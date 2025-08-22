ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Сотрудники министерства внутренних дел России и Федеральной службы безопасности выявили в Крыму и пресекли деятельность группы, обеспечивавшей работу сети узлов связи, которую мошенники использовали для вымогательства денег у граждан. По информации полицейских, организаторы мужчины прибыли в Крым из Республики Татарстан и по указанию кураторов с Украины арендовали квартиры для размещения SIM-боксов. С их помощью мошенники совершали звонки на абонентские номера граждан России.

Пресечение деятельности

В Крыму ликвидирована сеть узлов связи, использовавшаяся колл-центрами с Украины, об этом сообщило Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Республике Крым и городу Севастополю. Были установлены и другие лица, задачей которых было наблюдение за функционированием виртуальных узлов связи.

22 августа 2025 г. сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) России ликвидировали в Крыму сеть углов связи, используемых мошенниками для хищения денег у россиян по заданию украинских кураторов. По данным российских ведомств, узлы связи, чья деятельность была накрыта силовиками, использовались украинскими колл-центрами для обмана россиян, а их организаторами стали двое мужчин 1988 и 2005 г. рождения, прибывших на полуостров Крым из Татарстана.

Колл-центр — это организация или подразделение в составе компании, где обрабатывают звонки. Раньше колл-центрами называли отделы с большим количеством операторов, но современные технологии связи позволяют обрабатывать звонки и задействовать при этом минимум сотрудников. Работу современных центров организуют с помощью IP-телефонии, это связь, которая работает через интернет.

По инструкции украинских кураторов они сняли в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, с которых впоследствии мошенники звонили россиянам с целью вымогательства денег. SIM-боксы в 2025 г. представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс, предназначенный для объединения большого количества SIM-карт под единым управлением. Это устройство обеспечивает удаленный доступ к каждой из этих SIM-карт, предоставляя возможность совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов дистанционно.

Организаторы схемы отвечали за исправную работу техники, покупали SIM-карты и ежедневно меняли их, получали оборудование для совершения звонков в пунктах выдачи. В помещениях, где находилась техника, силовики изъяли три SIM-бокса на 32 порта, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи.

Украинские кураторы каждую неделю перечисляли фигурантам на незаконную деятельность по $600 (примерно 50 тыс. руб.) и возмещали им затраты на аренду квартир. По версии правоохранителей из ФСБ, с помощью изъятого оборудования приводилась в действие одна из широко известных схем по вымогательству денег. Мошенники звонили россиянам из-за рубежа под видом операторов связи якобы за тем, чтобы продлить договор обслуживания, и таким образом выманивали у них PIN-коды для доступа к «Госуслугам», а после оформляли микрокредиты на имя жертвы. Впоследствии для возвращения заемных средств они по классической схеме требовали перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Пособники преступников

Правоохранители выявили других участников, которые по указаниям организаторов колл-центров управляли виртуальными узлами связи. Среди них — два подростка 15 и 17 лет. 22 августа 2025 г. решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими мошенниками. Также устанавливаются дополнительные фигуранты, причастные к противоправной схеме, в том числе в других регионах.

Безопасность прежде всего

Представители МВД вновь подчеркивает, что сотрудники российских спецслужб, правоохранительных органов, государственных структур и банков никогда не связываются по телефону или через мессенджеры с требованием перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам либо другим лицам. Такие действия совершают исключительно мошенники. Ведомство призывает россиян быть бдительными и не отвечать на звонки и сообщения от неизвестных лиц.

Уже украдены миллиарды

Заместитель начальника следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Филиппов заявил в июне 2025 г. о том, что с января по май 2025 г. сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали более 308 тыс. ИТ-преступлений, совокупный ущерб гражданам составил около 81 млрд руб., это на 20% больше показателей за аналогичный период 2024 г., как уже писал CNews.

«В ходе следственных мероприятий мы заблокировали на счетах и не дали дальнейшего движения около 16 млрд руб. Понятно, что, сопоставляя причиненный ущерб и арестованную сумму, это не так уж и много, тем не менее кому-то мы все же смогли помочь», — сказал Данил Филиппов.

Как заметил заметил руководителя группы защиты инфраструктурных ИТ-решений ООО «Газинформсервис» Сергей Полунин, эти данные приводит представитель МВД, поэтому у нас нет причин сомневаться в этом, учитывая, что подобные данные в открытом доступе, как правило, не бывают. Он добавил, что мы в 2025 г. можем пофантазировать на тему, что МВД может приукрашивать ситуацию либо, наоборот, сгущать краски для решения каких-то внутренних задач, но в целом это выглядит правдоподобно и укладывается в представление о том, что количество преступлений в сфере ИТ будет потихоньку непрерывно расти.

Руководитель департамента информационных технологий ООО «Обит» Кирилл Тимофеев назвал данные МВД объективными и отметил, что они соответствуют наблюдениям ИТ-компании. По его словам, злоумышленники быстро учатся, осваивают новые технологии и методы, а их потенциальные жертвы не успевают за скоростью появления новых угроз. При этом самыми уязвимыми оказываются те, кто плохо ориентируется в цифровой безопасности.