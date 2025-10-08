У Microsoft внезапно проснулась любовь к России. Поданы заявки на регистрацию сразу двух новых брендов

Microsoft подала в Роспатент сразу двух своих товарных знаков – Microsoft 365 и Halo. Первый относится к одноименному облачному сервису, а второй – серии видеоигр Halo, ставших культовыми на платформе Xbox. При этом Microsoft не забывает щедро осыпать россиян санкциями и даже банкротит свое основное российское юрлицо.

Туда-сюда-обратно по-американски

Корпорация Microsoft подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков. Обе датированы 3 октября 2025 г., и обе относятся к ее очень популярным программным разработкам, обратило внимание информационное агентство ТАСС.

В частности, Microsoft очень хочет зарегистрировать в России бренд Microsoft 365. Такое название нынче носит ее облачный сервис для совместной работы над документами, прежде известный как Office 365.

Заявка номер два относится к товарному знаку Halo. У программного продукта с этим названием аудитория меньше, нежели у Microsoft 365, но существует он намного дольше.

Halo – это серия видеоигр, шутеров от первого лица. Первая игра франшизы увидела свет в ноябре 2001 г. и вплоть до 2003 г. была эксклюзивом для игровой приставки Microsoft Xbox. Серия Halo стала культовой и помогла Microsoft стать вторым после Sony игроком на мировом рынке игровых консолей.

Без объяснения причин

Для чего Microsoft потребовалось регистрировать в России сразу два своих товарных знака, американская корпорация на момент выхода материала не сообщала. Отметим лишь, что она официально ушла из России в начале марта 2022 г. и с тех пор в режиме нон-стоп заваливает россиян новыми санкциями.

По информации ТАСС, оба товарных знака Microsoft намерена зарегистрировать сразу по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это классы № 09, 41 и 42, к которым относятся электронное оборудование, а также телекоммуникационные и технические услуги.

Жонглирование брендами и бизнесом

За последний год Microsoft уже предпринимала попытки регистрации новых брендов в России. Например, в апреле 2025 г. она зарегистрировала в Роспатенте торговую марку Places и получила на нее исключительные права вплоть до 2033 г. Под ним она намеревалась продавать в России различный софт.

При этом за несколько недель до этого Microsoft закрыла более своих 10 филиалов и представительств по всей России. Причины этого компания до сих пор не объяснила.

В конце января 2025 г. Microsoft зарегистрировала в России бренд Hackbox. Это была ее маленькая победа, потому что первую заявку на его регистрацию в Роспатенте она подала в конце 2023 г., а повторную – в середине 2024 г.

Наименовании Hackbox может относиться к внутренней платформе для общекорпоративного ежегодного хакатона корпорации — Microsoft Global Hackathon.

Товарный знак был защищен вплоть до 2034 г. Однако уже в феврале 2025 г., спустя всего месяц после получения одобрения Роспатента, софтверная корпорация внезапно решила прекратить его правовую охрану. Притом сделала она это настолько тихо, что известно об этом стало лишь в конце июля 2025 г.

Нетриумфальный уход

В последних числах июля 2025 г. случилось еще одно событие, связанное с деятельностью Microsoft в России. Как сообщал CNews, она решила последовать примеру многих других американских корпораций, например, HP и Google, и обанкротить свое главное российское юрлицо – ООО «Майкрософт рус».

И даже в этом случае Microsoft вновь продемонстрировала свое умение в полете разворачиваться на 180 градусов. CNews писал, что в отчетности за 2024 г. компания Microsoft сообщала, что не рассматривает вопроса ликвидации этого юрлица. Однако уже в в последних числах мая 2025 г. ООО «Майкрософт Рус» разместила на портале Федресурса уведомление о намерении подать заявление о банкротстве, в котором упоминалась задолженность перед Газпромбанком. Спустя еще два месяца этот план был претворен в жизнь.

К моменту выхода материала компания, основанная в 2004 г., все еще находилась в стадии подготовки к банкротству. По информации сервиса «Контур.Фокус», 28 сентября 2025 г. отношении нее в деле о несостоятельности (банкротстве) было введено наблюдение.