Wildberries купила аэропорт

Группа Wildberries - Russ в ходе аукциона приобрела аэропорт в столице Ингушетии Магасе за 425 млн руб. Аэропорт находится в сложной ситуации и требует инвестиций для развития. Интересно, что в 2024 г., в разгар вооруженного противостояния за контроль над Wildberries, безопасность компании обеспечивали выходы из Ингушетии.

Wildberries стала владельцем аэропорта Магас

Структура группы Wildberries - Russ купила АО «Международный Аэропорт Магас» им. С.С. Оскванова, владеющую аэропортом в городе Магас (столица Республики Ингушетия). Об этом глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, 100% акций аэропорта были выставлены на аукцион. Начальная цена лота составляла 250 млн руб. Победителем аукциона стала компания ООО «Апр-Сити/ТВД», которая, по данным Калиматова, входит в группу Wildberries. Лот был выкуплен за 425 млн руб., то есть в 1,7 раз больше стартовой стоимости.

«Мы целенаправленно шли к этому шагу, понимая, что для дальнейшего развития аэропорта необходимы серьезные инвестиции, - заявил Калиматов, Средства будут направлены на реализацию социальных программ в нашей республике». Глава Ингушетии добавил, что данное стратегическое партнерство открывает новые горизонты для развития транспортной инфраструктуры и экономики Ингушетии.

Wikipedia. Фото Евгения Шивцова Аэропорт Магас в 2013 году

«Wildberries - крупные и успешные игрок на рынке, и мы уверены, что их инвестиции позволяет модернизировать аэропорт, существенно улучшить его инфраструктуру, повысить пропускную способность и уровень безопасности, - рассказал Калиматов. - Мы рассчитывает на открытие новых авиационных направлений, в том числе международных, что, несомненно, даст импульс развитию туризма в нашем регионе и создаст новые рабочие места».

По данным базы «Контур - Фокус», ООО «Апр-Сити/ТВД» было создано 2015 г. и принадлежала различным юридическим лицам группы Russ. С 2024 г. принадлежит ООО РВБ - головной структуре группы Wildberries - Russ.

Примечательно, что в Telegram-канале основательницы Wildberries и главы Wildberries - Russ Татьяны Ким сообщений на данную тему не публиковалось. Пресс-служба компании отказалась от комментариев.

Ингушетия и проблемы ее аэропорта

Ингушетия - самая молодая российская республика. Она была образована в 1991 г. после распада СССР. В советское время она была частью Чечено-Ингушской АССР. После того, как Республика Чечня в одностороннем порядке объявила о независимости, Ингушетия отказалась отделяться от России и вошла в ее состав в качестве отдельного субъекта федерации.

Первоначально столицей Ингушетии была Назрань, однако в 1998 г. в республике был построен город Магас, который и стал новой столицей республики.

Как отмечает агентство «Интерфакс», в настоящее время аэропорт Магаса работает в условиях ограниченного трафика и находится в сложной экономической ситуации. Аэропорт выполняет только один рейс в день по направлению Магас - Москва. До 2022 г. аэропорт также совершал рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи и Петрозаводск.

Впоследствии из-за изменений на авиационном рынке многие авиакомпании отказались от полетов в ряд региональных аэропортов, включая Магас. При этом содержание аэропорта обходилось бюджету примерно 100 млн руб. ежегодно. Аэропорт не в состоянии обеспечить собственное развитие, а его ключевая инфраструктура устарела и требует капитального ремонта. Кроме того, большинство туристов, пребывающих в курортную часть Ингушетии - Джейрах - используют аэропорт Владикавказа (столица соседней республики Северная Осетия).

Приобретение современного досмотрового и иного специализированного оборудования оценивается в сумму не менее 55 млн руб. Также отсутствует собственный топливно-заправочный комплекс, что негативно сказывается на операционной эффективности. Основные активы аэропорта - взлетно-посадочная полоса и оборудование аэродрома - находятся в федеральной собственности и используются аэропортом на условиях аренды. В то же время в 2021 г. аэропорт Магас получил статус международного: ежегодно в рамках программы «Хадж» из Магаса осуществляются полеты паломников в Саудовскую Аравию.

Конфликт вокруг Wildberries и роль выходцев из Ингушетии в нем

В 2024 г. Wildberries оказался в центре крупного корпоративного конфликта, в которым участвовали выходцы из республик Кавказа. Сама компания была основана Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. главой компании являлась Татьяна Бакальчук. В головной структуре компании ООО «Вайлдберриз» у Татьяны Бакальчук было 99%, у Владислава Бакальчука - 1%.

В 2024 г. Татьяна Бакальчук согласилась объединить компанию с группой Russ - лидером рынка наружной рекламы, принадлежащей братьям Роберту и Левону Мирзоянам. В результате образовалась объединенная компания РВБ (Wildberries - Russ), в которой ООО «Вайлдберриз» владеет 70%, Russ - 30%.

Одновременно Татьяна Бакальчук инициировала бракоразводный процесс и взяла свою девичью фамилию Ким. Впоследствии суд, утвердив развод между супругами, отобрал у Владислава Бакальчука его долю в ООО «Вайлдберриз».

Владислав Бакальчук выступил против объединения с Russ и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, который также осудил сделку, заявил, что за ней стоит «рейдер с Кавказа» и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову решить вопрос с возвращением активов Wildberries.

18 сентября 2024 г. Владислав Бакальчук и бывший исполнительный директор Wildberries Сергей Ануфриев попытались силой проникнуть в два офиса Wildberries в центре Москвы - в БЦ «Искра» и БЦ «Романов Двор» - в сопровождении лиц спортивного телосложения, преимущественно, выходцев из Чечни.

Сопротивление им оказали преимущественно выходцы из республик Ингушетия и Дагестан. В результате возникшей драки со стрельбой семь человек были ранены, а двое сотрудников службы безопасности Wildberries из числа выходцев из Ингушетии погибли. По результатом беспорядков около 50 человек, включая Владислава Бакальчука, были задержаны, однако вскоре предприниматель оказался на свободе.

После этих событий Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову (участники рынка считают его реальным владельцем группы Russ), депутату Госдумы от Ингушетии Бекхану Барахоеву и депутату Госдумы от Дагестана Ризвану Курбанову.