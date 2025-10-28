Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО

Глава АПКИТ Николай Комлев требует ввести в России уголовную ответственность за пиратство программного обеспечения. Он уверен, что угроза сесть в тюрьму за пиратство заставит россиян перейти на российское ПО, хотя цены на него растут на фоне отсутствия зарубежных конкурентов.

Скачал, поставил – в тюрьму

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев выступил с предложением уголовного преследования всех россиян, кто устанавливает на свои компьютеры пиратское программное обеспечение, пишут «Ведомости». По его мнению, новые меры по борьбе с пиратством в России должны заставить россиян активнее переходить на российское ПО. Напомним, что оно постоянно дорожает – о новом готовящемся взлете цен CNews писал в конце октября 2025 г.

В АПКИТ входят десятки крупнейших ИТ-компаний. Среди них: МТС, «Яндекс», «1С», DNS, Wildberries, «Т1», «Лаборатория Касперского» и многие другие. Свои идеи Комлев озвучил на встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей, которая прошла 27 октября 2025 г. в Москве.

Предложение Комлева заключается в переработке действующих антипиратских законов. Его идея – внести изменения как минимум в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), но возможность уголовной ответственности, что подразумевает поправки к УК РФ, он тоже упомянул.

Нейросеть Midjourney Пиратским ПО в том или ином масштабе пользуются если не все, то большинство россиян

Отметим также, что в Белоруссии сейчас полностью легализовано пиратство не только ПО, но и контента из недружественных стран. Закон, разрешающий его, Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в начале 2023 г. Российские власти тоже задумывались о таком шаге, но в итоге решили не идти в этом направлении.

Спасти Россию от новых налогов

Идея Комлева простирается намного дальше, чем просто финансовая помощь российским разработчикам ПО путем принудительного перевода на него россиян под страхом уголовного преследования. По его мнению, это способно еще и защитить всю страну от дополнительных налогов.

Комлев сообщил «Ведомостям», что покуда россияне массово используют пиратское ПО (он не уточнил, иностранное или отечественное), отечественные разработчики теряют доходы. Это, по его словам, выливается не только в снижение объемов их инвестиций в новые проекты и замедление импортозамещения, но и в то, что россияне, не покупая российские программы, лишают госбюджет дополнительных налоговых поступлений.

«Если побороть хотя бы 5–10 процентных пунктов пиратства, то вот они, те самые дополнительные средства бюджета и ускорение импортозамещения. И не нужно вводить новые налоги», – уверен Николай Комлев.

Не просто слова

Вполне вероятно, высказанная главой АПКИТ идея об отправке россиян в тюрьму, к примеру, за пиратскую Windows – это не просто предложение, а уже как минимум частично проработанная стратегия. На это указал сам Комлев.

«У нас есть предложения по поправкам в АПК и КоАП, – сказал он «Ведомостям». – Мы готовы поделиться экспертизой с правоохранительными органами, в частности с прокуратурой, чтобы в ходе общенадзорных прокурорских проверок заодно проверялось наличие лицензий на используемое ПО».

При этом представители Минцифры сообщили «Ведомостям», что пока не получали никаких предложений от АПКИТ о новых мерах преследования пользователей пиратского ПО.

Пойти против решения Президента

Комлев конкретизировал некоторые свои идеи. Он отметил, что нужно, в числе прочего, обсудить снижение порога уголовной ответственности по ч. 3 ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). «Этот порог был недавно излишне резко повышен. В результате уголовно-правовой защиты лишились до 85% российских правообладателей», – сказал «Ведомостям» Николай Комлев.

Здесь следует подчеркнуть, что упомянутое главой АПКИТ смягчение уголовной ответственности одобрено лично Президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал CNews, в июне 2024 г. Владимир Путин внес в действующий УК РФ поправки, сильно смягчающие ответственность за использование пиратского контента. Закон был принят в рекордные сроки – Госдума рассмотрела его (тогда еще законопроект) в третьем чтении 28 мая 2024 г., 5 июня 2024 г. его одобрил Совет Федерации, а 12 июня 2024 г. на нем появилась подпись главы государства.

Согласно внесенным изменениям, порог, при котором правонарушение признается совершенным в крупном размере, был повышен со 100 тыс руб., до 500 тыс. руб., а в особо крупном – с 1 млн руб. до 2 млн руб.

Против всей России

Пиратство в сфере программного обеспечения – это то, что является частью России как минимум с 1990-х годов. Жители России активно пользовались и продолжают пользоваться на своих личных устройствах нелицензионными копиями самого разного ПО, от музыкальных плееров до видеоигр и даже операционных систем.

30 лет назад это было связано чаще всего с отсутствием у большинства россиян свободных денег на приобретение лицензионных программ ввиду недавнего распада СССР и грянувшего в 1998 г. экономического кризиса. В 2025 г. одна из основных причин пиратства – невозможность или затрудненность приобретения иностранного ПО в результате неработающих платежных систем или ухода правообладателей из России.

CNews неоднократно писал, что любовь россиян к пиратскому ПО с конца февраля 2022 г. резко окрепла. В числе прочего они стали намного реже покупать ноутбуки с предустановленной Windows, предпочитая скачивать ее взломанные версии с известных сайтов.

НДС не для всех

Идея Комлева по пополнению казны дополнительными налоговыми поступлениями прозвучала за два месяца до того, как вся страна столкнется с 10-процентным ростом НДС. С 1 января 2026 г. он увеличится с нынешних 20% до 22%, что, вероятнее всего, приведет к росту цен на большинство товаров.

При этом разработчики ПО под повышение НДС не подпадают. Как сообщал CNews, осенью 2025 г. обращение к властям о сохранении нулевого НДС для компаний по разработке ПО направили три организации, и в их числе – АПКИТ, во главе которой стоит Комлев.

В конце октября 2025 г. власти приняли решение о сохранении нулевой ставки НДС для разработчиков ПО, о чем говорится в официальном Telegram-канале Минцифры. Иными словами, 22-процентный налог на добавленную стоимость получат все, кроме них.

Мнение против

Идея Комлева по массовому пополнению российских тюрем и колоний пользователями пиратского ПО встретила критику. Резкое мнение против высказала, в частности, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», президент ГК Infowatch Наталья Касперская.

По словам Касперской, многие россияне были бы рады купить лицензию на иностранное ПО но не могут из-за нынешней геополитической обстановки. Она привела в пример Windows – корпорация Microsoft ушла из России в начале марта 2022 г. и с тех пор на регулярной основе вводит новые санкции против россиян.

Также Касперская уличила Комлева в том, что он сам пользуется ноутбуком на Windows. Тот ответил, что эта ОС была установлена на нем с завода.

Помимо этого, Наталья Касперская подчеркнула, что российские ОС все еще несовместимы с большим массивом прикладных программ. По ее словам, сначала нужно решить эту проблему, а лишь затем начинать обсуждать введение хоть какой-то ответственности за использование пиратского ПО.

«Российские компании-разработчики от пиратства практически не страдают, они не успевают импортозамещать», – сказала Касперская. По ее мнению, расширение уголовной ответственности за пиратство может отразиться как на малом бизнесе, так и на миллионах россиян.