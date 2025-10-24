Экс-главу ИТ-«дочки» правительственного подрядчика в США обвинили продаже в Россию секретов кибероружия

Австралийскому гражданину, бывшему топ-менеджеру американской ИТ-компании, в США предъявлено официальное обвинение. Он якобы в 2022-2025 гг. передавал в Россию секреты правительственного подрядчика — разработчика кибероружия.



Правительственные киберсекреты на продажу

Обвинение в продаже киберсекретов неизвестному российскому покупателю прокуроры в Соединенных Штатах предъявили проживающему в Вашингтоне (округ Колумбия, США) гражданину Австралии Питеру Уильямсу, пишет Register.

Уильямс — бывший генеральный менеджер киберкомпании Trenchant, принадлежащей оборонному подрядчику Правительства США L3Harris. Компании Trenchant и L3Harris в обвинительном заключении не фигурируют. Уильямс, по данным американского Министерства юстиции, с апреля 2022 г. по июнь 2025 г. похитил семь их коммерческих секретов для продажи «покупателю, находящемуся в Российской Федерации».

Подозреваемый, как утверждается, заработал таким образом $1,3 млн. Поэтому прокуроры добиваются конфискации его дома в Вашингтоне, двадцати двух часов (включая Rolex, Tag Heuer и Apple Watch), сумки Louis Vuitton, куртки Moncler, бриллиантовых украшений от Tiffany и всех криптовалютных средств на счетах в семи различных банках и финансовых платформах.

freepik/drobotdean Не бедного гражданина Австралии власти США подозреваю в продаже россиянину киберсекретов американской компании, которой он руководил

В судебных материалах не уточняется, о каких именно коммерческих тайнах идет речь. Нет сведений и об аресте обвиняемого. Представитель Министерства юстиции подтвердил изданию TechCrunch, что Уильямс в настоящее время не находится под стражей в федеральных органах.

К каким тайнам мог иметь доступ обвиняемый

Уильямс занимал руководящие позиции в Trenchant, которая образовалась в результате слияния Azimuth и Linchpin Labs, купленных в 2018 г. компанией L3Harris. Оба стартапа исследовали уязвимости нулевого дня и продавали хакерские инструменты группе по обмену разведывательной информацией правительств США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Согласно информации на веб-сайте L3Harris, она занимается «обеспечением национальной безопасности с помощью решений по сбору данных» и является «мировым авторитетом в области кибервозможностей в области операций с компьютерными сетями и исследований уязвимостей», что на деле означает агрессивные кибертехнологии, такие как эксплойты нулевого дня и инструменты слежки. «Большая часть нашей работы де-факто не является публичной и не разглашается», — говорится на сайте L3Harris.

В июле 2025 г. CNews писал, что Администрация Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) планирует выделить Министерству обороны $1 млрд в течение следующих четырех лет на «наступательные кибероперации».

Недавняя утечка в Trenchant

Совсем недавно в Trenchant произошла серьезная утечка, о расследовании которой в октябре 2025 г. писал TechCrunch со ссылкой на четырех бывших сотрудников компании.

Так, бывший разработчик эксплойтов рассказал изданию, что виновным назвали его и заявил о своей непричастности. Речь шла об утечке инструментов, способных эксплуатировать уязвимости Google Chrome, к которым, по его словам, у него не было доступа, поскольку он работал над разработкой эксплойтов для iOS. Trenchant разграничивает доступ сотрудников в зависимости от того, на каких платформах они работают.

Доказательств связи расследования этой утечки с федеральным обвинением против Уильямса пока нет.