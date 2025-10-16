Один из крупнейших в мире операторов ЦОД продается за $40 млрд. В числе покупателей Microsoft и Nvidia

Группа государственных и частных инвесторов из разных стран, созданная в прошлом году, купит за у австралийской компании крупного американского оператора ЦОД за $40 млрд. Всего консорциум планирует потратить на такие сделки до $100 млрд.



Крупнейшая сделка по покупке ЦОД

Группа инвесторов, в которую входят Microsoft и Nvidia, покупает одного из крупнейших в мире операторов центров обработки данных (ЦОД) — Aligned Data Centers, пишет Reuters.

У Aligned Data Centers, по данным издания, около 80 объектов в Северной и Южной Америке. Владельцем базирующейся в США компании на данный момент является австралийская Macquarie Asset Management.

Инвесторы планируют выкупить 100 % акций, что будет стоить порядка $40 млрд. Это приобретение, по данным Register, станет крупнейшим в сфере дата-центров на сегодняшний день.

Aligned Data Centers ЦОДы Aligned Data Centers на сегодняшний день располагают мощностью в 5 ГВт

Сделка должна завершиться в первой половине 2026 г. После этого штаб-квартира Aligned останется в Далласе (штат Техас, США), а генеральный директор Эндрю Шаап (Andrew Schaap) сохранит свой пост, заявили представители инвесторов.

Ценные активы

Aligned Data Centers основана в 2013 г. В начале 2025 г. она собрала $12 млн в виде акционерного капитала и заемных средств, что стало одним из крупнейших вливаний частного капитала в компанию, занимающуюся центрами обработки данных.

Рабочая и плановая мощность объектов Aligned составляет более чем 5 ГВт. У компании 50 кампусов в США и Латинской Америке. Она располагает также земельным портфелем, что обеспечит доступ к значительным мощностям электроснабжения в краткосрочной перспективе, рассказал представитель Macquarie Asset Management, которая впервые инвестировала в компанию в 2018 г.

Джо Тигей (Joe Tigay), управляющий портфелем акционера Nvidia, компании Equity Armor Investments, заявил, что это приобретение подчеркивает растущую ценность активов центров обработки данных.

Что известно об инвесторах?

Сделка по покупке Aligned станет первой группы инвесторов (консорциум AIP), которая была создана в сентябре 2024 г. компаниями Microsoft, Nvidia, фондом MGX из Абу-Даби и американским фондом BlackRock. Позже к проекту присоединились xAI Илона Маска (Elon Musk), Кувейтское инвестиционное управление и сингапурский государственный инвестор Temasek.

«Все основные участники этого консорциума демонстрируют мощь экосистемы ИИ», — сказал Хенди Сусанто (Hendi Susanto), управляющий портфелем в инвестиционной компании Nvidia Gabelli Funds.

«Благодаря инвестициям в Aligned Data Centers мы достигаем нашей цели по созданию инфраструктуры, необходимой для поддержки будущего искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор BlackRock Ларри Финк (Larry Fink).

Группа изначально планировала привлечь $30 млрд акционерного капитала с потенциалом до $100 млрд, включая заемные средства. Размеры вкладов партнеров не раскрываются.

Крупные технологические компании, включая Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta* и CoreWeave, по оценкам Morgan Stanley, только в 2025 г. намерены потратить $400 млрд на инфраструктуру ИИ.

В сентябре 2025 г. CNews писал, что Nvidia планирует за несколько лет вложить $100 млрд в строительство OpenAI центра обработки данных, в котором будут использоваться около пяти миллионов ее ИИ-процессоров.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.