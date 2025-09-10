Xiaomi уволила главу любимой россиянами Redmi за разглашение секретной информации

Xiaomi уволила руководителя бренда своей дочерней компании Redmi Ван Тэна за разглашение информации, которой не место в публичном поле. Тэн – медийная личность, именно он публиковал все официальные тизеры и анонсы Redmi в Сети по поводу выхода новых гаджетов.

Болтунов не прощаем

Компания Xiaomi, известная в России своими смартфонами, планшетами и телевизорами, оставила без работы руководителя бренда компании Redmi Ван Тэна (Wang Teng), пишет NotebookCheck. Его уволили за предание огласке информации, которую нельзя было афишировать.

Redmi – это в очень далеком прошлом линейка недорогих смартфонов, которые Xiaomi выпускала под собственным брендом – например, Xiaomi Redmi Note 4. С января 2019 г. Redmi выделена в отдельную компанию со своим топ-менеджментом – теперь она выпускает смартфоны, планшеты, умные телевизоры и прочую технику под собственным названием. В России ее продукция пользуется высоким спросом, хотя ее смартфоны, к примеру, перестали быть доступными.

Официальные причины увольнения Тэна – разглашение конфиденциальной информации, а также конфликт интересов. В чем именно заключается конфликт, и какие закрытие данные Тэн сделал публичными, Xiaomi пока не уточняет.

Xiaomi У Xiaomi стало на одного топ-менеджера меньше

Кто займет место Тэна в Redmi, неизвестно.

Чем известен Тэн

До своего увольнения Тэн занимал должности генерального менеджера бренда Redmi и генерального директора по маркетингу Xiaomi в Китае. Именно с его легкой руки в популярных в КНР социальных сетях появлялись официальные тизеры новинок Xiaomi и Redmi, откуда они потом распространялись по всему интернету и очень часто оказывались в Рунете.

Тэн, в числе прочего, выкладывал предварительные анонсы в соцсеть Weibo. Он также принимал непосредственное участие в продвижении новых моделей устройств, в том числе и недавнего смартфона Redmi Note 15.

Обе свои последние должности Тэн получил совсем недавно. Генеральным менеджером Redmi он проработал всего полтора года – с февраля 2024 г. Руководителем маркетинга Xiaomi в Китае его назначили и вовсе меньше года назад – в декабре 2024 г.

Однако в штате Xiaomi Ван Тэн трудится довольно давно, почти 10 лет. Он пришел в 2016 г. и на протяжении всех последующих лет был тесно связан именно с маркетингом.

Звенящая тишина в эфире

Ван Тэн очень активно вел официальные соцсети Redmi и Xiaomi. Поток его посты внезапно оборвался в последних числах августа 2025 г.

Xiaomi подтвердила уход Тэна из компании.

В начале сентября 2025 г. Тэн тоже подтвердил факт своего увольнения, сделав это путем размещения публикации в соцсети Weibo. Он заявил, что сожалеет о случившемся и добавил, что намерен взять паузу в работе.

В своем посте Тэн подчеркнул, что не передавал никаких секретных данных третьим лицам и тем более конкурентам Xiaomi. По его словам, причиной его увольнения стали некие публикации в социальных сетях, которые якобы идут вразрез с внутренней политикой Xiaomi.

К моменту выхода материала Xiaomi не раскрывала детали внутреннего расследования в отношении Ван Тэна.