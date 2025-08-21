CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Зарплаты отечественных Unix-сисадминов показали крайне незначительный рост. Они стали получать больше примерно на 5-6% год к году в среднем, что ниже инфляции, которая в 2024 г. ощутимо превысила 9%. У джунов зарплата и вовсе не вырослаТребования к таким специалистам за год не изменились. В то же время рост зарплат администраторов Windows-систем оказался выше инфляции, и к ним тоже предъявляются прошлогодние требования.

Админу заплатите чеканной монетой

Российские специалисты, администрирующие Unix-системы, столкнулись с крайне низким ростом заработной платы. Как сообщили CNews представители портала по поиску работы SuperJob, они стали получать в среднем на 5-6% больше, чем годом ранее, и то далеко не все.

Например, зарплата джунов, то есть начинающих специалистов, в этой сфере вообще не выросла, притом даже в Москве. В июне 2024 г., CNews писал, что столичные джуны получают на должности Unix-сисадмина 90-120 тыс. руб. и ровно та же картина наблюдается в августе 2025 г.

В то же время официальная инфляция по итогам 2024 г. превысила 9%, по данным Росстата. Из этого следует, что даже с учетом роста зарплат Unix-администраторы стали беднее.

SuperJob раскрывает зарплаты только по 16 российским городам-миллионникам. Например, В Волгограде за ту же работу, что и в Москве, специалистам начального уровня заплатят 65-85 тыс. руб., и это самый низкий уровень дохода. К слову, он характерен сразу для нескольких городов – такие же деньги Unix-администратор получит в Омске, Уфе, Перми и Челябинске.

haker_700.jpg

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика
На российских заводах зарплаты растут быстрее, чем в ИТ-отделах

Отметим, что зарплата сварщиков, слесарей и представителей других рабочих специальностей в 2025 г. выросла на 20-30%

Где сисадмину жить хорошо

Нельзя исключать, что в менее крупных российских регионах зарплата системного администратора Unix, работа которого далеко не всегда предполагает удаленный формат, может быть еще ниже. Чтобы получать максимум денег за свои знания и время, специалист должен трудиться в Москве и Санкт-Петербурге и при этом иметь опыт работы, чтобы не считаться джуном.

Заработная плата системного администратора Unix в 2025 году

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная заработная плата
I
II
III
IV
Москва
90000—120000
120000—150000
150000—240000
240000—400000
190 000
Санкт-Петербург
80000—100000
100000—130000
130000—200000
200000—350000
160 000
Волгоград
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—290000
140 000
Воронеж
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—290000
140 000
Екатеринбург
75000—100000
100000—120000
120000—200000
200000—330000
160 000
Казань
70000—90000
90000—110000
110000—180000
180000—300000
140 000
Краснодар
70000—95000
95000—120000
120000—190000
190000—320000
150 000
Красноярск
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—290000
140 000
Нижний Новгород
65000—90000
90000—110000
110000—180000
180000—300000
140 000
Новосибирск
70000—90000
90000—110000
110000—180000
180000—300000
140 000
Омск
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—290000
140 000
Пермь
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—290000
140 000
Ростов-на-Дону
70000—95000
95000—120000
120000—190000
190000—320000
150 000
Самара
70000—90000
90000—110000
110000—180000
180000—300000
140 000
Уфа
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—280000
130 000
Челябинск
65000—85000
85000—110000
110000—170000
170000—290000
140 000

Источник: SuperJob

Средняя зарплата Unix-администратора в Москве – 190 тыс. руб. против 180 тыс. руб. в июне 2024 г. В Санкт-Петербурге – 160 тыс. руб. против 150 тыс. руб. Опционально можно работать в Екатеринбурге – в этом городе средняя зарплата сопоставима с петербургской, но реальные цифры могут отличаться в меньшую сторону.

Также важно отметить, что самые топовые специалисты (сеньоры и лиды) с большим багажом знаний и огромным опытом работы стали получать больше уровня официальной инфляции. Мидлам и джунам в большинстве городов-миллионников повезло меньше.

Все по-старому

Всех Unix-администраторов эксперты SuperJob, поделили на четыре категории по уровню имеющихся у них знаний и навыков. Чем выше категория, тем дороже стоит время, которое специалист тратит на работу.

В период и июня 2024 г. по август 2025 г. требования к таким работникам никак не поменялись. Как и в начале лета прошлого года, джуны могут устроиться на должность администратора Unix, имея при себе лишь незаконченное высшее образование (ИТ или техническое). Опыт работы не потребуется.

Требования работодателей к системным администраторам Unix в 2025 году

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам
I
Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание Unix-/Linux-систем на уровне администратора; Базовые знания в области защиты информации; Знание принципов организации сетей и сетевых протоколов; Знание серверного и сетевого оборудования; Знание английского языка на уровне чтения технической документации
II
Знание сетевых протоколов TCP/IP, IPsec, DNS; Базовые навыки программирования (Shell/Bash/Awk/Perl/Python/PHP); Опыт администрирования Unix-/Linux-систем; Опыт построения VPN-сетей; Опыт работы системным администратором/помощником системного администратора Unix от 1 года
III
Высшее образование (ИТ/техническое); Наличие профессиональных сертификатов; Уверенные знания в области защиты информации; Знание основных типов сетевых атак и методов противодействия им; Навыки программирования сложных скриптов; Опыт администрирования веб-серверов; Опыт поддержки облачной инфраструктуры; Опыт работы с системами резервного копирования; Опыт работы системным администратором Unix от 2 лет
IV
Опыт работы с высоконагруженными и отказоустойчивыми web- и mail-сервисами; Опыт работы с системами виртуализации; Опыт работы с системами распределенного мониторинга (Zabbix, Nagios, Icinga, Grafana, Prometheus); Опыт работы с сетевым оборудованием; Опыт администрирования серверного оборудования и серверного обеспечения в компаниях с численностью персонала от 500 человек; Опыт работы системным администратором Unix от 3 лет. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне

Источник: SuperJob

К более опытным работникам предъявляются и более высокие требования, раз они хотят получать больше джунов. Например, мидлам все еще не нужно высшее образование, но нужен хотя бы один год опыта работы. В третью и тем более четвертую категорию без высшего образования уже не попасть. Требуемый опыт работы – минимум два и три года соответственно.

Омоложение администраторов

Если в июне 2024 г. средний возраст Unix-администратора был 37 лет, в августе 2025 г. он составляет 35 лет. Профессия как была почти полностью мужской, так и осталась, хотя женщин в ней все же стало немного больше. Сейчас мужчин среди соискателей на эту должность – 98%, а годом ранее их было 99%.

А вот «необразованных» соискателей стало намного больше. Год назад высшее образование было у 80%, теперь – у 61%. К переезду готовы 22% против 28% годом ранее. 35% кандидатов на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте у них составляет 4,9 года. Показатели июня 2024 г. – 32% и 5 лет соответственно.

Перейти на темную сторону

Тем времени «противоположный лагерь» в лице Windows-сисадминов на зарплату не жалуется. CNews писал о ней в июле 2025 г. и сравнивал с показателями апреля 2024 г.

В этом стане тоже не у всех зарплата выросла выше инфляции, но обедневшие специалисты все-таки в меньшинстве. При этом требования к ним более чем за год изменений не претерпели. С одной стороны, это хорошо – ряд администраторов теперь получают больше за прежние объемы знаний и умений. С другой же стороны, те администраторы, чей рост зарплат «съела» инфляция, должны знать и уметь столько, сколько и год назад, но получают теперь фактически меньше.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: