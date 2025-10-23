Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Amazon уволила почти половину инженеров своего облачного сервиса и заменила их непроверенной нейросетью. Почти сразу после этого случился глобальный сбой интернета – в течение нескольких часов не работали крупнейшие серверы. Amazon – главный игрок на мировом рынке облаков, и потому любой сбой в ее системах критичен для Всемирной паутины.

Не очень умный ИИ

Недавний сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services, на долгие часы отключивший значительную часть интернета, может быть связан с неправильной кадровой политикой Amazon, как пишет портал 80LV, она уволила около 40% DevOps-инженеров Amazon Web Services и заменила их искусственным интеллектом.

Само по себе подобное поведение компаний – не редкость, некоторым даже удается уволить всех, встроить нейросеть во все аспекты бизнеса и едва успевать считать растущую прибыль. Однако сейчас это явно не тот случай.

По информации 80LV, инженеры были заменены не просто искусственным интеллектом, а экспериментальной нейросетью, стабильность которой была явно под вопросом. Ей доверили управлять инфраструктурой AWS и она, судя по тому, как лихорадило Всемирную паутину в 20-х числах октября 2025 г., со своей задачей не справилась.

Что произошло

Неполадки в работе облаков Amazon вылились во временное прекращение работы платежной системы Venmo, сайта госуслуг Великобритании, веб-сервисов банков Lloyds, Bank of Scotland и Halifax и заодно мессенджера Snapchat. В дополнение к ним зацепило целый ряд умных устройств, в том числе смарт-замки, велотренажеры Peloton и даже умные матрасы Eight Sleep, велотренажёры и приложение Peloton. Перестали функционировать даже устройства умного дома от Amazon – выключатели, розетки и пр. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Marques Thomas / Unsplash Нет никаких гарантий, что в обозримом будущем ИИ Amazon не спровоцирует еще один сбой

А случилось это все в том числе, потому, что гигантская часть Всемирной паутины так или иначе завязана на облачные сервисы Amazon. Она хоть и не монополист на этом рынке, но является крупнейшим игроком на нем с 30-процентной долей по итогам II квартала 2025 г. (данные Statista.com).

Ее ближайший конкурент – Microsoft с 20%, на третьем месте Google с 13%, а затем идут Alibaba (4%), Oracle (3%) и Salesforce вместе с IBM и Tencent. У каждой из них по 2% рынка.

Из этой статистики можно сделать важный вывод. Почти весь мировой рынок облаков контролируют США – из перечисленных восьми компаний шесть являются американскими и удерживают в сумме 70% рынка. 63% рынка – руках всего трех корпораций.

«Независимо от того, был ли поломан серверы из-за ИИ или нет, тот факт, что от него пострадало так много компаний, должен означать, что нам нужно больше поставщиков облачных сервисов», – пишет 80LV. Издание также упоминает случай со сбоями компьютеров на Windows по всему миру – летом 2024 г. из-за кривого обновления ПО компании Crowdstrike миллионы ПК на планете вышли из строя и остановили работу кафе, ресторанов, торговых центров, банков и даже аэропортов.

Не утечка, а осушение

Amazon до сих пор не прокомментировала спровоцированный ею крупномасштабный сбой в работе Глобальной сети. Между тем, как пишет 80LV, многие аналитики не сомневаются, что всему виной – именно пришедший на смену инженерам искусственный интеллект.

Издание The Register тоже полагает, что случившееся – следствие ухода из AWS множества специалистов. Оно не называет их количество, даже приблизительное, но заявляет, что каждый ушедший инженер забрал с собой накопленные за многие годы работы знания и опыт. Притом в некоторых случаях эти знания были узкоспециализированными и затрагивали исключительно работу облаков Amazon – уволенные специалисты имели огромный опыт перманентного поддержания AWS в функциональном состоянии.

The Register пишет, что в период с 2022 по 2024 гг. Amazon уволила свыше 27 тыс. человек. Сколько из них работали в AWS, пока неизвестно, но, вероятно, в отчете Amazon за 2025 г. вновь будет указано про массовое сокращение штата.

Для примера, в июле 2025 г. Amazon объявила, что в кратчайшие сроки отправит искать новую работу несколько сотен сотрудников AWS. CNews также писал об увольнениях в AWS в апреле 2024 г.