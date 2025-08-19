Весь мир сел в лужу. Нейросети бесполезны для бизнеса после внедрения выручка не растет, расходы увеличиваются
В MIT провели исследование пользы ИИ для бизнеса. Оказалось, что нейросети действительно помогают компаниям зарабатывать больше, но всего-навсего в 5% случаев. Остальным 95% внедрение ИИ не принесло ощутимого роста финансов, а вот вложиться в его интеграцию компаниям все же пришлось.
Польза, стремящаяся к нулю
Искусственный интеллект оказался бесполезен для подавляющего большинства компаний, внедривших его в свои бизнес-процессы ради увеличения выгоды. Как пишет Fortune со ссылкой на исследование Массачусетского Технологического Института, лишь 5% действительно сумели выжать из интеграции нейросетей прибыль.
Исследование основывается на опросе, в котором участвовали 300 компаний, внедривших искусственный интеллект. Авторы также опросили 150 руководителей таких фирм и 350 их сотрудников.
Как выяснилось, только 5% программ по внедрению ИИ обернулись для предприятий быстрым ростом выручки. Нейросети принесли им миллионы долларов выручки, но это, как показало исследование, лишь исключение, а не правило. Для 95% компаний внедрение ИИ никак не повлияло на финансовые результаты, ни в большую, ни в меньшую сторону. Если не считать денег, потраченных на это внедрение.
«Пилотные проекты некоторых крупных компаний и молодые стартапы действительно преуспевают в использовании генеративного ИИ», — сказал Адитья Чаллапалли (Aditya Challapally), один из авторов исследования. – Стартапы, возглавляемые 19- или 20-летними, например, увидели скачок выручки с нуля до $20 млн за год.
Кто виноват
По мнению экспертов MIT, бесполезность ИИ как инструмента увеличения выручки – следствие вовсе не качества современных ИИ-моделей. Они полагают, что всему виной сами компании, которые инвестировали лишь в интеграцию нейросетей, но не стали дополнительно вкладываться в их донастройку с учетом внутренних процессов компании, равно как и в обучение сотрудников работе с ними.
Универсальные инструменты, например ChatGPT, максимально удобны, если их использует один человек в личных целях. Но их потенциал далеко не всегда раскрывается при корпоративном использовании, поскольку компании зачастую не обучают их и не адаптируют к своим рабочим процессам, подчеркнул Чаллапалли.
Свою роль играет и то, во что конкретно бизнес инвестирует деньги при интеграции нейросетей. Согласно исследованию, больше половины средств, выделенных на генеративный ИИ, в итоге направляется на инструменты продаж и маркетинга. При этом ученые MIT подчеркиваю, что наибольшая окупаемость инвестиций в ИИ гарантирована только при цифровизации с его помощью бэкофиса – устранении аутсорсинга бизнес-процессов, сокращении расходов на внешние агентства и оптимизацию внутренних операций.
«Феномен» успеха
Компании, получившие рост выручки благодаря ИИ, вкладывались в его развитие и адаптацию под внутренние нужды. 67% этих фирм закупали не общедоступные нейросети, а узкоспециализированные ИИ-инструменты и договаривались с их поставщиками, чтобы те принимали непосредственное участие в доработке продукта.
Оставшиеся 33% предпочли не привлекать сторонние компании к процессу внедрения ИИ и решили сделать все своими силами – от разработки до интеграции и обучения. Согласно исследованию, этот подход оказался менее рентабельным.
Исследование МТУ наглядно, что компании сталкиваются с гораздо большим количеством неудач, работая над нейросетями в одиночку. Чаллапалли отметил, что опрошенные компании часто не решались делиться данными о частоте неудач.
Он добавил что приобретенные «на стороне» ИИ-решения обеспечивали более надежные результаты в плане роста финансовых показателей.
Другие ключевые факторы успеха включают в себя предоставление полномочий линейным руководителям (а не только центральным лабораториям ИИ) для стимулирования внедрения и выбор инструментов, которые могут глубоко интегрироваться и адаптироваться со временем.
Нейросети есть, а денег нет
В зависимости от рода деятельности компании могут внедрять самые разные ИИ-инструменты, в том числе ассистентов программистов. В начале августа 2025 г. CNews писал, что разработка таких помощников своими силами очень часто загоняет компанию в убытки.
Даже если получившийся помощник программиста быстро набирает популярность, зачастую это не избавляет компании от отрицательных показателей в финансовых отчетах.