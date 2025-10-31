«Авито» строит ИИ-ассистента за 500 миллионов и вложит в ИИ еще 12 миллиардов

Крупнейший российский интернет-сервис «Авито» разрабатывает собственного ассистента с технологией искусственного интеллекта под названием «Ави». Он будет помогать пользователям искать товары и услуги в формате живого диалога. По данным источников, близких к компании, инвестиции в создание технологии могут составлять около 500 млн руб. До 2028 г. «Авито» также планирует вложить в генеративный искусственный интеллект около 12 млрд руб. и рассчитывает заработать на внедрении новых технологий более 20 млрд руб.

Создание ИИ-ассистентов

«Авито» планирует запустить собственного ассистента с технологией искусственного интеллекта (ИИ) за 500 млн руб. и планирует инвестировать в генеративный ИИ 12 млрд до 2028 г., пишет «Коммерсант». Товарный знак технологии уже направлен на регистрацию в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Крупнейший классифайд «Авито» разрабатывает ИИ-ассистента «Ави» для помощи пользователям в формате естественного диалога. Заявка на регистрацию товарного знака подана в Роспатент. В компании 31 октября 2025 г. уже тестируют ИИ-модель, а полный запуск по всем вертикалям ИТ-платформы намечен на 2026 г. По данным источника «Коммерсант», разработка «Ави» обошлась примерно в 500 млн руб.

«Ави» основана на большой языковой модели и поможет пользователям решать повседневные задачи в диалоговом формате, пояснили в ИТ-сервисе. А именно: уточнять цели поиска товара или услуги, их параметры, объяснять различия между вариантами и рекомендовать оптимальные для пользователей-клиентов. Хоть в октябре 2025 г. на «Авито» уже и работает ИИ-система рекомендаций с персональными подборками, но новый ИИ-ассистент станет персональным консультантом, меняющим опыт поиска на ИТ-платформе, обещают разработчики.

До 2028 г. компания планирует вложить в генеративный ИИ около 12 млрд руб. и заработать на нем более 21 млрд руб.

Конкуренты не отстают

В пресс-службе Wildberries и Russ сообщили «Коммерсант», что в июне 2025 г. компания начала тестирование собственного ИИ-ассистента. Ранее Wildberries уже внедрила нейронную сеть для генерации описаний товаров и другие ИТ-инструменты.

В «Яндексе» заявили, что тренд на ИИ-покупки развивается как на их маркетплейсе, так и в поисковой системе. Например, весной 2025 г. в приложении «Яндекс Маркет» запустился ИИ-чат, который подбирает товары по запросу с учетом интересов пользователя, описывает характеристики и сравнивает аналоги. В голосовом ассистенте «Алиса» также помогает выбирать товары в сложных категориях. Недавно ИТ-компания анонсировала агента «низкой цены», который ищет товар дешевле и позволяет быстро его заказать, добавили представители «Яндекса».

Рост ИИ-рынка в России

Согласно данным аналитической компании Smart Ranking, в 2024 г. выручка 150 крупнейших компаний отрасли от монетизации ИИ выросла на 25% — до почти 1,4 трлн руб. Уже в 2025 г. рынок ИИ-технологий в России вырастет на 25-30%, достигнув около 1,9 трлн руб.

Данные Smart Ranking получены из бухгалтерской отчётности, анкет компаний и экспертных оценок.

По выручке от монетизации ИИ в 2024 г. лидер — «Яндекс» (500 млрд руб., +49,25% по сравнению с 2023 г.). Далее: Сбербанк (400 млрд руб., +14,29%), «Т-Технологии» (Т-Банк) (350 млрд руб., +16%), VK (119 млрд руб., +26,34%) и «Лаборатория Касперского» (более 49 млрд руб., +7,5%).

В 2023 г. топ-5: «Яндекс», VK, ГК «Ланит» (кстати в 2024 г. они уже на 111 месте), «Газпромнефть — Цифровые решения» (данные не раскрыты в 2024 г.) и «Цифровые корпоративные технологии» (восьмое место в 2024 г.).