовы идти на повышение зарплаты соискателям (в сравнении с заявленной в вакансии), предоставлять ДМС, полностью или частично компенсировать затраты на фитнес и обучение».



