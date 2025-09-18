Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

Казахстанский фонд получил 15% в перспективном российском разработчике разговорного ИИ — Just AI, в который пять лет назад вложились Совкомбанк и МТС. Для казахстанского бизнеса сделка стала возможностью получить перспективный актив по низкой цене, считают эксперты. Убыток российского юрлица разработчика превысил 175 млн руб. за 2024 г. на фоне растущей выручки.

Казахстанский фонд вместо гражданина Грузии

Как стало известно CNews, инвестионный фонд из Казахстана Fonte Universal Fund Oeic, находящийся под управлением Fonte Capital, получил 15% в юрлице одного из самых перспективных российских разработчиков ИИ-решений Just AI —ООО «Маинд Крафт».

Сделка была зарегистрирована 17 сентября 2025 г., свидетельствуют данные Rusprofile.ru.

Одновременно из капитала вышел гражданин Грузии Авигдор Ярдени. Информация о нем, как о совладельце, стала известна после деофшоризации Just AI в 2023 г. Ярдени — один из участников серии сделок по передаче банка Home Credit (принадлежал чешской компании) российскому Совкомбанку.

Казахстанский фонд стал третьим по величине владельцем Just AI. По состоянию на сентябрь 2025 г. 28,74% находятся у Кирилла Петрова, еще 25,07% у ООО «Ай-Фри Венчурс», которым Петров владеет на паритетных началах с Сергеем Шульгой и Кириллом Горыня. По 8,93% у Игоря Гербылева и Дмитрия Чечеткина. МТС принадлежат 7,39% через ООО «МВС ИИ». Остальные доли распределены среди физлиц.

Перспективный рынок по низкой цене