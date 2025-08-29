Создатель самого массового российского Linux почти прибрал к рукам отечественного «убийцу» GitHub

«Группа Астра» увеличила свою долю в компании «Ресолют», авторе git-репозитория GitFlick, до 76,2%. До этого ее доля составляла 51%. Сделка обошлась «Астре» почти 70 млн руб. Флагманский продукт «Группы Астра» – дистрибутив Astra Linux, самая известная российская настольная ОС.



Консолидация активов

Российский ИТ-гигант «Группа Астра» нарастил свою долю в компании «Ресолют» до 76,2%, пишет Forbes. Он и раньше был ее ключевым владельцем – до этого его доля составляла 51%.

«Ресолют» известна в первую очередь своим продуктом GitFlic. Это отечественный git-репозиторий, аналог американского GitHub, который в последние годы крайне негативно относится к российским пользователям.

«Ресолют» существует с 2021 г. CNews сообщал о планах «Группы Астра» по развитию собственного заменителя GitHub в конце августа 2023 г. В основе этого плана лежало вхождение в состав владельцев «Ресолюта» – на первом этапе «Группа Астра» получила в ней долю, равную 26%.

grok «Группа Астра» развивает не только Astra Linux

Представители «Группы Астра» сразу заявили CNews, что намерены довести долю в «Ресолюте» до контролирующей, то есть до 51%. Это удалось реализовать в кратчайшие – дополнительные 25% были приобретены в декабре 2023 г.

Сколько стоило

Следующие 25,2% «Ресолюте» «Группа Астра» заполучила спустя почти два года, летом 2025 г. Сумма сделки не раскрывается

В рамках предыдущей сделки продавцами выступили «неконтролирующие акционеры», которые передали свои доли в сумме за 69,785 млн руб., пишет Forbes. Кто продал доли «Ресолюта» в новой сделке, в «Группе Астра» не сообщили.

«Речь идет о выкупе долей миноритарных акционеров компании «Ресолют» – это менеджмент компании, их конкретные имена в отчетности не раскрываются, – сообщили CNews представители «Группы Астра». – Мы постепенно консолидируем доли в своих дочерних компаниях и, соответственно, увеличиваем прибыль, относимую на акционеров ПАО «Группа Астра».

Очень скрытная компания

Работающая с марта 2021 г. компания «Ресолют» имеет уставный капитал 340 тыс. руб. Редакция CNews обратила внимание на то, что на конец августа 2025 г. сведения о ее генеральном директоре и актуальном перечне владельцев были засекречены – эта информация вырезана из ЕГРЮЛ.

По информации Forbes, к началу лета 2022 г. компания располагала четырьмя совладельцами. В список входили ее на тот момент гендиректор Алексей Синицын (60%), Тимур Миронов (17,5%), Максим Козлов (17,5%) и Денис Рамазанов (5%).

В начале 2023 г. доля Синицына упала с 60% до 51%, а в состав совладельцев вошла компания ООО ОМ – именно она получила высвободившиеся 9%. С марта по август 2023 г. доли Синицына и ООО ОМ находились в залоге у Московского венчурного фонда.

«Группа Астра» стала совладельцем 26-процентной доли в «Ресолюте» 23 августа 2023 г. за счет урезания долей всех остальных соучредителей. В распоряжении Синицына осталось 37,74%, Миронова и Козлова – по 12,95%, у компании ОМ – 6,66%, у Рамазанова – 3,7%.

К середине декабря 2023 г. «Группа Астра» владела уже 51-процентной долей в «Ресолюте», Синицын получил 22,2%, Миронов и Козлов – по 9,7%, компания ОМ – 4,4%, а Рамазанов – 3%.

Сокрытие информации об учредителях «Ресолюта» состоялось в июле 2024 г, что отмечено в выписке из ЕГРЮЛ.

Не очень выгодное вложение

«Ресолют» – это убыточное предприятие. По данным «Контур.Фокуса», компания, в которой работает около 35 человек, перешла от чистой прибыли в размере 1000 руб. в 2023 г. к чистому убытку 48,2 млн руб. по итогам 2024 г.

Выручка «Ресолюта», как и чистый убыток, тоже демонстрирует рост. Если в 2023 г. она составляла 3,9 млн руб., то к концу 2024 г. выросла до 52,7 млн руб.

Чем известна «Группа Астра»

«Группа Астра» – это группа ИТ-компаний, в настоящее время состоящая из 11 организаций. Одна из них – это «Русбитех-Астра», разработчик Astra Linux, самой известной и популярной российской настольной ОС. По данным «Группы Астра», ее ОС в 2024 г. занимала 76% рынка отечественных операционных систем.

За первые полгода 2025 г. продажа лицензий Astra Linux принесла компании 3,1 млрд руб., а это на 14,3% больше, нежели годом ранее. Суммарная выручка, в том числе доходы от других программных продуктов и от сопровождения ПО, за аналогичный период составили 6,652 млрд руб. (рост 34,5%), пишет Forbes.

«Группа Астра» вкладывает сотни миллионов рублей в приобретение активов. CNews писал, что в 2023 г. она потратила 662 млн руб. на покупку долей в трех ИТ-компаниях: «Ресолют», «Экзософт» (разработчик платформы для управления ИТ-инфраструктурой ISPSystem) и «Номари СиАйЭс» (разработчик платформы корпоративного обучения Knomary).