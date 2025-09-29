Власти выделили 8 миллиардов на гранты российским ИТ-проектам. Правила отбора кандидатов изменены

Российское правительство выделило больше восьми млрд руб. на гранты для импортозамещающих ИТ-проектов. В этом году правила отбора заявок изменены. Стартапы могут остаться без господдержки.



Новая волна отбора кандидатов

В России стартовала новая волна отбора особо значимых проектов по разработке и внедрению импортозамещающих отечественных ИT-решений, которые получат государственную поддержку через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). На это выделят 8,3 млрд руб., пишет «Коммерсант».

От 100 млн до двух млрд руб. смогут получить как заказчик проекта, так и консорциум разработчиков. Отбор кандидатов будет проходить по новым правилам. Их утвердил президиум правкомиссии по цифровому развитию, возглавляемый вице-премьером Дмитрием Григоренко. Заявки будут оценивать по 10 критериям, каждый из которых имеет определенный вес.

В рамках этой программы государство предоставляет гранты, покрывающие до 50% стоимости проектов, направленных на замену иностранного программного обеспечения российскими аналогами. Программа была запущена в 2022 г. С тех пор, как указано на сайте Минцифры, гранты получили 49 проектов.

Изменения в правилах

В 2024 г. Минцифры России называло ключевым критерием для получения гранта соответствие проектов приоритетным направлениям импортозамещения (разработка и внедрение решений для управления технологическими процессами, инженерного анализа, аддитивного производства, проектирования оптических систем и др.).

ededchechine на Freepik Отбор кандидатов на получение грантов РФРИТ пройдет по новым правилам

По поручению Григоренко критерии конкурса были пересмотрены так, чтобы гранты получили кандидаты с наибольшим потенциалом тиражирования. Отбирать будут проекты, на которые есть спрос у минимум трех игроков одной или нескольких отраслей. Выручка от тиражирования должна составить не менее 110% от суммы гранта за три года после завершения разработки, а возврат средств в виде налогов и страховых взносов — в размере 100% от гранта в период с начала первого этапа и в течение трех лет после окончания.

«Прогноз выручки и возврата налогов — это инструмент, через который можно измерить, насколько то или иное решение востребованное и тиражируемое», — пояснили в аппарате Григоренко.

Высоким должен быть также потенциал применения решения на объектах критической информационной инфраструктуры. Будет учитываться и соответствие приоритетам поддержки (проекты ОПК и консорциумов; платформенные ИT-решения; решения в области управления жизненным циклом изделий и построение на открытой архитектуре).

Еще один из критериев — использование ИИ. «Важно, чтобы те продукты, которые мы получим на выходе, соответствовали требованиям времени и включали ИИ-технологию, которая используется все активнее»,— отметил Григоренко.

Как изменится состав получателей

Новые правила выгодны крупным ИТ-компаниям, считают опрошенные изданием эксперты.

Указанные критерии могут ограничить круг потенциальных претендентов, особенно среди стартапов и компаний среднего звена, например, требование к выручке предполагает высокую степень коммерческой зрелости решения, при этом для инновационных продуктов, особенно в сфере ИИ, это может быть сложно, сказал советник генерального директора Content AI Олег Сажин.

Изменение подхода — результат политики, нацеленной на то, чтобы гранты «не утекали в песок», а порождали тиражируемые продукты с экономической целесообразностью и ценностью для покупателей, считает основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко.