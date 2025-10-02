Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Американская транснациональная корпорация Google уволила более 100 сотрудников своего облачного подразделения и смежных команд в рамках внедрения искусственного интеллекта. В октябре 2025 г. сокращения в основном затронули персонал пользовательского опыта, включая сотрудников, занимающихся дизайном и исследованиями user experience. Только в сентябре месяце корпорация сократила 200 человек, которые занимались обучением искусственного интеллекта.

Сокращение персонала

Google уволила более 100 сотрудников своего облачного подразделения и смежных команд. Сокращение произошло в рамках внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Business Insider.

Согласно информации издания нескольким публикациям в LinkedIn, увольнения сотрудников Google затронули работников, занимающихся пользовательским опытом, таких как сотрудники, занимающиеся UX-дизайном и UI-исследованиями.

UX/UI дизайнер — это ИТ-специалист, разрабатывающий интерфейсы, с которыми взаимодействует пользователь, например, сайты, мобильные приложения, платежные системы, дешборды и прочее. Основная задача UX/UI дизайнера — сделать использование таких ИТ-продуктов максимально логичным, простым, удобным и приятным.

«После почти десяти лет работы на моей мечте в Google, на мою должность повлияли недавние организационные изменения», — написал в LinkedIn старший UX-исследователь Google. «Хотя это неожиданный переход, я невероятно благодарен за полученный опыт работы в этой ИТ-компании».

Согласно нескольким постам в LinkedIn, уволенные сотрудники Google были уведомлены о сокращении своих должностей 29 сентября 2025 г. по электронной почте. «К сожалению, вчера я стал частью сокращений в облачном подразделении Google, и мне грустно прощаться после всего шесть месяцев работы в отличной ИТ-команде», — написал в посте в LinkedIn UI-исследователь Google. «Тяжело осознавать, что многие талантливые коллеги находятся в такой же ситуации».

Один из пострадавших сотрудников Google написал в LinkedIn, что у него виза O-1, которая обязывает его найти новую работу в течение 60 дней, иначе ему придется покинуть США. «Я шлю резюме на кучу вакансий, но ни одного приглашения на собеседование. Если и откликаются, то только чтобы сказать, что меня не выбрали», — написал бывший UX-дизайнер Google.

Массовое сокращение

С 2023 г. Google проводила поэтапные сокращения, стремясь стать более эффективной, как писал CNews. Только в сентябре 2025 г. американская корпорация сократила 200 человек, которые занимались обучением ИИ-моделей. Речь идет о специалистах, нанятых через подрядные организации для работы над чат-ботом Google Gemini и системой поиска AI Overviews.

С января 2025 г. Google предлагает персоналу программу добровольного увольнения из ИТ-компании, которая предусматривает выплаты компенсаций за увольнения. Как информировал CNews, к лету корпорация предложила такие условия сотрудникам в США, которые работают в отделах аппаратного обеспечения, поиска, рекламы, маркетинга, финансов и коммерции.

К лету 2025 г. руководство Google уволила более трети менеджеров, курирующих небольшие команды, в связи со стремлением повысить свою эффективность. На тот момент у ИТ-компании стало на 35% меньше таких менеджеров. Руководство корпорации также призывает персонал активнее использовать ИИ-технологии в повседневной работе.

Финансовые показатели

Google в 2025 г. гигант в области облачных технологий и ИИ из Калифорнии, с оборотом в $54 млрд, на протяжении последних нескольких лет квартал за кварталом достигает рекордных показателей выручки и операционной прибыли.

В августе облачное подразделение Google опубликовала финансовые результаты за II квартал 2025 г. Выручка ИТ-компании за II квартал достигла $13,6 млрд, что представляет собой рост на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Операционная прибыль облачного подразделения ИТ-компании за II квартал 2025 г. составила $2,8 млрд, что на 33% больше, чем $1,2 млрд в 2024 г. Согласно данным Synergy Research Group, в 2025 г. по доле на мировом рынке услуг облачной ИТ-инфраструктуры Google занимает третье место с долей 13%, за ним следуют Microsoft с долей 20% и Amazon Web Services (AWS) с долей 30%.

Высказывания руководства

В сентябре 2025 г. генеральный директор облачного подразделения Google Томас Куриан (Thomas Kurian) выступил с докладом, он подчеркнул динамику продаж ИТ-компании и объем заказов на сумму $106 млрд. «Наши оставшиеся обязательства по выполнению заказов, или объем заказов, в сентябре 2025 г. составляют $106 млрд. Они растут быстрее, чем наша выручка», — сказал Куриан. «Более 50% этой суммы будет преобразовано в выручку до 2027 г.». Он сказал, что облачное подразделение не только увеличивает доходы от облачных технологий быстрее, чем AWS и Microsoft, но и увеличивает оставшиеся обязательства ИТ-компании по выполнению работ. «Мы также уделяем большое внимание операционной дисциплине, чтобы улучшить операционную рентабельность», — сказал он.