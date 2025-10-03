CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Группа Wildberries-Russ стала залогодержателем 100% розничной сети парфюмерии «Рив Гош». Не исключается возможность поглощения «Рив Гош». Среди владельцев «Рив Гош» - семья предпринимателя Августа Мейера, осужденного по делу о мошенничестве вокруг Ulmart.

Wildberries и возможная покупка «Рив Гош»

Головная структура объединенной компании Wildberries-Russ ООО РВБ стала залогодержателем 100% доли в ООО «АромаЛюкс», головной структуре парфюмерной сети «Рив Гош». Это следует из данных базы «Контур.Фокус». Первым внимание на данное обстоятельство обратило агентство «Интерфакс».

Владельцем заложенной доли является кипрский оффшор Rive Gauche Group (Cyprus). В пресс-службе Wildberries от комментариев отказались.

Буквально на днях, 28 сентября 2025 г., Wildberries и «Рив Гош» договорились о стратегическом партнерстве. В рамках партнерства «Рив Гош» подключилась к сервису самовывоза Click&Collect, который позволяет бронировать товары онлайн и забирать их в торговых точках партнеров. Кроме того, «Рив Гош» должен получить отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на Wildberries.

Wildberries-Russ стала залогодержателем 100% розничной сети парфюмерии «Рив Гош». Не исключено поглощение

Газета «Коммерсант» сообщала, что Wildberries может стать владельцем «Рив Гош». До этого переговоры о покупке «Рив Гош» вела «Севегрупп» Алексея Мордашова (владеет «Северсталью», розничной сетью «Лента» и др.). Но, по данным издания, Wildberries предложила владельцам «Рив Гош» более выгодные условия.

«Рив Гош» и владельцы обанкротившегося Ulmart

«Рив Гош» была образована в 1995 г. Сеть специализируется на продаже элитной парфюмерии. Сеть объединяет 250 магазинов.

По данным за 2021 г., которые приводит «Коммерсант», 51% в Rive Gauche Group (единственный владелец «АромаЛюкс») принадлежала Инна Мейер, супруге переехавшего в Россию американского предпринимателя Августа Мейера. Август Мейер также участвовал в создании интернет-ритейлера Ulmart, который стал банкротом в 2020 г. после длительного корпоративного конфликта.

В 2024 г. Августе и Инна Мейер были признаны виновными в мошенничестве, связанным с кредитами для Ulmart, однако суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Август Мейер также участвовал в развитии розничной сети «Улыбка радости», которая в 2023 г. была приобретена «Лентой». 25% в Rive Gauche Group принадлежали панамской Octapan Investments, за которой стоят основатели «Рив Гош» - бывшие супруги Павел и Лариса Корабань. 24% принадлежали Lenka Investments, связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Скандал вокруг Wildberries и Russ

Wildberries-Russ была создана в 2024 г. путем объединения Wildberries (ООО «Вайлдберриз») и группы Russ, занимающейся наружной рекламой. В объединенной компании «Вайлдберриз» получила 65%, владельцы Russ – 35%. Wildberries была основана супругами Татьяной и Владиславом Бакальчуками, при этом Татьяна Бакальчук владела 99% в ООО «Вайлдберриз», а Владислав Бакальчук – 1%.

Владислав Бакальчук выступил против объединения с Russ и обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. 18 сентября 2024 г. Владислав Бакальчук в сопровождении выходцев из Чечни попытался силой приникнуть в два офиса Wildberries в центре Москвы. В результате возникшей драки со стрельбой двое сотрудников службы безопасности Wildberries погибли, семь человек было ранено.

Сделка по слиянию Wildberries и Russ не была отменена. Татьяна Бакальчук инициировала бракоразводный процесс и взяла девичью фамилию – Ким. Утверждая развод, суд постановил отобрать у Владислава Бакальчука 1% в «Вайлдберриз».

Попытка «Яндекс.Маркет» купить «Азбуку Вкуса»

Возможная сделка между Wildberries и «Рив Гош» - не первая попытка интернет-ритейлера купить розничную сеть. В 2021 г. «Яндекс.Маркет» обсуждал возможность приобретения сети «Азбука Вкуса», торгующей продуктами в премиальном сегменте, но сделка не состоялась.

Игорь Королев

