150 тысяч американских ИТ-шников сидят без работы, несмотря на 250 тысяч вакансий

Американский рынок труда в ИТ в не лучшем состоянии

Согласно скорректированным данным Федерального бюро статистики труда США (The Bureau of Labor Statistics; BLS), ситуация на американском рынке труда в ИТ в 2025 г. в действительности хуже, чем представлялась ранее, пишет The Register.

Количество рабочих мест в сфере ИТ в период с января по июль 2025 г. включительно, по новым данным, уменьшилось на 26,5 тыс. При этом за один только июль рынок потерял 10,3 тыс. специалистов. Корректировке подверглась статистика по рынку труда за май и июнь 2025 г. После внесения правок BLS оказалось, что на самом деле в мае рынок труда в ИТ сократился на 4,3 тыс. мест, в июне – на 9,3 тыс.

Для сравнения: в первом полугодии 2024 г. ИТ-сектор США лишился всего 6,2 тыс. рабочих мест, что на 20,3 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2025 г.

Больше всего от сокращения штата за последние 12 месяцев пострадали сотрудники фирм, занятых разработкой компьютерных систем (-27,4 тыс. рабочих мест), телекоммуникационных компаний (-20 тыс.), контент-провайдеров (-5,4 тыс.).

Доверие к статистике подорвано

По оценке ИТ-консалтинговой компании Janco, изменения в статистике за июнь и май 2025 г. обусловлены «низким качеством процедуры сбора данных, плохой инфраструктурой, некомпетентностью и манипуляциями для достижения определенных политических целей»

В начале августа, вслед за публикацией BLS скорректированного отчета, глава ведомства Эрика Макэнтарфер (Erika MacEntarfer) была отправлена в отставку по инициативе президента Дональда Трампа (Donald Trump). В представлении главы государства подразделение Министерства труда целенаправленно исказило статистические показатели, чтобы принизить его достижения на этом посту и ослабить его политические позиции.

В Janco, которая до этого ориентировалась исключительно на дынные BLS при формировании ежемесячных отчетов по состоянию рынка труда США, в дальнейшем намерена диверсифицировать свои источники, учитывая серьезность правок, внесенных ведомством.

Показатели безработицы

Уровень безработицы в ИТ-секторе в июле составил 5,5%, что выше общенациональных 4,2%. В абсолютных значениях количество нетрудоустроенных специалистов в области ИТ на июль 2025 г. в США составило 143 тыс. человек при 244 тыс. открытых вакансий, отмечают в Janco. Технологический сектор, включающий и ИТ, в целом чувствовал себя гораздо лучше. Здесь безработица оказалась на уровне 2,9%, следует из данных ассоциации индустрии компьютерных технологий CompTIA.

Генеральный директор Janco Виктора Януляйтиса (Victor Janulaitis) в сокращении рынка труда в ИТ винит текущую экономическую неопределенность. С его позицией согласны коллеги из CompTIA, тем не менее отмечая, что всплески спроса на ИТ-шников в этом году все же наблюдались, хоть и не слишком часто. Это согласуется с данными BLS, которые свидетельствуют о наличии таких скачков в феврале и апреле 2025 г.

В мае 2025 г. CNews писал о том, что Microsoft оптимизирует структуру и сокращает штат на фоне роста доходов и инвестиций в искусственный интеллект. Руководство компании планировало уволить 3% сотрудников, то есть около 6,8 тыс. человек.

В Intel также идут массовые увольнения в рамках реорганизации, затеянной новым гендиректорам Лип-Бу Таном (Lip-Bu Tan), которые, как ожидается могут затронуть до 22% штата компании, или 24 тыс. человек.

В ком нуждается американский рынок труда

В CompTIA констатируют, что несмотря на продолжающиеся с начала года сокращения штата в ряде ИТ-компаний, занятых в разработке ПО на заказ, предоставлении услуг инфраструктурных облачных и телекоммуникационных услуг, по-прежнему пользуются спросом разработчики инженеры-программисты, системные архитекторы, специалисты в области технической поддержки и эксперты по кибербезопасности.

Janco отмечает, что востребованными остаются должности, связанные с технологиями искусственного интеллекта, большими языковыми моделями, блокчейном и «омни-коммерции».

ComptTIA фиксирует рост спроса на ИТ-персонал, разбирающийся в ИИ, но должность которых не предполагает фокуса на подобных технологиях. Другими словами, от ИТ-специалистов в настоящее время требуется владение ИИ-инструментами, например, для генерации программного кода.