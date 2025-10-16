CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Инфраструктура Маркет
|

Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia

Группа государственных и частных инвесторов из разных стран, созданная в прошлом году, купит за у австралийской компании крупного американского оператора ЦОД за $40 млрд. Всего консорциум планирует потратить на такие сделки до $100 млрд.

Крупнейшая сделка по покупке ЦОД

Группа инвесторов, в которую входят Microsoft и Nvidia, покупает одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных (ЦОД) — Aligned Data Centers, пишет Reuters.

У Aligned Data Centers, по данным издания, около 80 объектов в Северной и Южной Америке. Владельцем базирующейся в США компании на данный момент является австралийская Macquarie Asset Management.

Инвесторы планируют выкупить 100 % акций, что будет стоить порядка $40 млрд. Это приобретение, по данным Register, станет крупнейшим в сфере дата-центров на сегодняшний день.

tsod700.jpg

Aligned Data Centers
ЦОДы Aligned Data Centers на сегодняшний день располагают мощностью в 5 ГВт

Сделка должна завершиться в первой половине 2026 г. После этого штаб-квартира Aligned останется в Далласе (штат Техас, США), а генеральный директор Эндрю Шаап (Andrew Schaap) сохранит свой пост, заявили представители инвесторов.

Ценные активы

Aligned Data Centers основана в 2013 г. В начале 2025 г. она собрала $12 млн в виде акционерного капитала и заемных средств, что стало одним из крупнейших вливаний частного капитала в компанию, занимающуюся центрами обработки данных.

Рабочая и плановая мощность объектов Aligned составляет более чем 5 ГВт. У компании 50 кампусов в США и Латинской Америке. Она располагает также земельным портфелем, что обеспечит доступ к значительным мощностям электроснабжения в краткосрочной перспективе, рассказал представитель Macquarie Asset Management, которая впервые инвестировала в компанию в 2018 г.

Джо Тигей (Joe Tigay), управляющий портфелем акционера Nvidia, компании Equity Armor Investments, заявил, что это приобретение подчеркивает растущую ценность активов центров обработки данных.

Что известно об инвесторах?

Сделка по покупке Aligned станет первой группы инвесторов (консорциум AIP), которая была создана в сентябре 2024 г. компаниями Microsoft, Nvidia, фондом MGX из Абу-Даби и американским фондом BlackRock. Позже к проекту присоединились xAI Илона Маска (Elon Musk), Кувейтское инвестиционное управление и сингапурский государственный инвестор Temasek.

«Все основные участники этого консорциума демонстрируют мощь экосистемы ИИ», — сказал Хенди Сусанто (Hendi Susanto), управляющий портфелем в инвестиционной компании Nvidia Gabelli Funds.

«Благодаря инвестициям в Aligned Data Centers мы достигаем нашей цели по созданию инфраструктуры, необходимой для поддержки будущего искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор BlackRock Ларри Финк (Larry Fink).

Группа изначально планировала привлечь $30 млрд акционерного капитала с потенциалом до $100 млрд, включая заемные средства. Размеры вкладов партнеров не раскрываются.

Крупные технологические компании, включая Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta* и CoreWeave, по оценкам Morgan Stanley, только в 2025 г. намерены потратить $400 млрд на инфраструктуру ИИ.

В сентябре 2025 г. CNews писал, что Nvidia планирует за несколько лет вложить $100 млрд в строительство OpenAI центра обработки данных, в котором будут использоваться около пяти миллионов ее ИИ-процессоров.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще