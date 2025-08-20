CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн

Представители Sitronics KT (входит в Sitronics Group) сообщили о скором запуске производства безэкипажных катеров. 20 августа 2025 г. инженеры компании совместно с партнерами работает над линейкой катеров различной грузоподъемности, предназначенных для доставки грузов по речным и морским акваториям. Впоследствии планируется выйти на их мелкосерийное производство. Эксперты называют направление перспективным, но видят неопределенность и риски для бизнеса в отсутствии четких правил и стандартов для эксплуатации безэкипажных катеров в логистических целях.

Запуск производства

Представители Sitronics KT (входит в Sitronics Group) открывают направление разработки беспилотных маломерных судов в России, пишет «Коммерсант». Маломерные суда будут предназначены для доставки грузов по речным и морским акваториям.

Со слов генерального директора Sitronics KT Евгения Шишенина, Sitronics KT разрабатывает проект линейки катеров разной грузоподъемности от 550 кг до 1,5 тонны, которые будут решать исключительно логистические задачи — доставку грузов по речным и морским акваториям. Он отметил, что говорить о точных объемах выпуска в августе 2025 г. рано, но уже обсуждается поставка партии в несколько десятков единиц на уровне регионов и государственных корпораций. В перспективе планируется запуск мелкосерийного производства.

Линейка безэкипажных катеров (БЭК) создается в сотрудничестве с петербургским производителем лодок ООО «Бот-Трейд» (Fortis Marine) через доработку и оснащение навигационным оборудованием существующих маломерных судов. По словам господина Шишенина, такой подход оптимизирует расходы и позволяет избежать длительной разработки нового корпуса.

snimok_ekrana_2025-08-20_135118_1.png
Telegram-канал - Sitronics Group
БЭК «Странник» гражданского назначения с автономной навигационной системой для обеспечения логистики на внутренних водных путях

БЭК — это морской беспилотный аппарат, то есть катер, которым управляют дистанционно, без экипажа на борту. Он может выполнять различные задачи, такие как разведка, наблюдение, патрулирование, противоминная борьба и даже атаки. БЭКи, как и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), являются частью роботизированных комплексов и могут использоваться не только в гражданских целях для логистики, но и в военных.

На сайте Fortis Marine представлено около десяти моделей лодок типа жесткие надувные лодки (RIB) разной длины, мощности и грузоподъемности. RIB-суды имеют жесткое дно из стеклопластика или алюминия и надувные борта из поливинилхлорида (ПВХ). Цены на лодки составляют от 250 тыс. до 1,25 млн руб.

Первой моделью, созданной совместно Sitronics KT и Fortis Marine, стал катер «Странник», продемонстрированный недавно первому заместителю председателя Правительства России Денису Мантурову во время его рабочей поездки в Ленинградскую область.

По информации Sitronics KT, этот БЭК разработан для логистических задач, и интерес к нему проявляют как региональные власти для доставки грузов в удаленные районы, так и коммерческие компании, занимающиеся логистикой для себя и своих клиентов.

Помимо Sitronics KT, в Санкт-Петербурге разработкой программно-аппаратных комплексов для управления БЭКами и их серийным производством занимаются ГК «Маринэк» и Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), как писал CNews.

Перспективы технологии

С учетом развития современных технологий производства, спрос на беспилотные транспортные средства — воздушные, наземные и водные — неуклонно растет. Поэтому направление БЭКов в России выглядит весьма перспективным для доставки грузов на последней миле т.е. относится к заключительному этапу транспортировки товаров от пункта выдачи до конечного потребителя, особенно в труднодоступные районы, где российские водные пути являются единственным способом сообщения, отметил заведующий кафедрой безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александр Дмитриев. Эксперт отмечает «Коммерсанту», что из-за высокой себестоимости беспилотного транспорта в августе 2025 г. есть значительный потенциал для ценовой конкуренции. Это делает соперничество с крупными игроками рынка вполне обоснованным. Основными барьерами для развития беспилотной логистики, включая водный транспорт, эксперт считает российские законодательные ограничения, не учитывающие специфику БЭКов, что усложняет их интеграцию с традиционным судоходством. Кроме того, неопределенность и риски для бизнеса возникают из-за отсутствия четких правил и стандартов эксплуатации БЭК в логистических целях.

565656career-bg.jpg

Sitronics KT
В России запускают производство БЭКов грузоподъемностю до 1,5 тонн

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев разделяет это мнение, подчеркивая, что в условиях антироссийских санкций БЭКи представляют перспективное направление для исследований. Однако разработка нормативно-правовой базы может создавать определенные трудности. Тем не менее, несмотря на конкуренцию со стороны крупных игроков, у Sitronics KT есть высокие шансы в 2025 г. занять свою нишу и привлечь постоянных клиентов, отмечает эксперт.

Проработка целеполаганий

«Мы работаем с морским автономным судоходством и понимаем, что море — одна из немногих сфер, которая даже в текущей ситуации осталась международной, и мы работаем не только по внутренним правилам, но и по международным. Для дальнейшего развития мы должны все это между собой связать, должен быть принять международный кодекс «Морского автономного и дистанционно управляемого надводного судна (МАНС)». Поэтому, если говорить о существующих ограничениях для дальнейшего развития технологии на воде на текущий момент, то это регуляторика, в первую очередь международная», — рассказал Евгений Шишенин.

«Государство в лице профильных министерств и ведомств сейчас уделяет повышенное внимание и ведет активную работу, как по вопросу поддержки и внедрению технологий автономной навигации, так и по вопросу национальной нормативно-правовой базы. Так, в 2024 г. была выпущена вторая итерация положения по морским автономным судам, то есть работа идет постоянно. Поэтому резюмируя, наверное, я могу сказать, что Россия — одна из первых стран, которая вообще эти положения на национальном уровне ввела. Буквально в сентябре 2024 г. появилось положение для внутренних водных путей для автономных судов», – подчеркнул глава Sitronics KT.

Антон Денисенко

Антон Денисенко


