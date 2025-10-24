Цена победы над убытками. Intel за считанные недели вышвырнула на улицу десятки тысяч человек

III квартал 2025 г. Intel впервые за долгое время завершила с чистой прибылью – до этого у нее были сплошные убытки, в том числе и исторически рекордные. Но за это пришлось заплатить большую цену – ее штат «похудел» более чем на 20 тыс. человек всего за несколько недель. Это жесткая политика нового гендиректора Intel, которому компания досталась в крайне плачевном состоянии.

Сэкономить на людях

Компания Intel сумела вернуться к чистой прибыли по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября), что особенно важно для нее на фоне гигантского чистого убытка на уровне $19 млрд за весь 2024 г. – самого крупного за всю ее полувековую историю. Но одна из причин такого успеха – радикальное сокращение операционных расходов, в том числе выплат персоналу.

Как пишет Tom’s Hardware, за полгода или около 30 недель компания уволила около 20,5 тыс. человек, и теперь ей больше не нужно платить им зарплату и делать другие связанные с ними отчисления. Intel явно ускорила темпы сокращения своего штата, потому что суммарно за два года она уволила 35,5 тыс. человек – 15 тыс. за полтора года и 20,5 тыс. еще за шесть месяцев.

Как один из итогов столь массовых сокращений – в третьей четверти 2025 г. выручка Intel составила $13,7 млрд, увеличившись на 3% год к году. Аналитики предрекали ей выручку в пределах $13,14 млрд, то есть она сумела превзойти их ожидания.

Intel Устраивая кадровые чистки, Intel не щадит никого - ни менеджеров, ни инженеров

Вместо гигантского чистого убытка в $16,64 млрд в III квартале 2024 г. за отчетный период Intel зафиксировала чистую прибыль в размере $4,06 млрд.

Еще быстрее

Как пишет Tom’s Hardware, увольнения в Intel не были равномерно растянуты во времени. По всей видимости, в основном они пришлись на II квартал 2025 г. (1 апреля – 30 июня), На это указывают масштабные расходы компании на реструктуризацию за этот период – они превысили $1 млрд. Для сравнения, в III квартале 2025 г., на эти цели было выделено боле чем в пять раз меньше денег – $175 млн долларов.

Таких масштабов ожидали лишь самые пессимистично настроенные аналитики, однако сам факт массовых сокращений в Intel никого не удивляет, потому что они были запланированы. В середине марта 2025 г. компанию возглавил новый гендиректор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), который поначалу в крайней степени не понравился нынешнему Президенту США Дональду Трампу (Donald Trump). Впрочем, он вскорости поменял свое мнение о Тане на прямо противоположное.

Совет директоров Intel, по-видимому, тоже на начальном этапе был не в восторге от Тана, ведь тот намеревался «закопать» техпроцесс 1,8-нанометровый 18А, представленный в августе 2024 г., с которым у Intel пока совершенно не клеится – процент брака зашкаливает. В его разработку компания влила миллиарды долларов.

Кнут подействовал, пряники не подвезли

Очутившись в кресле СЕО, Тан сразу начал реформировать Intel, и сокращение штата во имя урезания расходов было одной из главных его целей. Официально неизвестно, сколько среди уволенных при нем специалистов было инженеров, которые теперь найдут пристанище в штатах конкурентов.

Но масштабы деятельности по избавлению Intel от людей, которую развел Тан, не отметить невозможно. В конце 2024 г., когда Intel получила крупнейший годовой убыток в истории и лишилась предыдущего гендиректора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), на нее работало 108,9 тыс. человек, включая несколько тысяч сотрудников разработчика интегральных схем Altera.

Согласно последним данным Intel, поданным в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, по состоянию на 27 сентября 2025 г. в компании работало 88,4 тыс. человек, включая 83,3 тыс. сотрудников самой Intel и 5,1 тыс. трудящихся в Mobileye и других дочерних компаниях американского чипмейкера. Таким образом, штат Intel сократился примерно на 20% за считанные недели.

Важно отметить также, что Тан прошелся и по упомянутой Altera. Intel купила ее за $16,7 млрд в июле 2015 г., а спустя почти 10 лет, в апреле 2025 г. Тан продал 51-процентную долю в ней инвестфирме Silver Lake. Оценка стоимости Altera в рамках этой сделки – $8,75 млрд. С учетом инфляции Intel продала более половины своего крупного актива себе в убыток.

Есть те, кого заменять не стоит

По данным Tom’s Hardware, работники, которых Intel лишила работы под чутким контролем Тана – это не только офисные клерки и менеджеры среднего звена. Среди 20,5 тыс. уволенных все же были тысячи инженеров и техников – они работали на ее предприятиях в штате Орегон (США). Издание утверждает, что только 8% сотрудников, уволенных в этом штат , имели слово «менеджер» в названии должности, тогда как все остальные были инженерами или техниками, занимавшими различные вспомогательные должности.

А теперь Intel пугает весь мир тем, что ее процессоры скоро станут дефицитными. Как сообщал CNews, компания мотивирует это тем, что не в состоянии произвести нужное количество чипов – она не успевает за повышенным спросом.