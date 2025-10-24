Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

Американская контрразведка подозревает привлекательных россиянок и китаянок в том, что они выходят замуж за перспективных американских ученых, чтобы таким путем завладеть технологическими секретами. Кроме того, власти Китая и России якобы используют это в целях шпионажа не обученных агентов, а обычных людей: инвесторов, ученых и бизнесменов, которых весьма трудно выявить в США.

Возможные риски

Контрразведка США подозревает, что привлекательные россиянки и китаянки якобы могут быть причастны к шпионажу в сфере технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), пишет The Times. Те привлекают перспективных ученых, выходят за них замуж, а после пытаются получить доступ к данным.

Со слов главы отдела разведки компании Pamir Consulting Джеймса Малвенона (James Mulvenon), с 2022 г. ему, как и многим другим мужчинам, активно пишут привлекательные иностранки из Китая и России, что, по его мнению, может быть попыткой получить доступ к американским технологиям. «Я получаю огромное количество очень сложных запросов в LinkedIn от одного и того же типа привлекательных молодых китаянок и россиянок. Кажется, в последнее время их число действительно возросло», — сказал Джеймс Малвенон. В компании Pamir Consulting заняты оценкой рисков для американских компаний, инвестирующих в Китай.

Малвенон также рассказал The Times, что 15 октября 2025 г. в Вирджинии (США) на бизнес-конференцию, посвященную инвестиционным рискам в Китае, пытались попасть две привлекательные китаянки. Их не пустили, но женщины располагали всей информацией о мероприятии и другими сведениями, добавил он. Малвенон также отметил, что тактика «медовых ловушек» представляет собой реальные риски для США.

Журналисты The Times пообщалась с пятью источниками, работающими в американской контрразведке (не приведя названий агентств, где работают их собеседники). Один из них в беседе с газетой утверждал, что Коммунистическая партия Китая (КПК) с 2019 г. осуществила более 60 попыток шпионажа в Соединенных Штатах это может быть лишь верхушкой айсберга.

Методы вербовки

«Мы уже не преследуем агента КГБ в прокуренном пансионате в Германии. Наши противники, особенно китайцы, прибегают к подходу, вовлекающему все общество», — заявил один из высокопоставленных сотрудников американской контрразведки.

Другой источник — бывший сотрудник контрразведки, ныне помогающий основателям компаний Кремниевой долины избавиться от иностранных инвестиций, — поделился, что недавно расследовал дело привлекательной россиянки, работавшей в американской аэрокосмической компании и вышедшей замуж за американского коллегу. Он сообщил, что девушка, чуть старше 20 лет, посещала модельную академию, затем прошла подготовку в «российской школе мягкой силы», пропала на десять лет и позже появилась в США в роли эксперта по криптовалюте. «Но она не остается в криптовалюте. <…> Она пытается достичь вершин в сфере военно-космических инноваций. Муж совершенно не обращает на это внимания», — сказал бывший чиновник. «Появление на публике, женитьба на объекте, заведение детей с объектом и ведение операции по сбору данных длиной в жизнь — об этом очень неприятно думать, но это настолько распространено», — продолжил он.

В 2025 г. контрразведкой в США занимаются несколько ведомств, в том числе Федеральное бюро расследований (ФБР) внутри страны, а также Центральное разведывательное управление ЦРУ преимущественно за рубежом. В The Times не уточнили, прямое место работы их источников. Также к контрразведывательной деятельности в США привлечены специализированные подразделения других ведомств, например, Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики (Минэнерго) и Управление контртеррористической и финансовой разведки Министерства финансов (Минфин).

Западная подрывная деятельность

Российская сторона прежде отвергала обвинения в шпионаже в США. Москва сама обвиняла в шпионаже западные страны и в связи с этим, в частности, высылала иностранных дипломатов.

