Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи

Американский госдеп пообещал выплатить $6 млн тому, кто поможет поймать трех руководителей российской криптобиржи Garantex. Награда выплачивается за предоставление информации о каждом из топ-менеджеров по отдельности, притом за одного платят пять миллионов, а за двух других – $1 млн в сумме.

Нашел троих – и можно больше не работать

Американские власти назначили награду за помощь в поимке трех россиян, основавших отечественную криптобиржу Garantex. На официальном сайте госдепа сказано, что человек, чья информация поможет в поимке всех троих, получит $6 млн.

Опционально можно получить $5 млн, если помочь властям США арестовать Александра Мира Серда. Двоих других топ-менеджеров госдеп в сумме оценил в $1 млн.

Важно подчеркнуть, что власти США не уточняют, информацию о ком именно они оценивают в $1 млн. В документе прописано лишь одно имя – Александр Мира Серда, а двое других топ-менеджеров Garantex проходят в нем просто как «другие ключевые руководители Garantex» (other key leaders of Garantex).

Traxer / Unsplash США платят миллионы долларов за россиян, связанных с Garantex

Garantex входит в список российских компаний, попавших под действие санкций США. Соответствующее давление на нее оказывается с апреля 2022 г. Также в конце февраля 2025 г. Ganatex подпал под 16 санкционный пакет, который Евросоюз ввел против России.

Потенциальный ключ к разгадке

За несколько часов до публикации объявления но о награде стало известно, что американский Минфин ввел собственные санкции против трех россиян, имеющих, по мнению ведомства, связь с Garantex. В списке есть Александр Мира Серда – его американские власти причисляют к руководителям криптобиржи.

Наряду с ним в санкционный список Минфина попали Павел Каравацкий и Сергей Менделеев, пишет ТАСС. Пока нельзя исключать, что за информацию именно о них Госдеп дает награду в $1 млн. Официальных подтверждений или опровержений этому нет.

Что не так с биржей

Госдеп считает, что Garantex «предположительно используется широким кругом киберпреступников и киберпреступных организаций для отмывания денег» (allegedly used by a wide variety of cybercriminals and cybercrime organizations for money laundering). В объявлении о награде отдельно отмечено со ссылкой на Секретную службу США, что «Garantex получила сотни миллионов долларов преступных доходов и использовалась для совершения различных преступлений, включая хакерство, программы-вымогатели, терроризм и незаконный оборот наркотиков, зачастую причиняя существенный ущерб жертвам в США».

Объявление о награде

Также госдеп сообщил, что «с апреля 2019 г. по март 2025 г. Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд».

Копать под Garantex экскаватором

Власти США в 2025 г. по-крупному взялись за российскую Garantex. Для примера, в марте 2025 г. произошел арест гражданина Литвы Алексея Бесчокова, который считается администратором этой криптобиржи. Задержание произошло в Индии, однако было совершено по предварительному запросу США.

В том же месяце стало известно о конфискации серверов Garantex и заморозке ее активов на $25 млн. Как сообщал CNews, это была совместная операция США, Германии и Финляндии, в ходе которой, помимо прочего, Алексея Бесчокова и Александра Мира Серда обвинили в содействии отмыванию денег.

Garantex отреагировала на происходящее временной приостановкой работы. Клиентов моментально отлучили от всех услуг – они не могли даже вывести криптовалюту.

CNews писал, что причиной остановки деятельности биржа назвала действия эмитента Tether, который «вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд руб.».

Tether – американская компания и эмитент стейблкойна USDT, криптовалюты, привязанной к реальным активам. Утверждается, что USDT на 80% обеспечена долларами США на банковских счетах.