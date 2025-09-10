Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине

В своем ежегодном обращении к Европейскому парламенте в сентябре 2025 г. глава Европейской комиссии сообщила о намерении Европейского союза предоставить Украине шесть миллиардов евро. Эту денежную сумму направят на совместную работу по созданию беспилотных летательных аппаратов.

Инвестиции в дроны

Европейский союз (Евросоюз) вложит шесть миллиардов евро в альянс дронов с Украиной, пишут «Известия». Европейские власти должны помочь превратить украинскую изобретательность в военное преимущество и совместную индустриализацию.

В сентябре 2025 г. глава Европейской комиссии (Еврокомиссия) Урсула фон дер Ляйен (Ursula Gertrud von der Leyen) выступила в Европейскому парламенте (Европарламент) с докладом по состоянию дел в Евросоюзе. Она рассказала, что Евросоюз вступит в альянс беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с Украиной.

«Я могу объявить, что Европа выделит шесть миллиардов евро из кредита economic resilience activity (ERA) т.е. кредит под залог замороженных российских активов, и вступит в альянс беспилотных летательных аппаратов с Украиной», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

В связи с этим, европейские власти по сути дали Украине шесть миллиардов евро в виде военного кредита и создали альянс, направленный на развитие беспилотных технологий совместно с украинскими военными специалистами.

Глава Еврокомиссии также отметила, что Евросоюз не будет конфисковывать замороженные активы России, однако они будут использованы для выдачи кредитов в виде репараций Украине. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговая война Евросоюза с Соединенными Штатами на фоне укрепления связей России с Китая обернулась бы хаосом для Европы. Она также отметила, что многие критикуют торговое соглашение Брюсселя с Вашингтоном, но оно обеспечивает жизненно важную стабильность в отношениях с США в период серьезной глобальной нестабильности.

По словам главы Еврокомиссии, до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, вторая не имела дронов. В 2025 г. же именно их использование обеспечивает более двух третей потерь российской техники. «Это не только преимущество на поле боя. Это напоминание о силе человеческой изобретательности в наших открытых обществах», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время Россия активно наращивает производство беспилотников, используя иранские разработки Shahed. Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва делает ставку на массовое промышленное производство. «В одну ночь Россия отправила 800 дронов. Изобретательность помогла Украине открыть дверь для своей обороны. Но именно промышленная российская мощь может угрожать захлопнуть ее», — предупредила глава Еврокомиссии.

YouTube - Sky News Украинский завод по производству БПЛА компании General Cherry

9 сентября 2025 г. глава Министерства обороны (Минобороны) Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о том, что Германия запустит новую инициативу по поддержке дальних ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ) по территории России и профинансирует производство дальнобойных беспилотников (БПЛА) в Киеве на сумму 300 млн евро. Он отметил, что контракты предполагают закупку тысяч дальнобойных БПЛА различных типов, производимых на Украине.

Торговая сделка США и Евросоюза

28 июля 2025 г. США и Евросоюз подписали торговое соглашение, согласно которому Брюссель обязуется закупать американские энергоносители на $750 млрд. Также европейская сторона увеличит инвестиции в США на $600 млрд и будет приобретать американское вооружение. В ответ Вашингтон снизил пошлины на товары из Европы с 30% до 15%.

«Соглашение позволило предотвратить торговый конфликт, который мог бы серьезно ударить по экспортно-ориентированной немецкой экономике. Это позволило защитить основные интересы», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Эксперты отмечают, что новое торговое соглашение между Евросоюзом и США носит ярко антироссийский характер. Для снижения американских пошлин с 30% до 15 % Еврокомиссия пообещала Штатам полностью заместить нефть и газ из России на американский сжиженный природный газ (СПГ). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в августе 2025 г., что страны Евросоюза все еще покупают слишком много российского газа и российские нефтепродукты все еще поступают в Евросоюз через черный ход, который она пообещала перекрыть в ближайшем будущем.

Масштабирование БПЛА-производств в России

Губернатор Томской области Владимир Мазур объявил о создании промышленного кластера электроники и беспилотных технологий, объединившего шесть проектов и 13 организаций региона для развития импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций 1 млрд руб. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов еще 29 августа 2025 г., реализовав решения, принятые на совещании в Томске в марте 2025 г. при поддержке Совета Федерации и пяти федеральных министерств.

Владимир Мазур подчеркнул, что регион исполнил принятые в марте 2025 г. решения точно в установленный срок до 1 сентября. В состав кластера электроники и беспилотных технологий вошли 13 организаций, включая крупные промышленные предприятия и научные центры региона. Впервые в истории Томской области в промышленный кластер включен профильный вуз — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Участниками кластера стали следующие организации: АО «НПФ «Микран»; АО «НПП «Радар ммс»; АО «Когнитив»; ООО НПК «ТЕСАРТ»; ООО «ЛЭМЗ-Т»; АО «НИИПП»; АО «НПЦ «Полюс»; ООО «Мехатроника-Томск»; ООО «СТК»; ООО «Элемент-технологии»; АНО «НПЦ БАС Томской области»; ООО «Газпром трансгаз Томск»; ТУСУР.

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о планах компаний инвестировать 1 млрд руб. в импортозамещающие производства. К 2030 г. участники кластера планируют выпустить продукции на общую сумму 6 млрд руб., что в шесть раз превышает объем первоначальных инвестиций, добавил Мазур.