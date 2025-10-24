В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Компания Apple 23 октября 2025 г. проиграла судебный процесс в Британии по делу о злоупотреблении своим доминирующим положением. Американская компания обвинялась в том, что несправедливо взимала с разработчиков приложений комиссию в размере 30% через свой магазин приложений. Истец утверждал, что Apple получила чрезмерную прибыль, исключив любую конкуренцию в сфере распространения приложений и покупок внутри приложений.

Судебное решение

В октябре 2025 г. суд в Британии признал незаконной 30% комиссию Apple, пишет Reuters. Компания злоупотребила своим доминирующим положением, препятствуя конкуренции на рынке распространения мобильных приложений.

Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, навязав пользователям чрезмерные и несправедливые цены в виде комиссии, которую американская компания Apple взимает с разработчиков. Таким образом, британские пользователи iPhone и iPad получили право на компенсацию со стороны Apple.

Рассмотрение коллективного иска от 20 млн британских клиентов Apple началось в январе 2025 г. Истцы потребовали от Apple компенсацию в размере 1,5 млрд фунтов (это почти $2 мдрд). 23 октября 2025 г. суд только подтвердил их право на получение компенсационных выплат, но порядок определения их размера будет установлен судом позднее.

Трибунал постановил, что члены группы истцов имеют право на возмещение ущерба, а то, каким образом будет рассчитываться ущерб, будет обсуждаться на слушании в ноябре 2025 г.

Представители Apple отвергают эти обвинения, называя их безосновательными. В свою защиту компания заявляет, что их комиссия конкурентоспособна, 85% приложений в App Store бесплатны, а многие разработчики пользуются льготной ставкой в 15%.

Apple в 2025 г. столкнулась с растущим давлением со стороны регулирующих органов в США и Европе из-за взимаемых ею с разработчиков сборов. Представители Apple проинформировали Reuters, что подадут апелляцию на решение суда, которое, по их мнению, неверно отражает процветающую и конкурентную экономику приложений.

Злоупотребление доминирующим положением

Это не первое судебное поражение Apple из-за 30% комиссии в App Store. Ведь еще в 2019 г. шведский ИТ-сервис Spotify подал иск против компании Apple.

В 2020 г. к борьбе присоединилась американская компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр и программного обеспечения (ПО) Epic Games, поддержанная другими разработчиками игр и приложений.

В ноябре 2020 г. Apple снизила комиссию до 15% для разработчиков с годовым доходом менее $1 млн.

В марте 2024 г. Европейская комиссия (Еврокомиссия), рассмотрев жалобу Spotify, оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро за нарушение антимонопольных законов Европейского союза (Евросоюза).

Мнение истцов

Преподаватель Королевского колледжа Лондона — доктор Рэйчел Кент (Rachel Kent) считает, что Apple нарушила антимонопольное законодательство Великобритании и Европы, требуя от пользователей iOS загружать приложения исключительно через App Store и взимая с разработчиков комиссию в размере до 30% от стоимости покупок. В деле представлены интересы примерно 19,6 млн пользователей iPhone и iPad в 2025 г.

Рэйчел Кент утверждает, что изначально App Store служил отличным посредником для ИТ-сервисов, но со временем превратился в единственный канал для миллионов пользователей. По его словам, Apple действует как монополист, препятствуя доступу к альтернативным ИТ-платформам и ИТ-сервисам с более выгодными условиями.