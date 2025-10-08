«Яндекс» взыскал у российского производителя ЖК-телевизоров сотни миллионов и взял в залог его долю

Структура «Яндекса», занимающаяся умными устройствами — «Лаборатория Алисы» — через суд взыскала с российского производителя ЖК-телевизоров ООО «Квант», находящегося на грани банкротства, почти 200 млн руб. Накануне СВО швейцарская Yandex Services AG поставила на завод неназванные товары, а также получила в залог 19% компании. О старом долге «Яндекс» решил напомнить, когда встал вопрос о продаже «Кванта».

Суд спустя четыре года

Как узнал CNews, ООО «Лаборатория Алисы», принадлежащее «Яндексу», отсудило у российского производителя ЖК-телевизоров и электроники «Квант» $2,2 млн (184 млн руб.), которые тот ей задолжал еще накануне СВО.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы в мае 2025 г., а в сентябре было опубликовано полное решение.

Долг «Кванта» за товары, необходимые для дальнейшего контрактного производства, первоначально числился перед швейцарской Yandex Services AG , новое название которой «Интертех сервисез», указал суд. Договор о поставке неназванных товаров был заключен в сентябре 2021 г. Продукция «Кванту» была доставлена в период с ноября 2021 г. по январь 2022 г., что подтверждается таможенными декларациями. Завод должен был расплатиться в течение 60 дней, но этого не сделал, следует из материалов суда. Зато в ноябре 2021 г. бенефициар производителя телевизоров Михаил Етонов передал Yandex Services AG в залог 19% компании.

В отчетности «Кванта» о наличии долга перед Yandex Services AG упоминается только в 2022 г., речь идет о сумме в 174 млн руб. Кредитор снова «всплывает» только в 2024 г., это долг перед «Лабораторией Алисы» в 200 млн руб. Залог также передан в «Лабораторию Алисы».

«Лаборатория Алисы» потребовала вернуть средства в иностранной валюте по текущему курсу только в марте 2025 г., с этого момента компания начисляет неустойку.

Photogenica - evgris «Яндекс» предъявил «Кванту» старый долг

Московский суд полностью поддержал иск и присудил «Кванту» вернуть $2,2 млн, с учетом $105 тыс. неустойки, что по текущему курсу составляет 184 млн руб. Это решение пока не обжаловано.

CNews направил запросы в «Яндекс» и «Квант». В «Яндексе» уточнили, что свои телевизоры производят на другом заводе. При этом в компании отказались уточнить, какие именно товары были поставлены на завод для дальнейшего производства уже фирменных устройств. В 2018 г. Yandex Services AG анонсировал выпуск смартфонов «Яндекс.Телефон», но проект так и не был реализован.

Как долги швейцарской структуры попали в «Лабораторию Алисы»?

«Лаборатория Алисы» была создана в 2022 г., ее основным видом деятельности является разработка ПО и обработка данных для последующей разработки и продажи умных устройств, которые привлекают пользователей, позволяют компании оказывать рекламные услуги в интернете. Ей переданы в пользование товарные знаки «Яндекса», связанные с «умными устройствами», ТВ-станцией и «Алисой».

До 27 октября 2023 г. компания принадлежала нидерландской «Yandex N.V.», а затем перешла в ООО «Технояк», которое входит в группу «Яндекса». Передача состоялась при разделе ИТ-гиганта на российский и международные бизнесы. В настоящее время в «Контур.фокусе» участники «Лаборатории Алисы» скрыты, но ее юридический адрес находится в офисе «Яндекса».

Приоритет «Яндекса» на долю и долги

«Яндекс» назывался в числе основных претендентов на покупку «Кванта», в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности. В июле 2025 г. «Коммерсант» указывал в числе возможных приобретателей и второго залогодателя Сбербанк, а также производителя интерактивных школьных досок NexTouch. Сумма сделки оценивалась в 3 млрд руб. без учета долгов, которые оцениваются в 5 млрд.

Источник в «Яндексе» пояснил CNews, что у компании нет намерения приобретать «Квант».

Юристы считают, что «Яндекс» может получить долю в компании, если залог возник из-за обязательства по поставке товаров. Однако, вероятнее, что компания получит преимущество при выплате долгов. Среди кредиторов «Кванта» — ООО «Атлас» (получил права требования от DEXP), которому компания задолжала 1,5 млрд руб., и «ДНС Ритейл» с исполнительным листом на 654 млн руб.

Как пояснил CNews источник в отрасли, кредиторами контрактных производителей, как правило, выступают крупные торговые сети (у «Кванта» это DNS, дистрибуторы электроники («Треолан», «Мерлион») и российские вендоры, которые развивают локальное производство, но не обладают достаточными мощностями.

«Эти структуры вносят предоплату за производство определенных объемов продукции, но так и не получили свой товар, поэтому теперь добиваются возврата внесенных авансов через суд. Судебные разбирательства по таким делам занимаются довольно много времени, в лучше случае — несколько месяцев, в худшем — год или даже больше», — пояснил источник.

С другой стороны, у «Кванта» есть и дебиторы, то есть организации, которые получили от завода оплату за ту или иную продукцию (это могут быть комплектующие, расходники, различные производственные материалы), но не поставили ее или поставили в неполном объеме.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отмечает, что если эта доля заложена в целях обеспечения не исполненного «Квант» обязательства «Лаборатория Алисы» вправе в судебном порядке требовать обращения взыскания на долю. Она будет выставлена на публичные торги, с которых «Лаборатория Алисы» сможет ее приобрести, зачтя долг.

Старший юрист White Stone Дарья Рассадкина указала, что на долю Етонова «Лаборатории Алисы» будет иметь преимущественное право перед Сбербанком, поскольку залог «Лаборатории Алисы» установлен раньше.

По мнению адвоката из «Башилов, Носков и Партнеры» Игоря Носкова, после включения долга в реестр требований кредиторов «Лаборатория Алисы» сможет получить 70% от суммы реализации доли.

«Квант» сосредоточился на оборонке

Вероятно, что «Яндекс» действительно интересует очередность возврата долгов, а не приобретение завода. Источник в отрасли сообщил CNews, что «Квант» продолжает работу, но полностью переориентировался на оборонный сектор. В настоящее время, говорит источник, «Квант» не занимается производством телевизоров и потребительской электроники.

«Основной фокус приходится на сборку электронных компонентов для военной техники. У предприятия есть заказчики из оборонной отрасли, это помогает поддерживать производство в относительно стабильном состоянии», — сообщил источник.

Параллельно «Квант» продолжает искать стратегических инвесторов, которые бы могли либо выкупить долговые обязательства, либо обеспечить предприятие крупными долгосрочными контрактами, добавил источник.