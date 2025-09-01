CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Nvidia угодила в зависимость от трех загадочных компаний. Они дают более 50% выручки от продаж ИИ-ускорителей

Американский технологический гигант Nvidia рискует оказаться в финансовой зависимости от трех его крупнейших клиентов. Именно они обеспечили корпорации 53% от суммарных продаж ИИ-ускорителей, на которые приходится львиная доля ее выручки. по итогам II квартала 2026 финансового года.

Nvidia попала в зависимость

Более половины выручки от прямых продаж Nvidia в сегменте оборудования для дата-центров приносят всего три компании, пишет издание Sherwood со ссылкой на финансовый отчет американской корпорации за II квартал 2026 финансового года.

Согласно отчету по форме 10-Q, переданному чипмейкером в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), 53% от совокупной выручки подразделения Data Center по итогам II квартала приходилось на долю трех заказчиков, которые фигурируют в документе под названиями “Customer A”, “Customer B” и “Customer C”.

Первому из них компания обязана 23% продаж, что в денежном выражении составляет около $9,5 млрд. Оставшиеся 77% распределены между двумя другими покупателями, которые в отчетном периоде заплатили Nvidia $6,6 млрд и $5,7 млрд соответственно. Суммарно три крупнейших клиента принесли корпорации примерно $21,9 млрд.

chipy700.jpg

Nvidia
Nvidia рапортует о рекордной выручке, но львиную ее долю обеспечили всего лишь трое клиентов

Общая выручка Nvidia во II квартале достигла рекордных $46,7 млрд, что на 56% больше, нежели годом ранее и на 6% превышает показатель предыдущего квартала. 88% продаж пришлось на GPU для ИИ.

Загадочные клиенты

Несмотря на то, что Nvidia не раскрывает имен своих клиентов, косвенные признаки и публичные анонсы крупных участников рынка ИИ-GPU все же позволяют выдвигать предположения о составе этой «могучей тройки».

Как отмечает Tom’s Hardware, один из вероятных кандидатов – xAI Илона Маска (Elon Musk), которая, в частности, занимается разработкой большой языковой модели Grok.

В октябре 2024 г. генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) рассказал сообществу Tesla Owners Silicon Valley в социальной сети X (ранее – Twitter) о том, что xAI в рекордные сроки развернула вычислительный суперкластер “Colossus” (в переводе с англ. колосс), состоящий из 100 тыс. ускорителей Nvidia H200 на базе архитектуры Blackwell. На это команде миллиардера потребовалось всего 19 дней, тогда как, со слов Хуанга, на развертывание среднего дата-центра необходимо около четырех лет, первые три из которых уходят на планирование, после чего начинается заключительная фаза, предусматривающая непосредственно доставку, монтаж и настройку оборудования.

На достигнутом Маск останавливаться не планирует и намерен добиться введения в эксплуатацию новой вычислительной инфраструктуры, которая по свой совокупной производительности будет эквивалента 50 млн GPU Nvidia H100.

Колоссальные инвестиции в GPU обещает проект Stargate, анонсированный нынешним президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в конце января 2025 г. Ожидается, что в рамках этого проекта OpenAI и Oracle в партнерстве с Nvidia будут создавать в США физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения технологий на основе искусственного интеллекта. Инициатива предполагает инвестиции в размере $500 млрд. Часть суммы предоставит японская SoftBank.

Соглашение недавно подписанное OpenAI и Oracle, предусматривает строительство дата-центра в Stargate в Техасе, в основе которого будет лежать более 2 млн ИИ-чипов общей мощностью 5 ГВт.

Продолжает вкладывать колоссальные средства в развертывание ИИ-инфраструктуры компания Meta*, владеющая социальной сетью Facebook**. В июле 2025 г. глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) рассказал в социальной сети Threads** о намерении построить несколько огромных вычислительных ИИ-кластеров гигаваттной мощности. Один из таких кластеров – дата-центр “Prometheus” («Прометей») мощностью 1 ГВт, как ожидается, заработает в 2026 г. Следующий на очереди – пятигигаваттный “Hyperion”, по занимаемой площади сопоставимый с островом Манхэттен (Нью-Йорк, США).

Наличие в числе лояльных клиентов таких крупных и амбициозных заказчиков с бездонными карманами, к тому же базирующихся в США, пока играет на руку Nvidia, обеспечивая ей высокие беспрепятственные продажи и позволяет чувствовать себя сравнительно уверенно даже на фоне торговой войны между США и Китаем, в которой американская корпорация невольно выполняет роль оружия, используемого обеими сторонами.

Однако столь серьезная зависимость от небольшой группы клиентов может в итоге сыграть с Nvidia злую шутку. Корпорация рискует в одночасье оказаться отрезанной от мощных финансовых потоков, что может произойти ввиду самых разных причин. Один из таких клиентов вдруг вздумает, подобно Amazon в ситуации с облаком AWS, заняться разработкой собственных ИИ-чипов, перейти на продукцию конкурента, например, AMD или внезапно отменить очередной инфраструктурный проект, как это сделала Microsoft с запланированным дата-центром в Огайо (США) в апреле 2025 г.

* признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

** Принадлежит корпорации Meta, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

Дмитрий Степанов

