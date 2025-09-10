Dell открещивается от Китая? В компании массовые увольнения, но только в КНР

Dell готовится к крупному сокращению штата, которое затронет исключительно Китай. Без работы останутся люди сразу в нескольких ее подразделениях, включая EMC по разработке систем хранения данных. В других странах увольнения пока не анонсированы. Dell – американская компания, а у США весьма натянутые отношения с КНР.

Поработали, и хватит

Американская компания Dell, один из крупнейших в мире производителей серверов, систем хранения данных и персональных компьютеров, готовит массовые чистки кадров в своих офисах в Китае. Как пишет Tom’s Hardware, людей будут увольнять во многих подразделениях вендора.

Среди них – EMC по разработке систем хранения данных и группа клиентских решений CSG. Уволены будут сотрудники как минимум двух офисов Dell в Китае – в Шанхае и Сямэне.

Dell пока не говорит о грядущих увольнениях публично, подчеркивает Digitimes. В связи с этим на момент выхода материала информация о масштабах сокращений, точных или приблизительных, отсутствовала.

Подразделения под ударом

Подразделение EMC – это подразделение Dell, занимающееся системами хранения данных корпоративного класса. Оно специализирующееся на предоставлении бизнесу решений для хранения информации, а вместе с ними – серверов и услуг защиты данных. Среди клиентов – ИТ-отделы компаний и корпораций, центры обработки данных и другие организаций.

Its me Pravin / Unsplash Dell располагает опытом ухода из целой страны

Подразделение CSG, в свою очередь, занимается организацией поставок потребителям, как частным, так и корпоративным, оборудования для конечных пользователей. К таковым относятся мониторы, ноутбуки, и пр.

Оба подразделения исторически важны для присутствия Dell в Китае, подчеркивает Tom’s Hardware, но меняющаяся геополитическая обстановка и требования рынка делают стратегическое сокращение необходимым для адаптации компании к меняющимся реалиям.

Не по примеру России

Пока нельзя с уверенностью сказать, намерена ли Dell покинуть Китай, с учетом далеко не самых теплых отношений между США и КНР и торговых пошлин Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на товары из Китая, пусть и произведенные американскими корпорациями. Однако у Dell уже есть опыт ухода из целой страны на фоне не самой благоприятной геополитической ситуации.

Речь о России. В августе 2022 г. CNews писал о решении Dell уничтожить весь свой российский бизнес. Под этим подразумевалось полное прекращение работы с увольнением всего персонала в стране.

Спустя более трех лет после этих событий доподлинно неизвестно, предлагала ли Dell кому-либо из своих сотрудников в России перевестись в другие представительства. Однако работникам в Китае, судя по всему, такая опция все же полагается.

Как пишет Tom’s Hardware, у сотрудников, которых коснутся сокращения, есть возможность подать заявки на другие вакансии внутри компании. Неясно пока, смогут ли они остаться в своей стране, или для сохранения работы в Dell им придется покинуть ее, но известно, что подать заявление нужно не позднее 10 октября 2025 г.

Одни из многих

У Dell есть немалый опыт массового увольнения людей. Так, если в конце 2022 г. общемировой ее штат составлял около 120 тыс. человек, то годом позже в составе компании осталось 108 тыс. сотрудников.

12 тыс. человек лишились своих работ. Таким образом, всего за год Dell сократила свой штат приблизительно на 10%.

При этом компания приостановила найм новых сотрудников и даже провела ряд кадровых перестановок в своем руководстве. Например, из Dell ушел финансовый директор Ивонн Макгилл, который проработал в ней почти 30 лет. Причину его ухода Dell не раскрывает, но подчеркивает, что его увольнение не связано с финансовым положением компании.

Важно подчеркнуть, что Dell – не единственная американская ИТ-компания, которая сокращает свое присутствие в КНР. Годом ранее софтверная корпорация Microsoft закрыла свои лаборатории искусственного интеллекта и интернета вещей, расположенные в этой стране. Также она предложила 10% своего штата в Китае переехать в США, Ирландию, Австралию или Новую Зеландию, если они хотят сохранить работу.

Компания IBM тоже постепенно поворачивается к Китаю спиной. В августе 2024 г. она закрыла свои научно-исследовательские центры в этой стране и уводила более 1000 работавших в них специалистов.