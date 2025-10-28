Создателя Chronopay посадили на 10 лет

Создатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский приговорен к 10 годам тюрьмы за создание сети мошеннических сайтов kings-donate.com. Защита предпринимателя с приговором не согласна и намерена его обжаловать. Финальная стадия процесса, который должен был завершиться в начале 2025 г., затянулась более чем на полгода.

Уголовное дело в отношении Павла Врублевского

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор основателю платежной системы Chnronopay Павлу Врублевскому и другим фигурантам дела о мошенничестве в интернете. Все обвиняемые признаны виновными.

Уголовное дело расследуется с 2022 г., когда под стражу были взяты Врублевский и финансовый директор Chronopay Алексей Беляев. Тогда же под домашний арест попали двое других фигурантов дела - технический директор Chronopay Дмитрий Сомов, студент Высшей школы экономики (ВШЭ), программист Chronopay Матвей Ведяшкин и владелец компании «Вангуд» Надежда Акимова (ранее носила фамилии Кульнева и Дашкова).

По версии обвинения, фигуранты дела создали сеть мошеннических сайтов king-donaye.com. Сайт заманивал пользователей социальных сетей ложными сообщениями о возможном заработке в интернете: участие в опросах, лотереях, розыгрышах и т.д.

Оператором сайта была компания «Вангуд», процессинг для сайта осуществлял Chronopay. По данным Росфинмониторинга «Вангуд» и две другие принадлежащие Акимовой компании «Блэксис» и «Нантэк», а также юридическое лицо Chronopay - «Хронопей Восток» составляют одну группу лиц. Разработчиком сайта kinhs-donate.com был Ведяшкин.

В материалах дела говорилось, что потерпевшими от указанной схемы было 100 тыс. россиян, а сумма ущерба составила 500 млн руб. Однако на суде выяснилось, что потерпевшими являются лишь 36 человек, а сумма ущерба составляет 534 тыс. руб. В то же время следствие решило, что весь оборот «Вангуд» в сумме 424 млн руб. имел криминальный характер.

Обвинение было предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса (УК): статья 159 часть 4 (мошенничество, совершенное группой лиц), статья 158 часть 4 (кража, тайное чужого имущества), статья 174 часть 4 (легализация, осуществленная группой лиц), статья 187 часть 2 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц).

Как рассмотрение дела затянулось на два года

Рассмотрение дела в Хамовническом суде началось в конце 2023 г. и продлилось почти два года. Судьей была Мария Сырова. Обвиняемые своей вины не признавали. Врублевский указывал на суде, что деньги со счетов потерпевших были переведены с их согласия - после ввода ими SMS-кода, при этом денежные средства были им возвращены. Обвинение в легализации Врублевский также отвергал, так как не доказано их преступное происхождение.

Надежда Акимова также не признавала своей вины. В разговорах с корреспондентом CNews она говорила, что Врублевский вошел к ней в доверие, обещал помочь ей с наследственным делом и передала ему в управлении «Вангуд». Сама же она в этом время находилась в Крыму и занималась вопросами строительства детских лагерей.

В отличие от остальных фигурантов, Дмитрий Сомов признал свою вину и его дело рассматривалось в Хамовническом суде в особом порядке. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам тюрьмы. Обвиняемый был взял под стражу в момент оглашения приговора и затем пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

В начале 2025 г. рассмотрение дела Врублевского и других фигурантов подходило к концу. Состоялись прения сторон, в ходе которых прокурор запросила для Врублевского 12 лет тюрьмы с взысканием штрафа в размере 2,5 млн руб. Для Беляева было запрошено 10 лет тюрьмы, для Акимовой - 8 лет, для Ведяшкина - 7 лет. С них также просили взыскать штрафы в размере от 50 тыс. руб до 2 млн руб.

После этого обвиняемые должны были выступить с последним словом и должен был быть оглашен приговор. Однако рассмотрение дела сильно затянулось. Причиной стало появление информации об угрозах, которые в отношении судьи Марии Сыровой якобы направил сын Павла Врублевского Петр. Из-за этого прямо после заседания Павел Врублевский был допрошен оперативками МВД.

В 2024 г. Петр Врублевский был объявлен в розыск по дело о вымогательстве. После появления сообщений об угрозах в адрес судье он снова был объявлен. Сам Петр Врублевский находится в Швейцарии и распространил видеообращение, в котором отрицал информацию об угрозах судье.

Защите Врублевского заявила отвод судье Сыровой, после чего вынесение приговора стало неоднократно переносится.

Судья Сырова стала ходить с вооруженной охраной, а заседания по делу, которое формально является открытым, без объяснения причин делали закрытыми и для прессы, и для родственников обвиняемых, то делали «частично закрытыми» (например, судья могла пустить прессу, но не пустить родственников обвиняемых).

Приговор Павлу Врублевскому

В октябре 2025 г. дело наконец-то вышло в завершающую стадию: последний обвиняемый выступил в завершающую стадию, судья Сырова отвергло отводы, а на предыдущем заседании она удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

На оглашение приговора пришло большое количество сокурсников Ведяшкина по ВШЭ. При этом суде Сырова из двух залов, имевших в ее распоряжении, выбрала наименьший, в итоге часть пришедших на заседании лиц, включая журналистов, не смогли пройти внутрь. Охрана суда объясняла, что пускает людей только по числу сидячих месте в зале, хотя оглашение приговора происходит стоя.

В итоге судья приговорила Врублевского к 10 годам тюрьмы и выплату штрафа в размере 1,5 млн руб., Беляева к 8 годам и штрафу в размере 1 млн руб., Акимову к 6 годам и штрафу в размере 1 млн руб., Ведяшкина к 4 годам и штрафу в размере 50 тыс. руб. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с обвиняемых солидарно 187 тыс. руб.

Ведяшкин и Акимова были взяты под стражу в зале суда. Отметим, что Беляев и Врублевский смогут зачесть каждый день пребывания в СИЗО за 1,5 дня отбивания наказания, соответственно, им может быть зачтено более 5 лет тюрьмы за уже отбытое время. Теоретически, после вступления приговора в силу, они смогут подавать на УДО (условно-досрочное освобождение).

Адвокат Врублевского Александр Инноядов завил о несогласии с приговором. Адвокат посчитал его чрезмерно суровым, а вину недоказанной. Инноядов намерен обжаловать приговор.

Предыдущее дело Павлу Врублевского

Для Павла Врублевского это уже не первый приговор. В 2010 г. DDoS-атаке подверглась платежная система «Ассист» - конкурент Chronopay. Из-за этого была парализована продажа электронных билетов на сайте ее основного клиента - «Аэрофлота».

Расследованием занимался Центр информационной безопаности (ЦИБ) ФСБ. В 2011 г. Врублевский вместе с хакерами - братьями Дмитрием и Игорем Артимовичами - а также сотрудником службы безопасности Chronopay Максимом Пермяковым были арестованы. Обвиняемые признали вину, однако в ходе процесса Врублевский и братья Артемовичи отказались от признаний.

В 2013 г. Тушинский районный суд Москвы приговорил Врублевского и братьев Артимовичей в 2,5 годам тюрьмы. Пермяков получил 2,5 года условно. Врублевский и Дмитрий Артимович, отбыв половину наказания в колонии-поселении, освободились по УДО. Игорь Артимович в колонию не поехал и был объявлен в розыск.

Врубелвский в конце концов признал свою вину в организации DDoS-атаки против «Аэрофлота». Однако в 2016 г. под стражей оказался замглавы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, занимавшийся данным делом, вместе с другим сотрудником данного центра Дмитрием Докучаевым, а также сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым и предпринимателем Георгием Фомченвовым были арестованы по обвинению в разглашении гостайны.

Врублевский утверждал, что это он передал правоохранительным органам информацию о сотрудничестве Михайлова с американскими спецслужбами. Якобы Михайлов передал им информацию по делу о DDoS-атаке «Аэрофлота». В 2019 г. все фигуранты были признаны виновными, Михайлов получил 22 года, Стоянов 14 лет.

Банкротство Chronopay и Павла Врублевского

После нового ареста Врублевского сервера Chronopay были арестованы, и компания прекратила работу. Кроме того, банкротом было признано бывшее юридическое лицо Chronopay - «Хронопей Сервисез».

По делу о его банкротстве суд привлек к субсидиарный ответственности Врублевского и бывших гендиректоров данной компании Дмитрия Артимовича, Сергея Олевского и Алексея Ковыршина на сумму 67 млн руб. Суд также признал Врублевского банкротом, а его имущество было пущено «с молотка».