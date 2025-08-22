Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки

Cisco опубликовала финансовый отчет с очень хорошими показателями и одновременно с этим объявила о массовых увольнениях. Как ни странно, под сокращение попали исключительно программисты. Причины Cisco скрывает, но намекает, что хотела бы побольше денег вложить в искусственный интеллект.

Пишешь код? Ищи новую работу

Компания Cisco, всемирно известный американский производитель сетевого оборудования, устроил массовую «расправу» над своими ИТ-специалистами. Как пишет портал SFGate, она решила «очистить» свой штат разом от нескольких сотен программистов.

Другие ИТ-шники под сокращение пока не попали, они коснулись исключительно тех, кто пишет программный код. Особенно примечателен тот факт, что об увольнениях Cisco сообщила сразу же после публикации своего финансового отчета за IV квартал финансового 2025 г.

В документе нет ни единой связи увольнений программистов с бедственным положением Cisco, поскольку никакого бедственного положения нет и в помине. Cisco купается в деньгах, согласно отчету, ее выручка достигла $14,7 млрд, показав 8-процентный рост год к году.

Cisco Не так давно СЕО Cisco заявлял, что ИИ не приведет к увольнению персонала

Суммарная выручка за весь финансовый 2025 г. у компании тоже имеет положительную динамику. Она подросла на 5% по сравнению с финансовым 2024 г. и остановилась на отметке $56,7 млрд.

Кого и где уволят

На момент публикации материала Cisco попросила на выход в общей сложности 221 программиста, и пока нет никаких гарантий, что в обозримой перспективе их количество не увеличится. Все они были уведомлены о необходимости смены места работы 14 августа 2025 г. Решение о сокращениях должно вступить в силу 13 октября 2025 г., к слову, всего за сутки до прекращения действия бесплатной технической поддержки ОС Windows 10.

Таким образом, у Cisco есть еще немногим менее двух месяцев, чтобы поискать в своем штате программистов дополнительных кандидатов на увольнение. Ну а пока она ограничилась выставлением за дверь 157 сотрудников в своем подразделении по разработке ПО в американском городе Милпитас. 64 программиста будут уволены в филиале Cisco в Сан-Франциско.

Добрая традиция

Cisco, судя по всему, большой любитель массово увольнять людей после публикации финотчета с хорошими показателями. Аналогичный случай произошел в сентябре 2024 г.

В этом месяце Cisco отрапортовала о годовой прибыли в размере $10,3 млрд и без промедления сообщила о сокращении 7% своего общемирового штата.

На тот момент работы лишились более 840 человек – 563 сотрудника, работавших в офисе в Сан-Хосе, а также 145 сотрудников в Милпитасе и 134 в Сан-Франциско. Что примечательно, в «расстрельном списке» оказались не только рядовые рабочие, в том числе аналитики и инженеры, но также несколько руководителей всех уровней, от самых обычных менеджеров до вице-президентов, старших вице-президентов и директоров.

В общей сложности за 2024 г. Cisco уволила около 5000 человек. К концу 2024 г. в ее штате числилось в общей сложности около 90,4 тыс. человек.

В чем же причина

Cisco, бежавшая из России в 2022 г. и в 2023 г. ликвидировавшая одно из своих юрлиц в этой стране, старательно не раскрывает, зачем ей понадобилось увольнять столько ИТ-специалистов. Но потенциальный намек в финансовом отчете все же имеется.

В документе указано, что выручка Cisco от искусственного интеллекта составила $2 млрд. Компания намерена вкладываться в нейросети и дальше.

Напомним, что искусственный интеллект настолько хорошо освоил программирование, что теперь пишет код за людей по запросу на естественном языке. Это явление получило название «вайб-кодинг». Генеральный директор компании Nvidia, крупнейшей ИТ-корпорации в мире с капитализацией в триллионы долларов, в еще начале 2024 г. заявлял, что сейчас нет никакого смысла учиться писать код. По его мнению, нейросети заменят всех программистов.