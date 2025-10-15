Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов

Разработчик цифрового ингалятора, призванного спасать жизни больных туберкулезом и онкологией, а также коронавируса, ООО «НП ИВЦ» год назад лишили резидентства в «Сколково», а теперь зовут в суд из-за долга в руб. Юристы считают, что деньги уже не вернуть, медицинская общественность говорит о тревожных сигналах для биотехнологов России и всего НИОКРа, продавцы констатируют — «производитель исчезнет». А на сайте отечественного разработчика «умных» ингаляторов уже разместился «революционный криптопроект».

Иск в суд

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), распоряжающийся средствами из федерального бюджета, подал иск к ООО «Научно-производственный инновационный внедренческий центр» (НП ИВЦ) с требованием вернуть предоставленную государством субсидию, узнал CNews.

Иск на 380 млн руб. подан 29 сентября 2025 г., а 13 октября принят Арбитражным судом Москвы к производству. Заседание по делу назначено на 12 декабря 2025 г.

Как пояснила CNews заместитель руководителя секретариата председателя суда Мария Богородская, в рамках указанного дела истец просит суд взыскать с ответчика размер субсидии, предоставленнойФондом,сумму процентов, начисленных на сумму основного долга. Третьим лицом привлечена АО «Российская венчурная компания».

В Фонде НТИ не стали комментировать суть иска. Связаться с ответчиком не удалось.

Цифровой ингалятор родом из Сибири

Фонд НТИ и НП ИВЦ связывает один проект — это разработка цифрового ингалятора с использование наноаэрозолей для лечения социально-значимых заболеваний, в том числе туберкулеза и онкологии. Его основателем выступает Олег Абдиев. Метод позиционировался как способ снижать токсичное воздействие тяжелых препаратов на человеческий организм, распространение ингаляторов планировалось через госзакупки. Именно на эти цели компания привлекла 305 млн руб. от Фонда НТИ в обмен на долю в 2019 г.

В 2019 г. разработчик НП ИВЦ называл себя Personal Medication & Health Management (PM&HM), что в переводе на русский язык означает «Персональное лечение и управление здоровьем». Под русским названием проект зародился в недрах Новосибирского НИИ туберкулеза институтов Сибирского отделения РАН.

Telegram-канал "Сколково" Разработчика цифровых ингаляторов лишили резидентства в "Сколково" из-за нарушения правил

В результате выполнения проекта должны были быть разработаны цифровой ингалятор для генерации аэрозоля, программное обеспечение для управления процессом ингаляции и технология производства картриджей с действующим веществом для использования в ингаляторах. Система позволяет сделать точный расчет дозы препарата.

«Фрии инвест» тоже в доле

За два года до Фонда НТИ проектом заинтересовался Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). В 2017 г. «Коммерсант» писал, что он собирается инвестировать в разработчика ингалятора 195 млн руб. в обмен на долю в 30%. Деньги должны были пойти на клинические исследования, организацию производства и доработку софта. Тогда уточнялось, что сервис будет снабжен облачной платформой и приложением для iOS и Android. РБК сообщило, что в итоге ФРИИ вложил в проект 120 млн. Но в 2017 г. «Фрии инвест» получил долю в 24,74%, в декабре 2022 г. доля составила 19,84%. На момент публикации во ФРИИ не ответили на запрос CNews.

В 2017 г. эксперты высказывали изданию «Коммерсант» сомнения в перспективности начинания. Как отмечал тогда управляющий партнер «РМИ Партнерс», инвестирующей в медицинские технологии, Максим Горбачев, проекты крупных фармкомпаний Pfizer и Sanofi в области ингаляторного инсулина провалились.

«Они им стоили миллиарды долларов, несмотря на положительные клинические исследования и кажущуюся привлекательность для пациентов ингаляторов по сравнению с инъекциями»,— отмечал эксперт. Кроме того, в России, где нет страхового возмещения стоимости лекарственных препаратов и пациентам приходится самостоятельно их приобретать, уговорить тратить деньги на приобретение ингаляторов с облачными технологиями и распознаванием отпечатков кажется непростой задачей, добавлял Горбачев.

Несмотря на сомнения, ингалятор был создан и даже зарегистрирован в Росздравнадзоре в 2020 г. РБК уточняло, что «умные» ингаляторы, получившие название VivoSpiro, уже позиционировались как способные помочь при COVID-19, пандемия которого набирала обороты. Ингаляторы даже поступили в продажу на некоторых специализированных площадках.

По состоянию на 2020 г. был запущен пилотный проект в противотуберкулезном диспансере Забайкальского края, куда компания поставила первую партию цифровых ингаляторов. Сейчас пациенты из выбранной когорты проходят курсы лечения с их использованием. Согласно планам PM&HM, к 2025 г. ингаляторами VivoSpiro должны были быть оборудованы не менее 30% профильных учреждений в России. Но чуда не произошло.

В настоящее время в коммерческой продаже их нет, сообщил CNews источник в отрасли, не назвав причину отсутствия. Издание направило запрос в Минздрав России.

Деньги не вернут

Теперь юристы оценивают шансы взыскания 380 млн руб. государственных средств как крайне низкие. ООО давно работает в убыток, а операции по его счетам заблокированы. Разработчика спасительного ингалятора в ноябре 2024 г. лишили статуса резидента «Сколково» в связи с нарушением правил проекта. На доменном имени PM&HM вместо сайта об ингаляторах работает «революционный криптопроект». Новый сайт о криптовалюте занял домен не позднее 2024 г., но на открытой площадке о цифровых технологиях в Москве ICT.Moscow (АНО «Цифровая трансформация») до сих пор упоминается как принадлежащий разработчику отечественных ингаляторов.

На сайтах медтехники иногда встречаются предложения о продаже российского ингалятора VivoSpiro,но это старые объявления. При попытке приобрести, продавцы отвечают, что это невозможно. Изделия нет даже на складах. Шансы, что продукция снова появится в продаже низки.

«Производитель, по всей видимости, исчезнет, у него исков почти на половину миллиарда рублей. Если Вам требуется оптовая поставка, мы можем предложить альтернативные варианты», — так объяснил покупателю один из продавцов медтехники.

«Скорее всего, Фонд НТИ не вернет ни копейки. Многолетняя убыточность означает, что у компании нет свободных денежных средств для погашения такого крупного долга. Кроме того блокировка счетов налоговой службой означает, что компания уже является недобросовестным налогоплательщиком и не может вести нормальную хозяйственную деятельность. Даже если суд выиграет, списать деньги со счетов не получится — они уже арестованы или отсутствуют», — заявил CNews управляющий партнер юркомпании «Генезис» Артем Денисов.

Юрист назвал разработчика «техническим банкротом». Даже если суд удовлетворит все требования и выдаст Фонду исполнительный лист, приставы начнут искать имущество и средства. Например, ценность может представлять специализированное оборудование, но его цена на аукционе — 10-30% от балансовой, недвижимость, ноу-хау. Но тут Фонду, возможно, придется конкурировать с другими кредиторами, в первую очередь компании придется рассчитываться с налоговой.

Исполнительное производство вряд ли будет эффективным. А значит, высокая вероятность того, что в конечном итоге будет инициирован процесс о признании компании банкротом, полагает Владислав Варшавский, управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры».

Ситуация может сложиться так, что будут возбуждены уголовные дела, добавляет управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.

«Конечно государство вернет свои вложения. Ведь есть инструменты не только судебные. Есть риски и уголовные, если будет доказано что были нецелевые расходы», — констатировал юрист.

Уязвимость НИОКРа

В России растет спрос на ингаляторы типа небулайзеров (распыляющих небольшое количество лекарственных веществ). По данным RNC Pharma, натуральное потребление небулайзеров в 2024 г. выросло на 15%, до 2,2 млн штук. Всплеск спроса связан с ростом заболеваемостью гриппом и ОРВИ. При это на небрендированные модели ингаляторов приходитя 10% рынка, лидерами среди брендов являются Omron с длей 28,5%, на второй позиции рейтинга швейцарская «Би.Велл» (22%) и замыкает тройку лидеров японская «Эй Энд Ди» (16%).

В медицинской среде саму идею создания российского цифрового ингалятора сегодня считают перспективной, а сложившуюся ситуацию вокруг разработчика — тревожным знаком для российский биомедицины.

«Саму идею устройства, о котором идет речь, я оцениваю как перспективную. Это новый подход к фармакотерапии, основанный на контролируемой доставке препарата в нужную зону действия», — рассказал CNews генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина.

По словам Ватутиной, речь идет не просто о новом приборе, а о новом способе доставки лекарственных средств с возможностью точного дозирования и цифрового контроля. Такие технологии позволяют снижать дозу действующего вещества без потери эффективности, уменьшать риск побочных реакций и повышать приверженность пациентов терапии.

Эксперт указывает, что подобные решения уже применяются в мировой практике от трансдермальных систем до имплантов и «умных» ингаляторов. Их задача сделать лечение персонализированным и технологичным.

Ватутина отмечает, что судебная история, связанная с этой разработкой, отражает уязвимость отечественных проектов в области НИОКР.

«Научно-исследовательские компании на ранних стадиях закономерно убыточны: до коммерциализации они не имеют выручки, а работу команды могут покрывать только за счет инвестиций и грантов. В биотехнологической сфере до 90-95% разработок не доходят до стадии клинического применения. Одни разработки "отваливаются" на этапе самих разработок, потому что "не в ту сторону копали", другие — на этапе клинических испытаний, третьи — не выдерживают бюрократических препон и просто "не добегают до финиша". И это мировая статистика, а не показатель неэффективности конкретных команд. И да, это предпринимательский риск и для основателя, и для института финансирования, и именно поэтому в профильных фондах есть биоинженерные команды, которые могут провалидировать инновацию и ее шансы на успех», — констатировала эксперт.

Ватутина добавила, что возврат субсидии в данном случае — юридический вопрос, но не показатель неэффективности науки или этой конкретной команды.

«В данном конкретном случае мы не знаем ни условия предоставления субсидий, ни нюансов акционерного соглашения и кто на себя какие риски взял в этой конкретной сделке. Без этих важнейших деталей делать заключение неправильно. Пока что мы можем смотреть только на ситуацию со стороны. Мы имеем инцидент, который может стать тревожным сигналом для инновационной биотехнологический экосистемы в нашей стране. Мы много говорим о развитии собственного R&D и локализации технологий, но подобные кейсы будут отпугивать инноваторов от любого исследовательского риска и в целом будет демотивировать команды, работающие в глубокой науке», — указала Ватутина.

Эксперты не исключают, что в итоге стороны могут прийти и к мировому соглашению и реструктуризации долгов. Так, НП ИВЦ уже удалось помириться с ООО «Сконтел», которое требовало его банкротства из-за долга в 22 млн руб. Согласно мировому соглашению, задолженность была реструктуризирована, а выплаты пройдут по графику. Также разработчик примирился с «НИИ Нейронаук» по долгу за аренду.