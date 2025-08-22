Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Минпромторг принял решение о присоединение ИЦК (индустриального центра компетенций) «Фармацевтическая промышленность» к другому ИЦК - «Химия». Ранее отобранные особозначимые проекты по импортозамещению ПО в фармацевтической отрасли, которые должны были реализовывать «Фармстандарт» и «Р-Фарм», более не имеют такого статуса. В Минпромторге полагают, что достаточно уже имеющихся на рынке решений.

Объединение ИЦК «Химия» и «Фармацевтическая промышленность»

Индустриальный центр (ИЦК) «Фармацевтическая промышленность» был присоединен к другому ИЦК - «Химия». Об этом в ходе демодня объединенного ИЦК рассказал его руководитель Кирилл Киреев.

Куратором ИЦК «Фармацевтическая промышленность», как и ИЦК «Химия», являлся Минпромторг. Как сообщало в 2023 г. Минцифры, в работе ИЦК «Фармацевтическая промышленность» принимают участие компании «Фармстандарт», «Р-Фарм», «Нанолек», «Биокад», «Фармасинтез», «Велфарм», и «ХимРар». В рамках данного ИЦК было отобрано особо-значимых проекта (ОЗП): "Средства управления производственными» процессами (MES)», «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» и «Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)».

Что осталось от фармацевтической отрасли в объединенном ИЦК

Как пояснили CNews в пресс-службе Минпромторга, вопрос об объединении двух ИЦК прорабатывался в соответствие с поручением Правительства. «С учетом технологических отличий производственных процессов принято решение о создании в рамках объединенного ИЦК «Химия и фармацевтика» рабочей группы «Фармацевтика», в задачи которой входит работа по консолидации отраслевых потребностей предприятий, относящихся к фармацевтической промышленности, а также оценка проектов, претендующих на получение статуса особо значимых, на предмет их актуальности и востребованности для отрасли», - рассказали в ведомстве.

Image by freepik Минпромторг полагает, что достаточно уже имеющегося на рынке ПО для фармацевтики. Ранее отобранные особозначимые проекты по импортозамещению ПО для отрасли более не имеют такого статуса

В состав данной рабочей группы входят компании «Фармстандарт», «Р-Фарм», «Фармасинтез», Национальная ассоциация «АПФ», «Калужский фармацевтический кластер», «Велфарм», «Герофарм», «Татхимфармпрепараты» и ФГУП «Эндофарм». гендиректор «Фармстандарта» Дмитрий Зайцев стал руководителем рабочей группы «Фармацевтика». При этом в рамках ИЦК «Химия и фармацевтика» больше нет ОЗП, относящихся к фармацевтической промышленности. Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, работы по замещению иностранного ПО ведутся российскими решениями, которые уже присутствуют на рынке.

Какие проекты по импортозамеению ПО были в фармацевтической отрасли

Согласно дорожной карте «Новое индустриальное ПО» (НИПО), в ИЦК «Фармацевтическая промышленность» было три ОЗП. Один из них - «Управление жизненным циклом лекарственного препарата» - должна была реализовать компания «Миг Диджитал» (входит в холдинг «Фармстандарт»).

«Большая часть рынка поставщиков программного обеспечения по приведенным направления представлена зарубежными игроками, которые либо уходят с российского рынка, либо ограничивают свою работу, - говорилось в описании проекта. - Реализация проекта позволяет: обеспечить целостное управление созданием, внедрением и развитием восстребованных лекарственных препараторов, а также выпуска на российский рынок; эффективной управлять бизнесом, оптимально таргетировать целевую аудиторию, оценивать результативность взаимодействия с ней в оперативно корректировать тактику работы; делать возможном сокращением затрат на выведение новых лекарственных препаратов на рынок; обеспечить стабильное функционирование и управляемость жизненным циклом лекарственного препарата; предоставить единый инструмент для обеспечения полного жизненного цикла лекарственного препарата компании».

Два проекта должна была реализовывать компания «Р-Фарм». Один из них - это «Разработка систем электронного досье на серию». Предполагалось: автоматизировать формирование и ведение электронного досье на серию; минимизировать количество бумажных документов; сократить сроки формирования отчетных документов; увеличить прозрачность производственных процессов; реализовать инструменты оперативного управления прогнозирования и аналога производственного производства.

На первом этапе реализации проекта должен был быть организован сбор данных с машин участка упаковки (дооснащение машин, проектирование SCADA, организация диспетчерского пункта). На втором этапе должна была проведена подготовка функционального дизайна и переборка ядра MES, на третьем этапе планировалась интеграция складской инфраструктуры (отслеживания материальных потоков при производстве, интеграция модулей управления качеством, TOPO. LMS; реализация системы интерактивных протоколов производства; реализации функции MES; реализация функции ЭДС.

Еще один проект, который должен был реализовывать холдинг «Р-Фарм», это система SCADA. Предполагалось создать и внедрить систему, предоставляющая оператору, управляющему технологическим процессом, полную информацию об этом процессе и необходимые средства для воздействия на него. Также в ДК НИПО упоминался проект по созданию хрономатографу. В «Р-Фарм» и «Фармстандарте» не ответили на запросы CNews относительно судьбы данных проектов.

Какие проекты по импортозамещению ПО есть в химической промышленности

Всего в рамках ИЦК «Химия» отобрано 9 ОЗП на общую сумму 3,5 млрд руб. Из них два проекта реализуются с привлечением грантного финансирования на сумму 500 млн руб. «Еврохим» реализует три проекта: «Система сбора данных и диагностики оборудования», «Технологическое моделирование» и «Управление надежностью». Первый из них к началу 2025 г. был завершен. «Сибур» реализует проект РТО.«Уралкалий» совместно с «Уралхимом» реализуют три проекта: «Система управления инженерными данными», «Разработка ССУТП на базе отечественного ПО» и «Разработка и внедрение ЛИМС на базе отечественного ПО».

Еще два проекта реализует «Фосагро»: «Внедрение системы АСУ ТП для крупного холдинга химической отрасли» и «Внедрение системы управления производством MES-системы «АСУП» для крупного холдинга химической отрасли». оба проекта «Фосагро» получили грант от Фонда «Сколково». Большинство проектов будет завершено до конца 2025 г., на 2026 г. останется «пара проверок», полагает Кирилл Киреев.

«Белые пятна» ИЦК «Химия и фармацевтическая промышленность»

По итогам анализа 120 бизнес-процессов третьего уровня в ИЦК «Химия и фармацевтическая промышленность» были определены приоритетные направления для импортозамещения («белые пятна»). В области технологического моделирования это продукт AspenOne (разработчик - Aspentech), SimSCI (Aveva), Linde LVF (Linde).

В области средства оптимизации производства (RTO): Aspen Online (разработчик - Aspentech), Aveva Romeo (Aveva) и Profit Executive Honeywell). В области производственного планирования (APS) необходимо заместить продукты E-Business Suite (разработчик - Oracle), APO (SAP) и Aspen PIMS (Aspentech).

В области противоаварийная защита (ПАЗ, SIS/ESD) необходимо заместить продукции Experion PKS (разработчик - Honeywell) и Simatic (Siemens). В области средства усовершенствованного управления технологическими процессами (APC) это Aveva APC (разработчик - Aveva), Profit Optomizer (Honeywell) и Aspen DMC3 (Aspentech).