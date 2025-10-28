CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Тендеры Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Экс-главе Минцифры Ярославской области к обвинению во взятках добавили оборот наркотиков

Бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву предъявлено новое обвинение — в незаконном обороте наркотиков. Его успешная карьера оборвалась в начале 2025 г. в связи с арестом по делу о взятках.

Новое обвинение

Подозреваемому во взятках бывшему министру цифрового развития Ярославской области Александру Королеву предъявлено новое обвинение — в незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК России), пишет ТАСС, ссылаясь на представителей прокуратуры региона.

Королев был задержан в январе 2025 г. в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Помощь» в тендерах на госконтракты

Об обысках и аресте на тот момент уже бывшего регионального министра цифрового развития в начале 2025 г. писали многие ярославские СМИ.

По информации областного Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) экс-чиновник организовал схему получения взяток от ярославских ИT-компаний, сообщили «Вести.Ярославль».

sk700.jpg

Главное СУ СКР по городу Москве
Следственное управление обнаружило в деле обвиняемого во взятках бывшего цифрового министра Ярославской области новые обстоятельства

Следователи пришли к выводу, что с мая по декабрь 2024 г., используя свое служебное положение, Королев обеспечивал победу в тендерах на реализацию госконтрактов в сфере информационной безопасности и технологий. Подробности не разглашались.

Карьера оборвалась на взлете

Александр Королев, по данным TAdviser, окончил Курский государственный университет по специальности «физика» с дополнительной специальностью «информатика.

С 2017 г. по 2022 г. он занимался вопросами информатизации в сфере здравоохранения. Сначала в министерстве здравоохранения России, а затем — на должности заместителя министра здравоохранения Калужской области,.

Директором департамента информатизации и связи Ярославской области его назначили в начале апреля 2023 г. До этого он исполнял обязанности директора ведомства.

Как сказал при его назначении губернатор Ярославской области Михаил Евраев, под руководством Королева в Калужской области была создана сеть телемедицинских терминалов во всех поликлинических отделениях и единая электронная регистратура.

Пост в министерстве цифрового развития Ярославской области Королев покинул в начале сентября 2024 г. Он переехал в Москву и занял должность в ГКУ «ГосТех» Минцифры России, подразумевающую курирование проектов цифровизации Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского обслуживания российских граждан.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

От искусственного интеллекта ждут не только умений, но и эмпатии

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/