ИТ-сектор ждут поборы. Страховые взносы хотят увеличить вдвое, хотя их нынешний размер был бессрочным

Российский Минфин нацелен в два раза увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний. Сейчас он составляет 7,6%, а будет 15%, хотя нынешний уровень был бессрочным – его в 2020 г. устновил глава государства. Нововведение не затронет только взносы за сотрудников, чья зарплата превышает 2,8 млн руб. в год. Но на эти зарплаты действует повышенный НДФЛ – минимум 15%, если годовая зарплата достигла 2,4 млн руб.

Больше денег с ИТ-компаний

Российское Министерство финансов рассматривает возможность повышения льготного тарифа страховых взносов для всех компаний, входящих в российский ИТ-сектор, пишут «Ведомости». Притом повышение запланировано солидное – если изменения вступят в силу, то взносы вырастут сразу вдвое, с нынешних 7,6% до 15%.

Выросшая ставка для ИТ-компаний все равно будет ниже стандартного тарифа страховых взносов, который на момент выхода материала составлял 30% в пределах величины базы для начисления страховых взносов и 15,1% – на сумму дохода сверх нее.

О нововведении говорится в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 гг. (ОНБП), отмечает издание. В нем же указаны и исключения – ставка 7,6% сохранится для годовых зарплат сотрудников «сверх предельной взносооблагаемой базы».

В 2025 г. этот лимит составляет 2,759 млн руб. в год, но этот показатель нестабилен и индексируется на ежегодной основе. Также нельзя забывать, что с 1 января 2025 г. в России действует прогрессивная шкала налогообложения – для тех, кто зарабатывает от 2,4 до 5 млн руб. в год ставка НДФЛ составляет 15% вместо базовых 13%.

Важно подчеркнуть, что на момент выхода материала существовал лишь проект ОНБП, документ еще не утвержден. Это важно в том плане, что власти рассматривали, в том числе, принудительный двукратный рост страховых взносов для ИТ-компаний «на всю сумму дохода», пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения изменений источники.

А как у других

На ИТ-компании распространяется именно льготный 7,6-процентный тариф страховых взносов. Как сообщал CNews, Президент России Владимир Путин ввел его в июне 2020 г. в рамках поддержки ИТ-отрасли на фоне пандемии коронавируса. Важно отметить, что 7,6-процентный страховой взнос был введен тогда бессрочно.

До 2025 г. ИТ-компании выплачивали страховые взносы 7,6% исключительно «к предельной базе, сверх лимита предельной базы взносы не уплачивались» сказала «Ведомостям» директор департамента налогового и юридического консультирования Kept Екатерина Бурлянд.

К слову, в 2020 г. была введена еще и льготная ставка налога на прибыль для ИТ-компаний – 3% вместо стандартных на тот момент 20%. В 2022 г. ее снизили до 0%, а с 1 января 2025 г. повысили до 5% – она будет действовать до 2030 г. Это сразу вызвало рост цен, к примеру, на российское ПО, хотя компании по разработке софта с 2020 г. освобождены от уплаты НДС, который с 1 января 2026 г. вырастет для всей страны на 2 процентных пункта и одновременно на 10% – с 20% до 22%.

Больше не в приоритете

Опрошенные изданием эксперты считают нововведение вполне «справедливым». Такое мнение высказал, в частности, руководитель глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Он утверждает, что «ставка в 15% приравнена к производственным МСП, у которых сохранится такой тариф», и добавляет что эта мера «вынужденно оправдана в условиях мобилизации ресурсов в бюджете».

Как сообщили «Ведомостям» представители Минфина, в настоящее время российская ИТ-отрасль «показывает высокий финансовый результат, уровень оплаты труда превышает среднероссийский в 2,5-3 раза, при этом в секторе сохраняются стимулы к развитию». По их словам, «возможное» повышение льготного тарифа страховых взносов и сохранение его для сотрудников с высокой зарплатой «выстраивает более эффективную систему, компании с самыми высокими зарплатами не теряют в кадровой конкурентоспособности».

Последствия будут. Или нет

По оценке партнера консалтинговой компании «Б1» Вадима Ильина, предлагаемые изменения – еще не самые худшие среди тех, которые в принципе рассматривались властями. Однако он уверен, что изменения все же повлекут за собой «повышение налогового бремени на ИТ-отрасль», сообщил он изданию.

Впрочем, по прогнозам Ильина, «такое повышение не должно стать критичным для большинства участников рынка».

Как сообщили CNews представители компании Wildberries & Russ, нововведения подтолкнут компании сократить найм новых сотрудников и в первую очередь молодежь и студентов, потому что их годовой доход, как правило ниже 2,8 млн руб. «В Wildberries & Russ входят аккредитованные ИТ-компании, которые в том числе применяют льготы по социальному страхованию. На наш взгляд, отмена таких льгот будет дестимулировать ИТ-компании нанимать новых сотрудников и в особенности – привлекать молодежь и студентов, чей доход остается ниже предусмотренного порога в 2,7 млн. Нагрузка на ИТ-компании и без того продолжает расти, ужесточаются условия получения ИТ-аккредитации, что в целом негативно отражается на отрасли, динамике ее развития, а также конкурентоспособности отечественных цифровых продуктов, в том числе на глобальном рынке», – сказали CNews представители Wildberries & Russ.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин тоже считает, что запланированные Минфином изменения повлекут за собой сокращение найма. Также, по его прогнозам, компании начнут урезать расходы на расширенные соцпакеты, сообщил он «Ведомостям».

У замгендиректора по научной работе компании «Сисофт девелопмент» (разработчик ПО) Михаила Бочарова свой взгляд на происходящее. Он сообщил «Ведомостям», что изменения не затронут крупные ИТ-компании, в которых мидлы и сеньоры зарабатывают больше 2,8 млн руб. в год. Но он также подчеркивает, что почти в любой ИТ-фирме есть непрофильные специалисты, годовой доход которых не превышает 2,8 млн руб.

По его мнению, нововведения Минфина ударят в первую очередь по компаниям, которые переквалифицировались в ИТ-предприятия ради льгот, но на деле к информационным технологиям никакого отношения не имеют. CNews писал, что несколько лет назад организации из самых разных отраслей массово создавали своих ИТ-дочек ради получения льгот. Дошло до того, что Минцифры пришлось проводить чистки реестра компаний с ИТ-аккредитацией.