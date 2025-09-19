Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

АФК «Система» ведет переговоры о продаже Сбербанку своей доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники «Элемент». Сумма потенциальной сделки может достичь 28 млрд руб. Финансовые аналитики называют такую инвестицию банка логичной, так как она позволит ему создать полный цикл производства. Сделка может стать лишь первой на пути к консолидации всей отрасли микроэлектроники.

Переговоры о покупке

АФК «Система» ведет переговоры о продаже Сбербанку своей доли в одном из крупнейших российских производителей микроэлектроники «Элемент», пишет «Коммерсант». По оценкам экспертов, сумма потенциальной сделки может составить 15-28 млрд руб.

«Если сделка состоится и Сбербанк войдет в компанию как инвестор, то это позволит достичь синергии, решая государственные задачи и обеспечивая коммерческий успех», — подчеркнул директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Источник издания отметил, что при консолидации отрасли возможен делистинг «Элемента», поскольку государство намерено сделать сектор микроэлектроники непубличным.

По информации «Коммерсант», сделка позволит АФК «Система» снизить долговую нагрузку, превысившую 1,4 трлн руб.

ГК «Элемент» обладает полным циклом разработки и производства электронной компонентной базы, электронных блоков и модулей, оборудования и материалов для микроэлектронного производства. Как писал CNews, продукция производителя используется в банковских, SIM-картах и транспортных картах, проектах развития и управления городской инфраструктурой, системах связи и спутниковой навигации, а также элементах управления на транспорте и других областях.

Эксперты считают, что Сбербанк, после недавней покупки доли в «Аквариусе» и в партнерстве с S8 Capital, сможет сформировать крупного игрока на российском рынке и добиться консолидации сектора микроэлектроники. Источники «Коммерсант» предполагают, что эта сделка способна стать лишь первым этапом к широкой консолидации отрасли в России.

Рост акций у производителя

По данным «РБК Инвестиции», 18 сентября 2025 г. акции «Элемента» подскочили на 5,03% и на максимуме достигли 0,1357 руб. за бумагу.

«Элемент» стал первой публичной компанией в России среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники. В мае 2024 г. компания провела IPO на СПБ Бирже и привлекла 15 млрд руб., а затем получила вторичный листинг на Мосбирже. С начала июня 2024 г. акции производителя микроэлектроники стали торговаться под тикером ELMT.

Чистая прибыль «Элемент» по МСФО за первое полугодие 2025 г. снизилась на 47% год к году, до 2 млрд руб., показатель EBITDA — на 36%, до 3,6 млрд руб.

История производителя

Компания «Элемент» создана в 2019 г. как совместное предприятие «Системы» и «Ростеха» для формирования на базе ведущих отечественных предприятий единого национального центра компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники в России. Она объединяет российские предприятия микроэлектроники, в частности АО «Микрон», АО «Научно-исследовательский центр Молекулярной электроники», АО «Научно-исследовательский центр Электронной техники», АО «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»», АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток», АО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения».

В 2020 г. компания преобразована в АО «Элемент». Сформирована система управления ГК в целях интеграции всех активов. Для оптимизации системы управления «Элемент» и активами создана организационная структура.

В 2021 г. ключевой задачей новой стратегии развития компании становится создание на базе предприятий группы национального лидера в сфере разработки и производства электронных смарт-устройств и вычислительной техники на отечественных компонентах.

В 2022 г. с ростом бизнеса новыми приоритетными направлениями становятся объединение в контуре ГК «Элемент» всех критически важных этапов производства микроэлектронной продукции, расширение продуктовой линейки с использованием «зрелых» технологий и создание производственных кластеров в регионах.

В 2023 г. количество предприятий, входящих в ГК «Элемент», увеличивается до 30. В контуре группы появляется два новых направления: производство компонентов силовой электроники и разработка и производство оборудования для микроэлектроники. Это покрывает свыше 50% российского производства электронных компонентов.

В 2024 г. ГК «Элемент» проводит IPO и становится первой публичной компанией-представителем высокотехнологичного сектора микроэлектроники в России. На предприятиях группы запущены крупные инвестиционные проекты, в том числе расширение производства на действующих заводах и создание нового серийного производства силовой электроники.