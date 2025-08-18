Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

«Россети Кубань» реализует проект по созданию мобильного роботизированного комплекса, который будет использоваться для диагностики и оперативного переключения на подстанциях напряжением 110 кВ. Это решение направлено на решение актуальных проблем, связанных со старением сетевой инфраструктуры и нехваткой квалифицированных специалистов в отрасли. На работы выделено 45,2 млн руб.



Робот-энергетик

Как выяснил CNews, «Россети Кубань» начинает проект по разработке мобильного роботизированного комплекса (РКДИП) для диагностики и оперативных переключений на подстанциях 110 кВ. Решение призвано решить острую проблему старения сетевой инфраструктуры и дефицита кадров в отрасли.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованных 8 августа 2025 г. на сайте госзакупок документах. В карточке тендера указано, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 августа. Итоги подведут 9 сентября. На разработку выделено 45,2 млн руб.

Как указано в техническом задании, актуальность проекта обусловлена критическим состоянием энергооборудования: свыше 70% устройств в сетях ПАО «Россети» эксплуатируются сверх нормативного срока. Это привело к росту аварийности — за последние три года средняя продолжительность перерывов электроснабжения (SAIDI) выросла с 1.4 до 2.8 часов, а частота отключений (SAIFI) увеличилась на 21%.

Параллельно обостряется кадровый кризис: укомплектованность ремонтно-эксплуатационных служб не превышает 60% из-за оттока специалистов и роста зарплат на 22% при среднем окладе оперативного персонала 49 тыс. руб. Особенно сложная ситуация сложилась в приграничных регионах и территориях с дефицитом квалифицированных кадров.

Как пояснили представители «Россетей»: «Цель работ — изменение бизнес-процессов компании, связанных с проведением оперативных переключений и диагностических обследований, за счет разработки и апробации роботизированного программно-аппаратного комплекса на мобильной платформе для его применения на открытых распределительных устройствах подстанций 110 кВ.»

Этапы реализации рассчитаны на 27 месяцев. На первом этапе проведут анализ нормативной базы и патентный поиск. Далее последует разработка конструкторской документации, ПО для навигации и управления, а также обучение ИИ-моделей распознавания оборудования.

После изготовления опытного образца пройдут лабораторные и полевые испытания на объектах заказчика. Финал проекта включает регистрацию прав на интеллектуальную собственность, подготовку публикаций в научных журналах ВАК и разработку лицензионной модели для тиражирования решения.

«Эффект от разработки, внедрения и тиражирования РКДИП заключается в снижении периода и частоты перерывов электроснабжения потребителей за счет своевременного выявления и устранения дефектов и нарушений на ОРУ подстанций, а также снижения затрат, связанных с диагностикой и обслуживанием электрооборудования» — рассказали представители «Россетей»

В перспективе комплекс может стать основой для масштабирования роботизации на объектах 35 кВ и ниже, где массовая автоматизация экономически нецелесообразна. Пилотные испытания запланированы на 2026 г.

Подробности разработки

Технические решения включают создание гусеничной платформы с защитой IP55, способной работать при температурах от -20°С до +40°С и преодолевать препятствия до 15 см. Робот оснастят мультиспектральной диагностической системой: тепловизором (разрешение 256x192), камерой видимого спектра (5 МП с оптическим зумом), направленным микрофоном и датчиками среды.

Навигационный комплекс объединит лидар с круговым обзором, ультразвуковые сенсоры, инерциальную систему и ИИ-алгоритмы для автономного перемещения по подстанции с объездом препятствий. Управление будет осуществляться дистанционно через защищенный Wi-Fi-канал (дальность 50 м).

Функционал РКДИП охватит два ключевых направления. Во-первых, комплекс сможет проводить диагностику оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) в видимом, ИК- и акустическом диапазонах, автоматически выявляя дефекты по нормативам РД 153-34.0-20363-99 и ГОСТ 8024-90.

Во-вторых, робот выполнит основные оперативные переключения под визуальным контролем оператора. Для этого разработают специализированную технологическую оснастку.

Про группу «Россети»

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.