Прибыль российского микроэлектронного завода упала в 11 раз. Аудиторы сомневаются в способности компании работать непрерывно

Прибыль зеленоградского микроэлектронного предприятия «Ангстрем» сократилась почти в 11 раз до 22,9 млн руб. Помимо этого, у предприятия висит долг в 238,2 млрд руб. Аудиторы не уверены, что «Ангстрем» сможет непрерывно продолжать деятельность.

Прибыль сократилась в 11 раз

Как выяснил CNews, прибыль российского разработчика микроэлектроники «Ангстрем» упала почти в 11 раз до 22,9 млн руб. в l полугодии 2025 г. За тот же отчетный период в 2024 г. прибыль составила 250,4 млн руб. Это следует из финотчетности компании.

Выручка «Ангстрема» за первые полгода немного выросла и составила 2,6 млрд руб. (в прошлом отчетном периоде: 2,2 млрд руб.).

При этом по состоянию на 30 июня 2025 г. «Ангстрем» имеет отрицательные чистые активы в размере 235,3 млрд руб. Основная сумма убытка приходится на долг перед ВЭБ.РФ (238,2 млрд руб.), начисленный «Ангстрему» по решению суда. Компания ранее выступила поручителем по договору займа «Ангстрема-Т» с ВЭБ.РФ для строительства завода по производству чипов. Долг «Ангстрема-Т» с процентами составил 238,2 млрд руб. и после банкротства перешел к «Ангстрему».

В ноябре 2011 г. по решению суда в отношении «Ангстрема» была введена процедура наблюдения.

«Эти факты и события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность непрерывно», отмечают аудиторы в отчете.

Крупнейшим акционером АО «Ангстрем» с долей 35,96% является ПАО «Элемент». Последним владеют «Ростех», «Росэлектроника» и «РТИ Микроэлектроника».

Представители «Ангстрема» не ответили CNews на вопрос о причинах падения прибыли.



Позитив руководства «Ангстрема»

Несмотря на вышеперечисленное, руководство компании уверено, что трудные обстоятельства не приведут «Ангстрем» к прекращению деятельности.

Во-первых, потому что компания входит в перечень стратегических предприятий. АО «Ангстрем» также выступает поставщиком электронной компонентой базы для систем управления летательных аппаратов специального назначения, полагает руководство завода.

«Предприятие выпускает продукцию, не имеющую аналогов, — следует из отчета. — Объемы производства наращиваются с 2022 года. Компания участвует в исполнении государственного оборонного заказа, доля которого в выручке составляет более 90%», — отмечает руководство в отчете.

Компания также ведет переговоры с Минпромторгом и заказчиками для выхода из состояния банкротства и получения господдержки. При этом в 2023 г. министерство уже выдало «Ангстрему» субсидию в размере 716,7 млн руб. для закупки нового и восстановления старого оборудования.

Процедура тянется годами

«Ангстрем» пытаются обанкротить с 2017 г. В Арбитражный суд города Москвы с февраля 2017 г. поступило около двух десятков заявлений кредиторов о вступлении в дело о банкротстве, которые были рассмотрены судом и оставлены без рассмотрения. В июле 2021 г. в суд с тем же требованием обратился банк «Зенит».

Да данным Федеральной налоговой службы (ФНС), у «Ангстрема» насчитывается 1более 100 исполнительных производств. Также имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро. Помимо этого, «Ангстрем» не имеет возможности полностью исполнить судебные акты о взыскании с него задолженности.

В 2014 г. «Ангстрем» утратило способность к моментальному погашению долговых обязательств и перестало обладать достаточным объемом оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, отмечает ФНС. В том же году компания перестала обладать величиной активов применительно к общей величине обязательств, утратила способность погашать срочные долговые обязательства, следует из решения суда. Отрицательная динамика сохраняется и по состоянию на 2023 г.

Поэтому ФНС пришла к выводу, что «без систематической государственной поддержки в виде субсидий, продолжение финансовой хозяйственной деятельности общества невозможно», отмечалось в решении суда.

В сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг поддержал банкротство «Ангстрема». Однако из-за стратегической важности предприятия, власти будут пытаться проводить всевозможные оздоровительные процедуры для сохранения технологий, мощностей и компетенций завода.