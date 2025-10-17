Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Госдума приняла законопроект, вводящий штраф в размере до 1 млн руб. для управляющих компаний многоквартирных домов за создание препятствий интернет-провайдерам в части доступа к инфраструктуре. Правительство данный законопроект концептуально поддерживает, однако предлагает перенести новую в отдельную статью Кодекса об административных правонарушениях.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за создание препятствий для доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Документ был разработан рядом сенаторов.

Законопроект вносит изменения в статью 9.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающейся нарушения правила недискриминационного доступа и порядка подключения (технологического присоединения).

Сейчас данная статья касается нарушений субъектами естественных монополий правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к магистральным нефтепроводам, электрическим сетям, тепловым сетям либо нарушение собственником объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии либо препятствованию собственником водопроводных и канализационных сетей транспортировке воды по водопроводным сетям.

Фото: Image by freepik

Статья предполагает наложение штрафа для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц от 10 тыс. до 40 тыс. руб.

За повторное нарушение предполагается наложение штрафа в размере ото 600 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. руб либо дисквалификацию на срок до трех лет.

Законопроект предполагает дополнить название статьи словами положением о том, что она также будет распространяться на правила взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме. Наказания, предусмотренные статьей, также будут распространяться на нарушения лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, установленных правил взаимодействия оператора и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме,

Как власти помогали интернет-провайдерам придти в многоквартирные дома

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2017 г. Президент России Владимир Путин утвердил План мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 гг.

В части телекоммуникаций данный план предполагал решение проблем во взаимодействии между операторами связи и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, в процессе размещения сетей связи в домах. В 2022-2023 гг. только центральным аппаратом ФАС была рассмотрена 231 жалоба на «недопуск» управляющими компаниями в обслуживающие дома операторов связи для размещения и эксплуатации сетей связи.

В 2024 г. были приняты изменения в Закон «О связи» и Жилищный кодекс, согласно которым монтаж и эксплуатация сетей связи в многоквартирных домах осуществляется без решения собрания собственника помещений в том доме.

Затем Правительство утвердило Правила взаимодействия операторов связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме.

Какие проблемы остаются у интернет-провайдеров при доступе в многоквартирные дома

Вместе с тем, как отмечают авторы законопроекта, даже спустя год после принятия закона для проведения в соответствие с установленными в них требованиями расторгнуто лишь порядка 30-40% договоров на размещение сетей связи. В ходе реализации положений закона возникает значительное количество ситуаций, при которых лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, уклонятся от расторжения ранее заключенных договора, навязывать дополнительные условия или другие договора, предусматривающие внесение операторами связи платы, а также создают препятствие для доступа операторов связи в многоквартирные дома, находящиеся под управлением таких лиц в нарушении положений Правил взаимодействия.

Например, в марте 2025 г. DDoS-атаке подвергся интернет-провайдер Lovit, являющейся единственным интернет-провайдером во многих жилых домах, построенных группой ПИК.

В результате жильцы этих домов и арендаторы коммерческой недвижимости не могли пользоваться услугами доступа в интернет и телевидения. ФАС по итогам проверки возбудила антимонопольное дело в отношении управляющих компании группы ПИК из-за ограничений на доступ к инфраструктуре.

Соответственно, имеют место многочисленные случаи ограничения условий конкуренции на рынке услуг связи, создания дискриминационных условий деятельности операторам связи, ущемления интересов абонентов услуг связи. Согласно упомянутым правилам, оператор связи вправе получать доступ к объектам общего имущества в многоквартирном доме и обжаловать решения, в том числе отказы, лицами осуществляющего управление многоквартирным домом, действия его должностных лиц в связи с монтажом, эксплуатацией и демонтажом сетей связи в порядке, установленным антимонопольным законодательством.

Указанные нарушения могут устраняться ФАС в рамках полномочий по контролю соблюдения антимонопольного законодательства, однако в настоящее время отсутствуют положения законодательства, наделяющие ФАС соответствующими полномочиями, отмечают авторы законопроекта. В связи с этим и был разработан данный законопроект.

Разногласия разработчиков законопроекта с Правительством

Правительство концептуально поддержало законопроект, отметив, что его принятие может увеличить доходы федерального бюджета за счет административных правонарушений. Однако Правительство посчитало что проектируемый состав административного правонарушения не относится к предмету правового регулирования статьи 9.21 КоАП. Вместо этого было предложено закрепить его в отдельной норме раздела II КоАП.

Авторы законопроекта с такими возражения не согласились. Согласно статьи 9.21 КоАП, административное наказание применяется не только к субъектам естественной монополии, но и к иным организациям, в том числе управляющим организациями в многоквартирных домах. в случае нарушения ими правил недискриминационного доступа в различных отраслевых сферахдеятельности. При этом имеет место обширная практика по применению мер административного воздействия ФАС по ст. 9,21 КоАП в отношении лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. Однако правоприменительная практика не охватывает вопросов доступа к услугам связи в многоквартирных домах. отмечают авторы законопроекта.

Административная ответственность устанавливается за нарушение материальных норм, закрепленных в Законе «О защите конкуренции», относимых к антимонопольному законодательству. При установлении факта правонарушения орган государственной власти обязан реализовать межотраслевой принцип неотвратимости наступления ответственности, обеспечивая принципы равенства всех перед законом и судом и восстановления прав потерпевших от правонарушения лиц. считают авторы законопроекта.

Включение административной ответственности в иные статьи раздела II КоАП, может привести к разрыву в правоприменении по однородным по существу противоправным действиям, выражающимся в препятствии доступа, поставив его в зависимости от их принадлежности отраслевым рынкам. Антимонопольный контроль доступа в многоквартирные дома в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения не может осуществляться одним образом, а в сфере связи - другим, заключают авторы законопроекта.