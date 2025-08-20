Nvidia поднимет цены на 18%, чтобы не терять прибыль из-за поборов, введенных Трампом

Nvidia поднимет цены на GPU H20

Nvidia намерена поднять цены на ускорители вычислений H20, предназначенные для экспорта в Китай, на 18%, пишет Wccftech. Таким образом компания рассчитывает компенсировать недополученную из-за взятых на себя обязательств перед Белым домом прибыль.

Американский чипмейкер планирует переложить на плечи своих клиентов из КНР дополнительные расходы, которые он несет после заключения необычной сделки c администрацией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в первой декаде августа 2025 г. Согласно ее условиям, Nvidia, как и ее конкурент AMD, будут отчислять в бюджет сумму, равную 15% от продаж в Китай специальных экспортных версий ускорителей H20 и Instinct MI308 соответственно.

Сделка, если она впоследствии не будет признана незаконной и отменена, может принести правительству США более $2 млрд. По данным Bernstein Research, ожидалось, что Nvidia продаст Китаю чипы H20 на сумму более $15 млрд до конца 2025 г., а AMD – на $800 млн. На старте продаж стоимость одного GPU H20 варьировалась в диапазоне от $12 тыс. до $15 тыс.

Как повышение цен отразится на бизнесе Nvidia и ее партнеров

По мнению Джина Манстера (Gene Manster), сооснователя американской инвестиционной компании Deepwater Asset Management, 18-процентное повышение цен на H20, если Nvidia на него решится, приведет к снижению рентабельности валовой прибыли компании (Gross Profit Margin; GPM), зато прибыльность ее бизнеса в КНР останется на прежнем уровне.

Nvidia Nvidia планирует повысить ценник на H20 на 18%

Согласно прогнозам Уолл-стрит, в 2026 г. бизнес Nvidia достигнет показателя GPM на уровне 71%. Если же ценник на H20 для китайцев вырастет на 18%, GPM этого конкретного продукта упадет с прогнозируемых 71% до 60%. Учитывая, что продажи этих ускорителей формирует примерно 15% совокупной выручки Nvidia, GPM бизнеса компании в целом упадет с 71% до 69,3%.

Как отмечает TrendForce, снижение показателя GPM вряд ли сильно отразится на бизнесе Nvidia. Однако резкий скачок цен на GPU H2 наверняка не обрадует компании, занимающиеся сборкой ИИ-серверов, таких как MiTAC или Inventec. Последняя, к примеру, обслуживает китайских технологических гигантов Baidu, Alibaba, Tencent и ByteDance.

Поставщикам серверного оборудования придется либо сохранить прежние цены на свою продукцию, что отрицательно скажется на прибыльности бизнеса, либо, по примеру Nvidia, переложить дополнительные расходы на плечи клиентов.

Другие факторы, отпугивающие клиентов

Помимо выросшего ценника, сменить поставщика клиентов Nvidia из Китая могут вынудить и иные факторы. Эксперты Управления по вопросам киберпространства Китая подозревают американскую компанию во встраивании в ускорители H20 технологий отслеживания местоположения и удаленного выключения устройства.

Кроме того, власти КНР всячески добиваются от местных компаний перехода с зарубежных решений на продукцию, произведенную на территории страны, например, ускорители Huawei Ascend. В августе 2025 г. агентство Reuters сообщило о том, что Управление по вопросам киберпространства Китая потребовало от упомянутых выше Tencent, ByteDance и Baidu обосновать необходимость приобретения GPU H20.

Преемник H20

В июле 2025 г. CNews со ссылкой на Commercial Times писал о том, что Nvidia готовит еще один специально «заточенный» под экспорт ИИ-ускоритель B30 на базе архитектуры Blackwell. Согласно данным источника, производительность новинки будет на 10-20% ниже той, что способен продемонстрировать H20. В то же время и цена устройства окажется более привлекательной для покупателей – на 30-40% ниже, чем у предшественника.

В июле 2025 г. администрация президента Трампа ослабила торговые ограничения и разрешила поставки ускорителей вычислений юридическим лицам из КНР без получения специальной экспортной лицензии Минторга. Это позволило AMD и Nvidia вновь вернуться к работе с клиентами из Поднебесной, в частности, организовать поставки GPU Instinct MI308 и H20 – специальных экспортных версий ускорителей.